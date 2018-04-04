21 апреля в истории 21 апреля День ангела празднуют: Иван, Юлия, Яков.

Международный день цирка

День астрономии

День окружающей среды (День довкілля)

Знаменательные события

753 до н. э. - считается датой основания Рима Ромулом (со времён римского учёного Марка Теренция Варрона).

1519 - на побережье Мексики высадился испанский конкистадор Э. Кортес

1785 - прошло заседание первого в Канаде суда присяжных

1898 - официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США)

1908 - американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (смог достичь лишь 87 градусов сев. широты)

1920 - Украина и Польша подписали Варшавский договор

1937 - принят герб Украинской ССР

1939 - в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в СССР

1944 - женщины во Франции получили избирательное право

1951 - создан Национальный Олимпийский комитет СССР

1954 - вступление СССР в ЮНЕСКО

1960 - новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра

1963 - совместный концерт «The Beatles» и «Rolling Stones» в Ричмонде

1967 - за несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим «чёрных полковников» (сохранявший власть до июля 1974 года)

1972 - спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны

1979 - в Киеве открылся театр драмы и комедии

1983 - однофунтовая монета опять заменена купюрами в Англии и Уэльсе

1996 – убит первый президент Чеченской республики 52 – летний Джохар Дудаев

2000 – в Броварах Киевской области в жилой дом попала тактическая ракета класса «Земля - Земля», которые запустили военные с полигона. Погибли несколько человек

21 апреля родились

1488 - Ульрих фон Гуттен, немецкий писатель, рыцарь, гуманист, идеолог рыцарства («Письма тёмных людей», «Разбойники», «Никто»)

1619 - Ян ван Рибеек, голландец, основавший Кейптаун

1735 - Иван Кулибин выдающийся русский механик-изобретатель

1758 - Арина Родионовна Яковлева, крепостная, няня А. С. Пушкина

1775 - Екатерина II узаконила в Украине крепостное право

1830 - Джеймс Стерли, английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии

1837 - Фредрик Байер, датский политик, пацифист, основатель Бюро Мира, лауреат Нобелевской премии

1843 - Вальтер Флемминг, немецкий анатом, основатель цитогенетики (науки, изучающей наследственный материал клетки. Он впервые наблюдал и описал поведение хромосом в клеточном ядре во время процесса деления

1849 - Оскар Хертвиг, немецкий эмбриолог и цитолог, впервые установивший, что при оплодотворении происходит слияние ядер сперматозоида и яйцеклетки

1864 - Макс Вебер немецкий социолог, историк и экономист

1909 - Ролло Мэй американский экзистенциальный психолог

1915 - Яценко Владимир Федосеевич (1915 – 2010), живописец.Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР

1915 - Энтони Куин, американский актёр, обладатель двух «Оскаров»

1922 - Станислав Иосифович Ростоцкий, советский кинорежиссёр («Доживём до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый Бим - Чёрное Ухо»)

1926 - Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года)

1955 - Крис Кельми советский и российский рок и поп-музыкант, композитор 1958 - Энди Макдауэлл, американская киноактриса («День сурка», «Секс, ложь и видео», «Четыре свадьбы и одни похороны»)

1979 - Джеймс МакЭвой, шотландский актёр

1987 – Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица

Умерли 21 апреля

1766 - Алексей Бестужев-Рюмин русский государственный деятель и дипломат

1910 - Марк Твен американский писатель, журналист

1938 - Борис Пильняк русский писатель

1965 - Эдвард Виктор Эпплтон английский физик, Нобелевский лауреат

1976 – Барашов Николай Павлович, украинский астроном, академик АН УССР

2002 – Шпак Петр Федорович, украинский геолог, доктор геолого – минералогических наук, член-корреспондент АН УССР, Министр геологии УССР (1967 - 1982)

2004 - Эдуард Асадов советский поэт, прозаик .