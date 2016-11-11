19 апреля в истории 19 апреля именины празднуют: Павел. Григорий. Иван. Севастьян.

День подснежника

Знаменательные события

1713 - Император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей т.н. «Прагматичной санкцией» неделимость владений Габсбургов и внедряет право на наследование по женской линии дома Габсбургов

1775 - битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США

1783 - Указом Екатерины II Крым присоединен к России

1850 - Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами)

1898 - Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал от Испании покинуть остров

1925 - образована Казахская автономная республика в составе России

1935 - в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак»

1937 - в Испании создан блок крайне правых сил во главе с генералом Франко

1941 - немцы установили флаг со свастикой на горе Олимп в Греции

1943 - началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов

1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для «помощников оккупантов»

1943 - организовано Главное управление контрразведки «Смерш»

1945 - американские войска освободили от нацистов Лейпциг

1947 - партия «Индийский национальный конгресс» согласилась разделить страну на Индию и Пакистан

1967 - члены группы «Битлз» подписали контракт, которым они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет

1970 - с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»

1971 - СССР запустил первую в мире космическую станцию «Салют-1»

1994 - Украина впервые представила свою продукцию на самой большой промышленной ярмарке в Ганновере

1999 - в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии

2000 - в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота

2005 - Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским

19 апреля родились

1492 - Пьетро Аретино итальянский писатель эпохи Возрождения

1772 - Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии

1801 - Фехнера Густав, немецкий физик, философ, основатель психофизики

1832 - Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, испанский писатель, Нобелевский лауреат

1834 - Оле Евинруде, норвежский изобретатель первого в мире морского двигателя внутреннего сгорания

1834 - Григорий Мясоедов русский живописец, художник-передвижник

1845 - Михаил Муравьев российский государственный деятель, граф, дипломат

1900 - Александр Птушко советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра

1902 - Каверин Вениамин, признанный писатель, автор романа «Два капитана», который лег в основу известного мюзикла «Норд-Ост» , военный корреспондент

1903 - Несс Элиот, американский юрист, сумел посадить в тюрьму Аль Капоне

1911 - Георгий Марков советский писатель и общественный деятель

1912 - Сиборгий Гленн, американский химик-ядерщик, открывший плутоний, Нобелевский лауреат

1922 - Эрих Альфред Хартманн, немецкий военный летчик, лучший истребитель Люфтваффе

1927 - Людмила Андреевна Проценко, советский и украинский историк, архивист, крупнейший специалист по киевской некрополистике

1972 - Ривалдо, бразильский футболист, полузащитник "Барселоны", владелец «Золотого мяча» 1999 года

1987 - Мария Шарапова, российская теннисистка-профессионал, в свое время первая ракетка мира

Умерли 19 апреля

1822 - Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II

1824 - Джордж Байрон английский поэт-романтик

1882 - Чарльз Дарвин английский натуралист, автор современной теории эволюции

1906 - Пьер Кюри французский ученый-физик, Нобелевский лауреат

1967 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963) 1975 – Удовиченко Александр Иванович, украинский военный и общественный деятель, генерал Армии УНР, вице-президент УНР в изгнании

1990 - Сергей Филиппов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2004 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН.