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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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25 апреля в истории

25 апреля именины празднуют: Марфа, Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария, Матвей, Сергей.

Международный День ДНК
День дочери
Международный день секретаря
Всемирный день пингвинов 
Всемирный день борьбы против малярии

Знаменательные события

4241 до н.э. - в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней
1433 - звенигородский князь Юрий Дмитриевич разбил войско своего племянника князя московского Василия II и занял московский престол
1507 - немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.
1547 - крупнейшем пожаром сожжена Москва
1660 - учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам
1741 - коронация императрицы Елизаветы I, которая, в отличие от предшественников, сама надела на себя порфиру и корону
1719 - выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
1783 - в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар с грузом, равный весу взрослого человека
1792 - во Франции на Гревський площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотину (тогда она называлась Лузеттой)
1816 - Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как оказалось, навсегда
1822 - в британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии
1826 - в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

1895 - подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей)
1867 - город Токио впервые открылся для иностранной торговли
1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера
1918 - в Украине начали действовать немецкие военно-политические суды

1934 - принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву
1944 - американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США - «править миром»
1945 - завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск
1956 - в СССР отменено судебное наказание за прогул, которое было введено в 1940 году
1964 - в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд)
1994 - основан Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
1997 - из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет получила крупнейший сбой в своей истории
2001 - Верховный суд РФ разрешил анонимные доносы
2007 - в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили первого президента России Бориса Ельцина

25 апреля родились

1214 - Людовик IX (король Франции). Возглавил седьмой и восьмой крестовые походы. Людовик - единственный из королей Франции, которого римская католическая церковь признала святым
1599 - Оливер Кромвель, лидер английской революции, лорд-протектор Англии
1853 - Джон Стивенс, американский инженер, руководитель строительства Панамского канала
1874 - Гульельмо Маркони итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат
1880 - Фокин Михаил, российский танцовщик и хореограф, основоположник современного танца
1883 - Буденный Семен, российский маршал, командарм 1-й Конной армии (1919-23), заместитель наркома обороны СССР (1939-41), трижды Герой Советского Союза
1900 - Вероника Черняховская, украинская поэтесса, переводчик, жертва сталинского террора

1900 - Вольфганг Паули швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат

1907 - Николай Петрович Трублаи́ни украинский советский писатель и журналист, автор приключенческих и фантастических произведений для детей и юношества

1907 - Василий Соловьев-Седой советский композитор-песенник, Народный артист СССР

1917 - Элла Фицджеральд американская джазовая певица
1918 - Элла Фицджеральд, американская джазовая певица
1928 - актер Юрий Васильевич Яковлев, народный артист СССР
1940 - Аль Пачино, актер, лауреат премии «Оскар»
1940 - Михаил Кононов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
1946 - Жириновский Владимир, российский политик, лидер ЛДПР, депутат Госдумы
1952 - Владислав Третьяк советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России
1969 - популярная американская актриса Рене Зеллвегер
1971 - Орбакайте Кристина, российская певица, дочь Аллы Пугачевой
1981 - Фелипе Масса, бразильский автогонщик, пилот команды «Феррари» Формулы-1

1983 – Олег Гусев, украинский футболист, полузащитник «Динамо» (Киев) и национальной сборной Украины 

Умерли 25 апреля

 1472 - Леон Баттиста Альберти итальянский гуманист, писатель, ученый

1595 - Торквато Тассо итальянский поэт

1744 - Андерс Цельсий шведский астроном и метеоролог, именем которого названа температурная шкала 1800 - Уильям Купер английский поэт

 1873 - Федор Толстой русский художник и скульптор

 1928 - Петр Врангель русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения 1943 - Владимир Немирович-Данченко советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург

1982 - Борис Андреев советский актер театра и кино, Народный артист СССР

2000 - Алла Ларионова советская актриса театра и кино

 2002 - Индра Деви мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира

 2013 - Аркадий Шипунов советский и российский конструктор оружия, профессор, академик РАН.

Общество Международный день секретаря
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