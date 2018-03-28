Что будет с пенсией у официально неработающих украинцев Замминистра соцполитики объяснил, какими будут выплаты для тех, кто работал "в тени" или не работал вообще.

Украинцы, которые не заработали достаточное количество пенсионного стажа, получат "пенсию" в размере прожиточного минимума. Об этом в интервью рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, ситуации, что человек останется вообще без средств к существованию, не будет.

"Кроме пенсии, у нас предусмотрена государственная социальная помощь, и, если человек не имеет минимального страхового стажа, то для него предусматривается социальная помощь по достижении 65 лет", – пояснил Шамбир.

Замминистра уточнил, что государственная социальная помощь назначается в размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум для лиц, утративших дееспособность, сейчас составляет 1 373 гривни.

То есть, те, кто не наработал и 15 лет стажа, на пенсию не будут иметь права. Они могут получить государственную социальную помощь.

Шабмир подчеркнул, что пенсионная реформа предусматривает различие в размере пенсий в зависимости от стажа.

"Если человек не работает, то он останется без пенсии. Что такое пенсия? Это не то, что дарится государствами. Пенсия – это то, что заработано человеком. У нас минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию, – 15 лет. И это остается неизменным. Другой вопрос – какой размер пенсии будет при таком стаже. Понятно, что если один человек проработал 15 лет, а другой – 35 лет, то у них должна быть разная пенсия. И понятно, что, если человек платил больше взносов, он должен получать большую пенсию. Именно на этом построена пенсионная реформа. Так что нелегальная занятость отрицательно влияет на будущее человека", – подытожил Шамбир.

Источник: segodnya.ua