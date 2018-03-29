Оценка, выкуп и продажа брендовых часов и бриллиантов Вас не устраивают расценки ломбардов? И не удивительно! Золотое изделие покупают, как лом, а драгоценные камни вообще не принимают во внимание. В Днепре, Киеве и других городах Украины есть возможность выгодно продать и купить швейцарские часы и бриллианты.

Элитное ателье VIPGold занимается оценкой, выкупом и продажей золотых часов, бриллиантов, а также иных ювелирных украшений и антиквариата. В этой компании можно совершить удачную сделку или заказать бесплатную оценку аксессуара.

Брендовые часы

Уже несколько столетий швейцарские золотые часы символизируют статусность и престижность владельца. Эти изделия безукоризненны внешне, имеют множество функций, надежны и качественны.

Но проходит время, и дорогой аксессуар теряет безупречный вид или просто надоедает. Наступает момент продать золотые часы. Широкопрофильное ателье VIPGold предлагает цены выше, чем другие ломбарды Киева и Днепра.

VIPGold оценивает, покупает, ремонтирует и продает драгоценные изделия. Перед тем, как купить часы в ателье их тщательно анализируют, а затем определяют их реальную цену. Изделия принимаются с потертостями, сколами, потускневшие, не идущие, с поврежденным корпусом, циферблатом и ремешком.

Заказать оценку изделия можно онлайн. Для этого нужно подробно заполнить форму на сайте, указать свои контакты, максимум информации о часах и приложить четкие фото. Бесплатная оценка и выкуп часов здесь.

Драгоценные камни

Чтобы выгодно продать бриллианты требуется экспертная оценка. На сайте ателье VIPGold вы можете бесплатно узнать настоящую цену вашего сокровища. Профессиональные ювелиры компании для оценивания принимают ко вниманию все параметры камней: цвет, размер, вес, огранку, дефекты.

На сайте VIPGold https://vipgold.in.ua/cost_diamond можно заполнить форму, всесторонне описать камень и добавить качественные наглядные фото. Бесплатная оценка не обязывает к продаже. А вот самые выгодные цены и безопасность побуждают клиентов продавать камни именно в ателье VIPGold.

Достоинства ателье VIPGold

В отличие от традиционных ломбардов ателье нацелено на длительное сотрудничество, поэтому ценит своих клиентов и предлагает им особенные условия:

1. Экономия средств и времени. Для бесплатной оценки изделия онлайн не нужно тратить время и средства, чтобы съездить и узнать стоимость.

2. Оперативность. Ответ дается в течение суток.

3. Безопасность. Вся информация, полученная от клиента конфиденциальна.

4. Ассортимент возможностей. Мы оцениваем не только камни, но и ювелирные изделия. Можно получить оценку отдельно камня или всего изделия в целом.

5. Выгодные цены. Ателье работает прозрачно и не занижает стоимость изделий.

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