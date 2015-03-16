18 апреля в истории 18 апреля именины празднуют: Платон, Георгий, Марк, Николай, Семен.

Международный день памятников и исторических мест

Всемирный день радиолюбителя

День основания Общества Красного Креста

Знаменательные события

1506 - начало строительства собора святого Петра в Риме.

1521 - Лютер Мартин отказался отречься от своих взглядов

1648 - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию

1846 - американец Роял Гаусс запатентовал телеграфный аппарат

1865 - первым в России законе о печати отменена цензура

1902 - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников

1906 - американский город Сан-Франциско претерпел огромные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий

1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк

1922 - в Москве начал функционировать первый автобус

1923 - в СССР создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо»

1934 - американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас

1945 - Геббельс сжег все документы своей канцелярии

1946 - в связи с образованием ООН, в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций

1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия

1966 - состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии

1990 - основали украинско-американский благотворительный фонд «Возрождение»

1995 - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила

2007 - в британском городе Кардифф комитет УЕФА объявил, что право на проведение 14-го еврочемпионата по футболу получили Украина и Польша

2008 - группе исследователей из университета Манчестера (University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графенових нанопленок

18 апреля родились

1480 - Лукреция Борджиа, герцогиня Феррары, покровительница поэтов и ученых. Дочь папы римского Александра VI, сестра и политическая соратница Цезаря Борджиа. Долгие столетия эту женщину считали живым воплощением безумной разврата и смертельного коварства

1881 - Вебер Макс, американский художник-абстракционист, среди его картин - «Китайский ресторан» и «Герань»

1897 - Шовкет Мамедова азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР

1897 - Крушельницкий Марьян Михайлович, выдающийся украинский актер, режиссер

1917 - Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1927 - Мазовецкий Тадеуш, польский политик, публицист, активист «Солидарности», премьер-министр Польши, председатель Демократической унии

1929 - Галина Брежнева дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева

1937 - Немоляева Светлана, российская актриса, снявшаяся в фильмах («Служебный роман» и «Небеса обещанные», «Гараж», «По главной улице с оркестром», «Провинциальный бенефис»)

1940 - Эдуард Ханок советский и белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси

1940 - Владимир Васильев российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР

1947 - Вудс Джеймс, американский актер (фильмы «Казино» и «Специалист»)

1956 - Эрик Робертс, актер, брат Джулии Робертс, снялся в ленте «Одиссея» и украинском фильме «Аврора»

1979 - Энтони Дэвидсон, британский автогонщик, пилот Формулы-1

Умерли 18 апреля

1849 - Карл Росси русский архитектор, один из создателей русского ампира

1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы

1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат 1995 - Роза Макагонова советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР

2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог

2003 - Эмиль Лотяну советский и молдавский кинорежиссер, писатель, Народный артист РСФСР

2008 - Жермена Тильон французский этнограф.