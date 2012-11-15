16 апреля в истории 16 апреля День Ангела празднует Никита.

Знаменательные события

73 - римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.

1346 - Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи

1618 - Уильям Гарвей, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне, на которой впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека

1705 - английская королева посвятила Исаака Ньютона в рыцари.

1722 - Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных

1871 - в Германии вступила в силу новая конституция - Берлин стал столицей Германской империи

1912 - англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш самолетом

1922 - подписан Рапальський договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и СССР

1934 - учреждено почетное звание Герой Советского Союза

1945 - СССР начал окончательное, но плохо продуманное наступление на Берлин, во время которого погибло более 2,5 млн красноармейцев

1947 - Бернард Барух ввел термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США

1991 - Киеве учредили республиканский забастовочный комитет

2000 - на референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента

2003 - подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС

16 апреля родились

1319 - Иоанн II Добрый, король Франции

1497 - Мори Мотонари, самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку. Обладатель региона Тюгоку в Западной Японии

1646 - Жюль Ардуэн-Мансар, французский архитектор, главный придворный архитектор при короле Людовике XIV. Завершил строительство Версаля, среди его творений также Собор инвалидов в Париже, площадь Побед и Вандомская площадь

1786 - Павел Шиллинг русский ученый, востоковед и изобретатель

1823 - Фердинанд Эйзенштейн немецкий математик

1841 - Христи́на Дани́ловна Алче́вская, русский и украинский педагог, просветитель, жена предпринимателя и мецената А. К. Алчевского, тёща академика архитектуры Алексея Бекетова

1844 - Анатоль Франс французский романист и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат

1867 - Уилбуром Райт, американский авиаконструктор, пионер авиации

1889 - Чарли Чаплин, американский киноактер, режиссер, сценарист

1890 - Трубецкой Николай Сергеевич, князь, русский филолог и культурофилософ

1901 - Николай Акимов советский живописец, театральный художник, режиссер

1912 - Евгений Самойлов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1919 - Мерс Каннингем, американский хореограф, реформатор современного танца

1924 - Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер. Получил за свою музыку 4 приза «Оскар» и 20 «Грэмми» («Розовая пантера», «Большая гонка», «Лунная река», и др.)

1927 - Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский

1947 - Джерри Рафферти, шотландский певец, композитор, гитарист

1957 - Александр Зинченко, украинский политик

1978 - Иван Ургант, актер и телеведущий

1979 - Кристиан Альберс, голландский автогонщик, пилот Формулы-1

Умерли 16 апреля

1809 - Василий Чичагов русский военный офицер, мореплаватель, адмирал

1828 - Франсиско Гойя испанский художник, гравер

1850 - Анна Мария Тюссо французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне

1972 - Ясунари Кавабата японский писатель, Нобелевский лауреат

2007 - Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор.