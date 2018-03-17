Анекдоты недели - 140

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь удалась!
В следующем году посажу еще больше кабачков...
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Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин домашних пельменей.
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- Я вижу, у тебя теперь пришиты все пуговицы. Сразу видно, что человек женился!
- Да, это первое, чему научила меня жена за медовый месяц...
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Самый глупый выбор делается с самым умным видом.
Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор загса.
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- Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?
- Ты должен сначала завоевать меня.
- А мирным путем с тобой никак?
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Уборщица баба Маня, проработавшая в аэропорту 30 лет, знает на 70 языках фразу: «Куда ты прешь? Я только что помыла»
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- Это замечательно! Вы пришли на рынок всего шесть месяцев назад, и у вас уже миллион. Как вы этого добились?
- Ну, это очень просто. Я начал с двух миллионов.
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После 10-го тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке.
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Вчера моей жене удалось сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела кастрюля, в которой она их готовила.
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Алло, полиция? Меня украли инопланетяне!
- Вы пьяны?
- Да, так совпало.
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Работа на дому.
В гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.
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С возрастом люди делают меньше глупостей - не те уже возможности!
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Если разговор не клеится, попробуйте обработать его спиртом.
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Отец был против, чтобы его сын ругался матом, но и светлячка он сам тоже увидел впервые.
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Сняв сапоги, сантехник наследил ещё больше***
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Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.
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У вас тоже утром появляется прилив энергии и хочется творить что-то доброе!? У меня тоже нет.
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Никогда не следует злиться. От этого дрожат руки и сбивается прицел.
У меня в детстве была кукла - не оторвать глаз. Но я росла девочкой сильной и глаз таки оторвала…...
Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель......
Я, как Юлий Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать....
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!...
Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Не-е-ет, как всегда, по-нашему - 10 раз на посошок, а потом еще и...