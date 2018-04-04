22 апреля в истории 22 апреля День ангела празднуют: Гавриил и Вадим.

Международный день Матери-Земли

Марш парков ( Дни заповедников и национальных парков)

Знаменательные события

1370 - по приказу французского короля Карла V заложен первый камень в фундамент крепости Бастилия

1500 - экспедиция португальца Педру Алвариша Кабрала открыла Бразилию и провозгласила ее собственностью Португалии

1529 - в Сарагосе подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии

1760 - на одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Юный музыкант-бельгиец вкатился в зал на изобретенном им средстве передвижения со скрипкой в руках и не успел поразить собравшихся своим мастерством, как врезался в зеркало

1769 - Графиня Дюбарри была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка

1838 - впервые пароход пересек Атлантический океан. В Нью-йюркской гавани пришвартовалось английское судно «Сириус»

1838 - Карл Брюллов выкупил за 2,5 тыс. рублей ассигнациями Тараса Шевченко из крепостничества

1864 - в США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента

1906 - открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция)

1915 - у бельгийского города Ипр немцы впервые осуществили удачную газовую атаку (хлором)

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющимся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками

1943 - Хофманн Альберт делает первое сообщение о галюценогенных свойствах ЛСД

1952 - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада

1967 - группа «Pink Floyd» впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne"

1969 - в Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза

1970 - впервые отпразднован Международный день Земли

1990 - Партия зеленых утвердила и провозгласила свой официальный манифест

2004 – в КНДР недалеко от границы с Китаем около железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. Вследствие чего погибли 3 тыс. человек, полностью сгорело помещение вокзала

2007 - премьера в Украине серии «Love's Labours Lost in Space» мультсериала Футурама

22 апреля родились

1724 - Иммануил Кант, немецкий философ («Критика чистого разума»)

1778 - Харгривс Джеймс, английский изобретатель прядильной машины

1834 - Планте Гастон, французский физик, который изобрел первый свинцовый аккумулятор

1870 - Владимир Ульянов (Ленин), политический деятель, революционер

1884 - Отто Ранк австрийский психолог и психотерапевт

1899 - Набоков Владимир Владимирович, выдающийся русский писатель

1899 - Григорий Авксентьевич Довженко — украинский советский художник-монументалист. Заслуженный художник УССР, член Союза художников Украины

1904 - Оппенгеймер Роберт, американский физик - создатель атомной бомбы

1908 - Иван Ефремов советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст 1914 - Верещак Вадим украинский оператор («Их знали только в лицо»)

1916 - Иегуди Менухин американский скрипач и дирижер

1923 - Бетти Пейдж американская фотомодель и актриса

1928 - Шинкарук Владимир, украинський философ, президент общества «Знание» Украины

1933 - Валерий Усков, советский кинорежиссер («Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»)

1937 - Николсон Джек, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер ("Полет над гнездом кукушки", "Бэтмен")

1944 - Стив Фоссетт, американский миллиардер, авиатор, мореплаватель, путешественник

1956 - Сумская Наталья, украинская актриса ("Роксолана 2. Любимая жена Халифа", "Преступление со многими неизвестными"

1971 - Попов Сергей, футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины

1974 - Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира - 2004»

Умерли 22 апреля

1806 - Пьер-Шарль де Вильнев французский военный деятель, адмирал

1869 - Николай Щербина русский поэт

1884 - Мария Тальони итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма

1917 - Василий Матэ русский художник, гравер, офортист

1986 - Мирча Элиаде румынский писатель, историк религий и исследователь мифологии

1994 - Ричард Никсон 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент

1998 — Вадим Гетьман, украинский политик

2003 - Юрий Войнов советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер

2011 - Михаил Козаков советский и российский режиссер, актер театра и кино, Народный артист России.