18 апреля в истории

Знаменательные события
1506 - начало строительства собора святого Петра в Риме.
1521 - Лютер Мартин отказался отречься от своих взглядов
1648 - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию
1846 - американец Роял Гаусс запатентовал телеграфный аппарат
1865 - первым в России законе о печати отменена цензура
1902 - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников
1906 - американский город Сан-Франциско претерпел огромные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий
1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк
1922 - в Москве начал функционировать первый автобус
1923 - в СССР создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо»
1934 - американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас
1945 - Геббельс сжег все документы своей канцелярии
1946 - в связи с образованием ООН, в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций
1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия
1966 - состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии
1990 - основали украинско-американский благотворительный фонд «Возрождение»
1995 - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила
2007 - в британском городе Кардифф комитет УЕФА объявил, что право на проведение 14-го еврочемпионата по футболу получили Украина и Польша
2008 - группе исследователей из университета Манчестера (University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графенових нанопленок
18 апреля родились
1480 - Лукреция Борджиа, герцогиня Феррары, покровительница поэтов и ученых. Дочь папы римского Александра VI, сестра и политическая соратница Цезаря Борджиа. Долгие столетия эту женщину считали живым воплощением безумной разврата и смертельного коварства
1881 - Вебер Макс, американский художник-абстракционист, среди его картин - «Китайский ресторан» и «Герань»
1897 - Шовкет Мамедова азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР
1897 - Крушельницкий Марьян Михайлович, выдающийся украинский актер, режиссер
1917 - Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1927 - Мазовецкий Тадеуш, польский политик, публицист, активист «Солидарности», премьер-министр Польши, председатель Демократической унии
1929 - Галина Брежнева дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева
1937 - Немоляева Светлана, российская актриса, снявшаяся в фильмах («Служебный роман» и «Небеса обещанные», «Гараж», «По главной улице с оркестром», «Провинциальный бенефис»)
1940 - Эдуард Ханок советский и белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси
1940 - Владимир Васильев российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР
1947 - Вудс Джеймс, американский актер (фильмы «Казино» и «Специалист»)
1956 - Эрик Робертс, актер, брат Джулии Робертс, снялся в ленте «Одиссея» и украинском фильме «Аврора»
1979 - Энтони Дэвидсон, британский автогонщик, пилот Формулы-1
Умерли 18 апреля
1849 - Карл Росси русский архитектор, один из создателей русского ампира
1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы
1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат 1995 - Роза Макагонова советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР
2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог
2003 - Эмиль Лотяну советский и молдавский кинорежиссер, писатель, Народный артист РСФСР
2008 - Жермена Тильон французский этнограф.
За 2,5 месяца этого года в ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» прошло пять заборов крови и две дополнительных акции:...