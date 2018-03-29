Выбираем женские сумки по предназначению и достойно завершаем образ Идеальный женский образ – сочетание одежды и различных аксессуаров. Красивыми и модными должны быть не только платья, юбки или блузки, но сумки. А еще это необходимый предмет, куда складывают различные мелочи.

Некоторые не переживают по поводу выбора сумочки и выбирают первую попавшуюся модель. Такие дамы считают, что это не главное. Будут же обращать внимание на наряд. Но это ошибочное мнение. Так как неправильно подобранной сумкой испортите даже самый стильный образ.

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Дополняем образ

Собираясь на работу или за покупками, отправляясь на прогулку с друзьями или в ресторан, просто не выйдем из дома без сумочки. Понятно, что в каждом случае понадобится своя модель.

Классика

От многих на работе требуют соблюдение дресс-кода. Аксессуары должны полностью соответствовать ему. Сумка средних размеров без излишеств прекрасно подходит для офиса. Сюда поместятся необходимые вещи. Что касается ноутбука, то он сюда не влезает. Приобретите специальную сумку.

Рюкзаки

Для тех, кто ценит удобство. Так у вас полностью свободны руки. Для делового стиля никак не подходит. Старайтесь выбирать маленькую, но вместительную модель. Если носите с собой ноутбук, узнайте, влезет ли сюда техника.

Для покупок

Универсальный вариант для ежедневного использования. Не только поместятся ваши повседневные вещи, но спортивный костюм и кеды для тренировки. А еще различные покупки. С такой сумкой не стыдно выходить в люди помимо шопинга.

Через плечо

Для тех, кто ценит комфорт, и не любит рюкзаки. С сумкой кросс-боди не возникает проблем. На сайте https://moygarderob.com/cross-body-bags найдете маленькие, средние и даже большие модели. Все зависит от того, что здесь собираетесь носить.

Клатчи

Для вечерних мероприятий считается дурным тоном брать большие сумки. Они должны быть маленьких размеров. Клатчи подойдут лучше всего. Их можно носить в руках или на плече (есть длинные ремешок).

Если вы нечасто ходите на вечерние мероприятия, но все равно хотя бы один клатч в шкафу найдется. Пусть он будет нейтральных цветов, чтобы гармонировать со многими нарядами.

Это только кажется, что сумка простой элемент в образе. Если ее неправильно подобрать, гармония нарушена. А еще есть риск подчеркнуть недостатки в фигуре. Подойдите к этому вопросу внимательно.

И еще: не ищите одну универсальную модель. Все равно ее не найдете. Пусть в вашем распоряжении будет несколько разных вариантов. Думаете, что это дорого? С интернет-площадкой MoyGarderob подберете стильные и красивые сумки с хорошей скидкой. Следите за деталями, и пусть образ будет безупречным.

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