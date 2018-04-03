20 апреля в истории 20 апреля День ангела празднуют: Даниил, Георгий, Петр.

Знаменательные события

1653 - Оливер Кромвель разогнал оппозицию в английском парламенте.

1656 - в России взамен серебряных монет появляются медные деньги

1770 - Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия)

1841 - Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг»

1843 - вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири

1865 - впервые объявлено о появлении безопасных спичек

1887 - в Сибирь сослана сестра Ленина Анна Ульянова

1901 - открытие Большого зала Московской консерватории

1902 - супруги Кюри впервые получили чистый радий

1920 - открылись VII летние Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия)

1922 - образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии

1934 - летчикам, которые спасли экипаж корабля «Челюскин», присвоены первые звания Героев Советского Союза

1938 - в Украине принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах

1940 - в США продемонстрирован первый электронный микроскоп

1942 - в Германии евреям запрещено пользоваться общественным транспортом

1945 - американские войска взяли Нюрнберг

1978 - Верховная Рада приняла новую Конституцию УССР

1993 - создана группа Backstreet Boys

1998 - в Харькове стартовал Первый Международный конкурс бандуристов имени Г. Хоткевича

1999 - в высшей школе Литлтона (Колорадо) три подростка устроили кровавую бойню, убив после этого себя. 25 человек погибли и более 20 ранены

2000 - в Броварах из-за попадания в жилой дом тактической ракеты погибло 4 человека

2001 - Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний

20 апреля родились

121 - Марк Аврелий Антоний (Марк Анний Вер, 16-й римский император, философ («К самому себе»)

1745 - Пинель Филипп - французский врач, основатель психиатрии

1796 - Евгений Оболенский русский князь, декабрист

1808 - Наполеон III президент и последний император Франции (1852-1870)

1850 - Жан-Франсуа Рафаэлли французский живописец, гравер, иллюстратор

1870 - Васи́лий Алекса́ндрович Осьма́к, украинский, российский и европейский советский архитектор, учёный и преподаватель

1889 - Адольф Гитлер (Шиккельгрубер), немецкий политический и военный деятель, фюрер Национал-социалистической партии, канцлер Германии. Закончил жизнь самоубийством вместе со своей женой Евой Браун

1901 - Мишель Лейрис французский писатель и этнолог 1927 - Павел Борисович Луспекаев, актер. Настоящая слава пришла к нему после выхода фильма «Белое солнце пустыни», в котором он, будучи уже тяжело больным, сыграл Верещагина

1935 - Семенов Юрий, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», разработчик российских орбитальных станций

1943 - Эди Седжвик американская актриса, фотомодель

1950 - Александр Лебедь российский политический и военный деятель

1958 - Вячеслав Фетисов советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель 1961 - Константин Николаевич Лавроненко, российский актер театра и кино, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль

1962 – Владимир Лютый, украинский советский футболист, олимпийский чемпион

Умерли 20 апреля

1912 - Брэм Стокер ирландский писатель, автор романа «Дракула»

1933 - Борис Розинг советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению

1973 - Николай Симонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1986 - Алексей Арбузов советский драматург

2008 - Леонид Линник советский офтальмолог, доктор медицинских наук.