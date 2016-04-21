26 апреля в истории 26 апреля День ангела празднуют: Артем, Георгий, Дмитрий, Марфа.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Международный день интеллектуальной собственности

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Знаменательные события

1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном

1658 - указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую

1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне

1792 - день рождения революционного гимна «Марсельеза»

1828 - Россия объявила войну Османской империи

1840 - из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1863 - в Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем»

1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле

1926 - Сталин в письме к Кагановичу раскритиковал националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине

1933 - в Германии создана тайная полиция, Гестапо, сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции

1936 - в советской милиции введены звания

1938 - правительство Германии обязало евреев сообщить государственным учреждениям о размере своего имущества за рубежом

1942 - Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Рейха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно

1956 - в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402»

1964 - бостонский баскетбольный клуб «Celtic» установил безпрецендентний рекорд - шестая подряд победа в чемпионате НБА

1966 - произошло землетрясение в Ташкенте

1986 - в 1 час 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества - взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году

1991 - звезду футбола Диего Марадонну арестовали за хранение наркотиков

1998 - в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка

1999 - компьютерный вирус «Чернобыль» повредил, по разным оценкам, до полмиллиона компьютеров по всему миру

2000 - в Москве выставлены на публичное обозрение останки Гитлера (фрагмент черепа с пулевым отверстием)

26 апреля родились

1573 - Мария Медичи королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII

1710 - Томас Рид, основатель шотландской школы философии «здравого разума»

1765 - Эмма Гамильтон возлюбленная британского адмирала Нельсона

1829 - Григорий Данилевский русский писатель и публицист

1879 - Эрик Кэмпбелл, комический актёр эпохи немого кино, знаменитый «Голиаф» Чаплина

1886 - Габдулла Тукай татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик

1889 - Людвиг Витгенштейн австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии

1894 - Рудольф Гесс, личный секретарь Адольфа Гитлера с 1925, с 1933 его заместитель по Национал-социалистской партии

1897 - Ольга Чехова немецкая актриса

1900 - Чарльз Фрэнсис Рихтер, американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений

1918 - Арутюн Акопян советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР

1939 - Владислав Дворжецкий советский актер театра и кино

1961 - Галина Беляева, актриса театра и кино («Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль, водевиль», «Анна Павлова»)

1980 - Джордана Брустер (Jordana Brewster), американская актриса

Умерли 26 апреля

1566 - Диана Пуатье французская аристократка, фаворитка короля Генриха II

1856 - Петр Чаадаев русский философ и публицист

1938 - Эдмунд Гуссерль немецкий философ, основатель феноменологии

1945 – Павел Скоропадский, украинский военный и политический деятель, Гетьман Украины (2018)

1976 - Андрей Гречко советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза

1997 - Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР.