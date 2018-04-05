Синоптики прогнозируют заморозки на Сумщине Грозовые дожди и похолодание ждет всю Украину, а в Сумской и Черниговской области прогнозируют заморозки до - 3 градусов.

В начале рабочей недели – в Украину придут грозы, а местами и заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 23 апреля, запад страны накроют дожди с грозами, но будет тепло. Дневная температура ожидается в пределах 21-23 градусов тепла, ночью будет все еще прохладно – 3-5, и только на Закарпатье до 9 градусов выше нуля. В центральных областях синоптики осадков не прогнозируют. Днем – до 18 тепла, ночью – 5-7.

Прохладней всего будет на востоке страны, в Черниговской и Сумской областях. Дневная температура ожидается на уровне 10-14 градусов, ночью – до +6. В то же время в Черниговской и Сумской областях синоптики говорят о заморозках 0-2 градуса.

На юге будет традиционно тепло в районе 20 градусов, в Одесской области до 23. Ночью 8-10 тепла.

Во вторник, 24 апреля, грозы переместятся с западных областей и накроют всю территорию Украины, немного спадет температура. На западе немного спадет температура воздуха: днем – будет максимум 18 градусов, на Закарпатье – до 21-го; ночью ожидается 8-10 тепла.

В центральных, южных областях и в Крыму днем ожидается 15-17 тепла, ночью – 7-9, в Одесской области до 13 тепла.

На востоке страны продолжит преобладать прохладная погода. Дневная температура будет 12-14 тепла, ночью – 3-5.

В то же время усилятся и заморозки: так в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью синоптики прогнозируют до 3 градусов ниже нуля.

Ранее писалось о прогнозе погоды на весь 2018 год. Народник обещает много дождей, а Гидрометцентр — "температурные качели".

Источник: segodnya.ua