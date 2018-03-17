Анекдоты недели - 140 Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь удалась!

В следующем году посажу еще больше кабачков...

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Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин домашних пельменей.

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- Я вижу, у тебя теперь пришиты все пуговицы. Сразу видно, что человек женился!

- Да, это первое, чему научила меня жена за медовый месяц...

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Самый глупый выбор делается с самым умным видом.

Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор загса.

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- Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?

- Ты должен сначала завоевать меня.

- А мирным путем с тобой никак?

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Уборщица баба Маня, проработавшая в аэропорту 30 лет, знает на 70 языках фразу: «Куда ты прешь? Я только что помыла»

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- Это замечательно! Вы пришли на рынок всего шесть месяцев назад, и у вас уже миллион. Как вы этого добились?

- Ну, это очень просто. Я начал с двух миллионов.

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После 10-го тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке.

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Вчера моей жене удалось сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела кастрюля, в которой она их готовила.

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Алло, полиция? Меня украли инопланетяне!

- Вы пьяны?

- Да, так совпало.

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Работа на дому.

В гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.

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С возрастом люди делают меньше глупостей - не те уже возможности!

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Если разговор не клеится, попробуйте обработать его спиртом.

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Отец был против, чтобы его сын ругался матом, но и светлячка он сам тоже увидел впервые.

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Сняв сапоги, сантехник наследил ещё больше***

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Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.

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У вас тоже утром появляется прилив энергии и хочется творить что-то доброе!? У меня тоже нет.

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Никогда не следует злиться. От этого дрожат руки и сбивается прицел.