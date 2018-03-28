5 простых советов, как сохранить в новом состоянии и не покупать мужские кроссовки и кеды Так как мужские кеды считаются самой удобной обувью, то некоторые предпочитают их носить каждый день. Не стоит этого делать. Это приведет к быстрому износу. Так что чередуйте их с туфлями. Если вы не можете отказаться от обуви спортивного стиля, имейте несколько разных.

Если проанализировать действия мужчины, когда он обновляет гардероб, то все обновки покупаются по такому принципу – удобство. Большинство просто ищет обувь, похожую на предыдущую. Так как уверены в этих моделях.

В отличие от женщин мужчины идут на шопинг крайне редко. Они считают это пустой тратой времени и денег. Но рано или поздно приходится купить мужские кроссовки так, как они приходят в негодность (какими бы качественными они не были). И вот вы присмотрели для себя модель через интернет-магазин Favorite shoes и даже заказали ее. Естественно хочется, чтобы она прослужила как можно дольше. А для этого за ней нужно уметь ухаживать.

Каких правил важно придерживаться?

Так как мужские кеды считаются самой удобной обувью, то некоторые предпочитают их носить каждый день. Не стоит этого делать. Это приведет к быстрому износу. Так что чередуйте их с туфлями. Если вы не можете отказаться от обуви спортивного стиля, имейте несколько разных.

Небольшое замечание: если у вас белая обувь, надевайте ее редко и только на сухую погоду. Любые потеки и загрязнения сразу заметны и плохо очищаются.

О чем еще не стоит забывать:

• Как только пришли с улицы, протрите поверхность от загрязнений. Не дайте им засохнуть и остаться на ночь.

• Если вы их сильно запачкали, помойте их. Некоторые вообще стирают кеды, хотя это делать не рекомендуется. Кожаные прополосните в воде с мылом или пройдитесь мягкой щеткой, постоянно смачивая в мыльном растворе, а потом прополосните. Замшевые чистят сухой щеткой и никакой воды.

• Попали под дождь или помыли обувь? Дайте ей высохнуть. Просто набейте бумагой и пусть сохнуть, только подальше от батарей. Возле радиаторов они расклеятся.

• Специальные средства по уходу придумали не просто так. Приобретите целый набор. Помните, что для замшевых и кожаных кроссовок нужны разные варианты.

• Не надевайте обувь на босую ногу, хоть она и сделана из натуральных материалов. Нога будет сильно потеть, от этого появится неприятный запах. А еще не забывайте периодически менять стельки.

Ну и не забывайте о том, что обувь должна быть качественной. Так что покупайте в проверенных интернет-магазинах. В каталогах Favorite shoes представлена новая коллекция весна-лето 2018, что доступна на сайте. Пусть в вашем гардеробе будут только удобные и стильные вещи, которые прослужат не один сезон.

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