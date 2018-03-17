Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12139

Анекдоты недели - 140

Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь удалась! 

В следующем году посажу еще больше кабачков...

***

Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин домашних пельменей.

***

- Я вижу, у тебя теперь пришиты все пуговицы. Сразу видно, что человек женился!

- Да, это первое, чему научила меня жена за медовый месяц...

***

Самый глупый выбор делается с самым умным видом. 

Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор загса.

***

- Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?

- Ты должен сначала завоевать меня.

- А мирным путем с тобой никак?

***

Уборщица баба Маня, проработавшая в аэропорту 30 лет, знает на 70 языках фразу: «Куда ты прешь? Я только что помыла»

***

- Это замечательно! Вы пришли на рынок всего шесть месяцев назад, и у вас уже миллион. Как вы этого добились?
- Ну, это очень просто. Я начал с двух миллионов.

***

После 10-го тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке.

***

Вчера моей жене удалось сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела кастрюля, в которой она их готовила.

***

Алло, полиция? Меня украли инопланетяне!

- Вы пьяны?
- Да, так совпало.

***

Работа на дому. 
В гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.

***

С возрастом люди делают меньше глупостей - не те уже возможности!

***

Если разговор не клеится, попробуйте обработать его спиртом.

***

Отец был против, чтобы его сын ругался матом, но и светлячка он сам тоже увидел впервые.

***

Сняв сапоги, сантехник наследил ещё больше***

***

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.

***

У вас тоже утром появляется прилив энергии и хочется творить что-то доброе!? У меня тоже нет.

***

Никогда не следует злиться. От этого дрожат руки и сбивается прицел.

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