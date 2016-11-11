19 апреля в истории

Знаменательные события
1713 - Император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей т.н. «Прагматичной санкцией» неделимость владений Габсбургов и внедряет право на наследование по женской линии дома Габсбургов
1775 - битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США
1783 - Указом Екатерины II Крым присоединен к России
1850 - Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами)
1898 - Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал от Испании покинуть остров
1925 - образована Казахская автономная республика в составе России
1935 - в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак»
1937 - в Испании создан блок крайне правых сил во главе с генералом Франко
1941 - немцы установили флаг со свастикой на горе Олимп в Греции
1943 - началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов
1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для «помощников оккупантов»
1943 - организовано Главное управление контрразведки «Смерш»
1945 - американские войска освободили от нацистов Лейпциг
1947 - партия «Индийский национальный конгресс» согласилась разделить страну на Индию и Пакистан
1967 - члены группы «Битлз» подписали контракт, которым они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет
1970 - с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»
1971 - СССР запустил первую в мире космическую станцию «Салют-1»
1994 - Украина впервые представила свою продукцию на самой большой промышленной ярмарке в Ганновере
1999 - в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии
2000 - в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота
2005 - Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским
19 апреля родились
1492 - Пьетро Аретино итальянский писатель эпохи Возрождения
1772 - Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии
1801 - Фехнера Густав, немецкий физик, философ, основатель психофизики
1832 - Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, испанский писатель, Нобелевский лауреат
1834 - Оле Евинруде, норвежский изобретатель первого в мире морского двигателя внутреннего сгорания
1834 - Григорий Мясоедов русский живописец, художник-передвижник
1845 - Михаил Муравьев российский государственный деятель, граф, дипломат
1900 - Александр Птушко советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра
1902 - Каверин Вениамин, признанный писатель, автор романа «Два капитана», который лег в основу известного мюзикла «Норд-Ост» , военный корреспондент
1903 - Несс Элиот, американский юрист, сумел посадить в тюрьму Аль Капоне
1911 - Георгий Марков советский писатель и общественный деятель
1912 - Сиборгий Гленн, американский химик-ядерщик, открывший плутоний, Нобелевский лауреат
1922 - Эрих Альфред Хартманн, немецкий военный летчик, лучший истребитель Люфтваффе
1927 - Людмила Андреевна Проценко, советский и украинский историк, архивист, крупнейший специалист по киевской некрополистике
1972 - Ривалдо, бразильский футболист, полузащитник "Барселоны", владелец «Золотого мяча» 1999 года
1987 - Мария Шарапова, российская теннисистка-профессионал, в свое время первая ракетка мира
Умерли 19 апреля
1822 - Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II
1824 - Джордж Байрон английский поэт-романтик
1882 - Чарльз Дарвин английский натуралист, автор современной теории эволюции
1906 - Пьер Кюри французский ученый-физик, Нобелевский лауреат
1967 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963) 1975 – Удовиченко Александр Иванович, украинский военный и общественный деятель, генерал Армии УНР, вице-президент УНР в изгнании
1990 - Сергей Филиппов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2004 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН.
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