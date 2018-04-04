22 апреля в истории

Знаменательные события
1370 - по приказу французского короля Карла V заложен первый камень в фундамент крепости Бастилия
1500 - экспедиция португальца Педру Алвариша Кабрала открыла Бразилию и провозгласила ее собственностью Португалии
1529 - в Сарагосе подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии
1760 - на одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Юный музыкант-бельгиец вкатился в зал на изобретенном им средстве передвижения со скрипкой в руках и не успел поразить собравшихся своим мастерством, как врезался в зеркало
1769 - Графиня Дюбарри была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка
1838 - впервые пароход пересек Атлантический океан. В Нью-йюркской гавани пришвартовалось английское судно «Сириус»
1838 - Карл Брюллов выкупил за 2,5 тыс. рублей ассигнациями Тараса Шевченко из крепостничества
1864 - в США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента
1906 - открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция)
1915 - у бельгийского города Ипр немцы впервые осуществили удачную газовую атаку (хлором)
1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющимся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками
1943 - Хофманн Альберт делает первое сообщение о галюценогенных свойствах ЛСД
1952 - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада
1967 - группа «Pink Floyd» впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne"
1969 - в Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза
1970 - впервые отпразднован Международный день Земли
1990 - Партия зеленых утвердила и провозгласила свой официальный манифест
2004 – в КНДР недалеко от границы с Китаем около железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. Вследствие чего погибли 3 тыс. человек, полностью сгорело помещение вокзала
2007 - премьера в Украине серии «Love's Labours Lost in Space» мультсериала Футурама
22 апреля родились
1724 - Иммануил Кант, немецкий философ («Критика чистого разума»)
1778 - Харгривс Джеймс, английский изобретатель прядильной машины
1834 - Планте Гастон, французский физик, который изобрел первый свинцовый аккумулятор
1870 - Владимир Ульянов (Ленин), политический деятель, революционер
1884 - Отто Ранк австрийский психолог и психотерапевт
1899 - Набоков Владимир Владимирович, выдающийся русский писатель
1899 - Григорий Авксентьевич Довженко — украинский советский художник-монументалист. Заслуженный художник УССР, член Союза художников Украины
1904 - Оппенгеймер Роберт, американский физик - создатель атомной бомбы
1908 - Иван Ефремов советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст 1914 - Верещак Вадим украинский оператор («Их знали только в лицо»)
1916 - Иегуди Менухин американский скрипач и дирижер
1923 - Бетти Пейдж американская фотомодель и актриса
1928 - Шинкарук Владимир, украинський философ, президент общества «Знание» Украины
1933 - Валерий Усков, советский кинорежиссер («Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»)
1937 - Николсон Джек, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер ("Полет над гнездом кукушки", "Бэтмен")
1944 - Стив Фоссетт, американский миллиардер, авиатор, мореплаватель, путешественник
1956 - Сумская Наталья, украинская актриса ("Роксолана 2. Любимая жена Халифа", "Преступление со многими неизвестными"
1971 - Попов Сергей, футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины
1974 - Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира - 2004»
Умерли 22 апреля
1806 - Пьер-Шарль де Вильнев французский военный деятель, адмирал
1869 - Николай Щербина русский поэт
1884 - Мария Тальони итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма
1917 - Василий Матэ русский художник, гравер, офортист
1986 - Мирча Элиаде румынский писатель, историк религий и исследователь мифологии
1994 - Ричард Никсон 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент
1998 — Вадим Гетьман, украинский политик
2003 - Юрий Войнов советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер
2011 - Михаил Козаков советский и российский режиссер, актер театра и кино, Народный артист России.