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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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16 апреля в истории

16 апреля День Ангела празднует Никита.

Знаменательные события

73 - римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.
1346 - Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи
1618 - Уильям Гарвей, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне, на которой впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека
1705 - английская королева посвятила Исаака Ньютона в рыцари.
1722 - Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных
1871 - в Германии вступила в силу новая конституция - Берлин стал столицей Германской империи
1912 - англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш самолетом
1922 - подписан Рапальський договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и СССР
1934 - учреждено почетное звание Герой Советского Союза
1945 - СССР начал окончательное, но плохо продуманное наступление на Берлин, во время которого погибло более 2,5 млн красноармейцев
1947 - Бернард Барух ввел термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США
1991 - Киеве учредили республиканский забастовочный комитет
2000 - на референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента
2003 - подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС

16 апреля родились

1319 - Иоанн II Добрый, король Франции
1497 - Мори Мотонари, самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку. Обладатель региона Тюгоку в Западной Японии
1646 - Жюль Ардуэн-Мансар, французский архитектор, главный придворный архитектор при короле Людовике XIV. Завершил строительство Версаля, среди его творений также Собор инвалидов в Париже, площадь Побед и Вандомская площадь
1786 - Павел Шиллинг русский ученый, востоковед и изобретатель
1823 - Фердинанд Эйзенштейн немецкий математик

1841 - Христи́на Дани́ловна Алче́вская, русский и украинский педагог, просветитель, жена предпринимателя и мецената А. К. Алчевского, тёща академика архитектуры Алексея Бекетова

1844 - Анатоль Франс французский романист и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат

1867 - Уилбуром Райт, американский авиаконструктор, пионер авиации
1889 - Чарли Чаплин, американский киноактер, режиссер, сценарист
1890 - Трубецкой Николай Сергеевич, князь, русский филолог и культурофилософ
1901 - Николай Акимов советский живописец, театральный художник, режиссер

1912 - Евгений Самойлов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1919 - Мерс Каннингем, американский хореограф, реформатор современного танца
1924 - Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер. Получил за свою музыку 4 приза «Оскар» и 20 «Грэмми» («Розовая пантера», «Большая гонка», «Лунная река», и др.)
1927 - Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский
1947 - Джерри Рафферти, шотландский певец, композитор, гитарист
1957 - Александр Зинченко, украинский политик
1978 - Иван Ургант, актер и телеведущий
1979 - Кристиан Альберс, голландский автогонщик, пилот Формулы-1

Умерли 16 апреля

 1809 - Василий Чичагов русский военный офицер, мореплаватель, адмирал

 1828 - Франсиско Гойя испанский художник, гравер

1850 - Анна Мария Тюссо французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне

1972 - Ясунари Кавабата японский писатель, Нобелевский лауреат

 2007 - Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор. 

Общество Референдум
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