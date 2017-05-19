15 апреля в истории 15 апреля День ангела празднуют: Ефим, Георгий, Григорий, Мария.

Международный день культуры

День экологических знаний

День работников уголовного розыска Украины

День создания НАБУ

День окружающей среды

Знаменательные события

1450 - французы завершили завоевание Нормандии

1657 - Козацька Рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию

1834 - по высочайшему повелению был закрыт журнал «Московский телеграф»

1849 - торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве

1874 - непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку

1912 - крупнейшая морская катастрофа 20 века - в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник»

1919 - в России началось создание системы концентрационных лагерей

1919 - при ВУЦИК создали Верховный революционный трибунал

1920 - председателем большевиков Украины избран С. Косиор

1923 - началось массовое производство инсулина для лечения диабета

1944 - освобождение Тернополя от немецко-фашиських захватчиков

1948 - состоялся первый военный бой между израильтянами и арабами

1950 - МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях

1951 - в Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная»

1955 - в Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс»

1989 - в Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей

1994 - Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена

1999 - в автокатастрофе погиб знаменитый модельер Никола Труссарди.

2000 - Премьер-министр Украины Виктор Ющенко посвящен в запорожские казак

2000 - на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста

2001 - свою первую победу в гонках «Формула-1» получил младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер, который на машине «Уильямс» выиграл Гран-при на трассе в Сан-Марино

15 апреля родились

1452 - Леонардо да Винчи итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения

1684 - Екатерина I российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I

1707 - Леонард Эйлер, выдающийся математик, чрезвычайно продуктивный (866 публикаций), основоположник многих областей математики, в частности анализа

1793 - Фридрих Струве, немецкий астроном, директор Пулковской обсерватории, основоположник учения о бинарных звездах

1800 - Джеймс Росс, британский офицер, исследователь Арктики и Антарктики. В 1841 году он открыл море, названное позже его именем, и часть Восточной Антарктиды, названную Землей Виктории

1812 - Теодор Руссо французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы

1858 - Эмиль Дюркгейм французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки 1875 - Джеймс Джеффрис американский профессиональный боксер

1882 - Амендола Джованни, итальянский журналист-антифашист, жертва фашистов

1886 - Николай Гумилев русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник

1894 - Бесси Смит, американская певица, «императрица блюза»

1896 - Николай Семенов советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат

1904 - Аршиль Горки американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»

1905 - Серж (Сергей) Лифарь, балетный танцовщик и хореограф украинского происхождения

1912 - Ким Ир Сен корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи

1921 - Береговой Георгий Тимофеевич, украинский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

1933 - Стругацкий Борис, российский писатель-фантаст

1936 - Черногуз Олег Федорович, украинский писатель, журналист, главный редактор журналов "Перец" и "Ус", автор многочисленных книг юмора и сатиры

1938 - Клаудия Кардинале итальянская актриса, общественный деятель

1941 - Роман Балаян российский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист Украины

1949 - Алла Пугачева, российская певица, продюсер

1960 - Филипп, бельгийский принц, наследник королевского престола

Умерли 15 апреля

1764 - Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV

1765 - Михаил Ломоносов первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ

1859 - Иван Пущин русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина

1865 - Авраам Линкольн 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США

1881 - Софья Перовская русская революционерка, одна из руководителей «Народной воли»

1913 - Габдулла Тукай татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик

1943 - Аристарх Лентулов советский художник

1944 - Николай Ватутин советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза

1980 - Жан-Поль Сартр французский философ, писатель, драматург и эссеист

1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины

1990 - Грета Гарбо шведская и американская киноактриса.