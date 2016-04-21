26 апреля в истории

Знаменательные события
1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном
1658 - указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую
1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне
1792 - день рождения революционного гимна «Марсельеза»
1828 - Россия объявила войну Османской империи
1840 - из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко
1863 - в Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем»
1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле
1926 - Сталин в письме к Кагановичу раскритиковал националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине
1933 - в Германии создана тайная полиция, Гестапо, сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции
1936 - в советской милиции введены звания
1938 - правительство Германии обязало евреев сообщить государственным учреждениям о размере своего имущества за рубежом
1942 - Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Рейха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно
1956 - в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402»
1964 - бостонский баскетбольный клуб «Celtic» установил безпрецендентний рекорд - шестая подряд победа в чемпионате НБА
1966 - произошло землетрясение в Ташкенте
1986 - в 1 час 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества - взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году
1991 - звезду футбола Диего Марадонну арестовали за хранение наркотиков
1998 - в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка
1999 - компьютерный вирус «Чернобыль» повредил, по разным оценкам, до полмиллиона компьютеров по всему миру
2000 - в Москве выставлены на публичное обозрение останки Гитлера (фрагмент черепа с пулевым отверстием)
26 апреля родились
1573 - Мария Медичи королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII
1710 - Томас Рид, основатель шотландской школы философии «здравого разума»
1765 - Эмма Гамильтон возлюбленная британского адмирала Нельсона
1829 - Григорий Данилевский русский писатель и публицист
1879 - Эрик Кэмпбелл, комический актёр эпохи немого кино, знаменитый «Голиаф» Чаплина
1886 - Габдулла Тукай татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик
1889 - Людвиг Витгенштейн австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии
1894 - Рудольф Гесс, личный секретарь Адольфа Гитлера с 1925, с 1933 его заместитель по Национал-социалистской партии
1897 - Ольга Чехова немецкая актриса
1900 - Чарльз Фрэнсис Рихтер, американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений
1918 - Арутюн Акопян советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР
1939 - Владислав Дворжецкий советский актер театра и кино
1961 - Галина Беляева, актриса театра и кино («Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль, водевиль», «Анна Павлова»)
1980 - Джордана Брустер (Jordana Brewster), американская актриса
Умерли 26 апреля
1566 - Диана Пуатье французская аристократка, фаворитка короля Генриха II
1856 - Петр Чаадаев русский философ и публицист
1938 - Эдмунд Гуссерль немецкий философ, основатель феноменологии
1945 – Павел Скоропадский, украинский военный и политический деятель, Гетьман Украины (2018)
1976 - Андрей Гречко советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза
1997 - Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР.
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