27 апреля в истории 27 апреля именины празднуют: Валентин, Александр, Антон, Иван, Мартин.

Знаменательные события

1509 - папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию

1521 - на филиппинском острове Мактан в стычке с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан

1644 - впервые в Канаде высадили пшеницу

1667 - уже давно слепой английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом же году поэму «Потерянный рай», которая впоследствии стала лучшей в его творчестве

1828 - открылся Лондонский зоосад

1906 - в Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Украинский вестник»

1908 - начало IV Олимпийских игр в Лондоне

1908 - фигурное катание впервые включено в программу Олимпийских игр

1918 - декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования

1925 - постановление Совета Народных Комиссаров СССР «о прописке граждан в городских поселениях»

1940 - по приказу Генриха Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей

1961 - основан Советский фонд мира

1963 - лидер кубинской революции Фидель Кастро прибыл с первым визитом в Москву. В ходе визита, который длился больше месяца, Кастро задекларировал принадлежность Кубы к мировому социалистическому лагерю и подписал соглашения по товарообмену с СССР

1965 - в США запатентованы подгузники «Памперс»

1978 - в Афганистане произошел военный переворот - убит президент М. Дауд. Новым руководителем страны стал Нур-Мухаммад Тарак, который провозгласил создание Демократической Республики Афганистан и впоследствии подписал с Советским Союзом договор о взаимопомощи

1981 - Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах

1995 - ВР утвердила первую госнаграду независимой Украины - орден Богдана Хмельницкого

2001 - премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку

2007 - в горах Чечни разбился вертолет с отрядом российских десантников. Погибло 18 человек

27 апреля родились

1494 - Сулейман Великолепный, турецкий султан в 1520-1560 гг., при котором Османская империя достигла наибольшего территориального расширения и наивысшего могущества

1791 - Сэмюэл Морзе, американский изобретатель, художник, автор азбуки Морзе

1822 - Улисс Симпсон Грант 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии

1896 - Уоллес Хьюм Карозерс, американский химик, создатель первого синтетического полимера - нейлона

1900 - Уолтер Ланц (Ланца), американский мультипликатор, благодаря которому в 1940 году появился на свет один из самых популярных мультипликационных героев дятел Вуди Вудпеккер

1904 - Трофим Петрович Блажчук (Огневик) советский украинский крестьянско-пролетарский поэт, журналист

1909 – Валентина Гризодубова, советская летчица, Герой Советского союза, Герой Социалистического Труда

1912 - Нора Галь советская переводчица и литературный критик

1927 - Евгений Моргунов, киноактёр, особенно известный по роли Бывалого из троицы с Никулиным и Вициным («Пёс Барбос и необычный кросс (фильм)», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

1933 - Леонид Рошаль советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель

1953 - Анна Каменкова, заслуженная артистка России, артистка театра на Малой Бронной и Московского театра «Бенефис»

1955 – Эрик Шмидт, председатель совета директоров Google

1959 - Марина Левтова, киноактриса. Снялась более чем в 50 художественных фильмах («Ключ без права передачи», «ТАСС уполномочен заявить», «Рафферти», «Визит к Минотавру», «Зона Любэ»)

1967 - Александр Лазарев-младший советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1984 - Патрик Мартин Стамп - американский вокалист, композитор, гитарист, продюсер, Более известный как участник и фронтмэн поп-панк группы Fall Out Boy

Умерли 27 апреля

1353 - Семен Гордый великий князь Московский и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)

1521 - Фердинанд Магеллан португальский и испанский мореплаватель и исследователь

1882 - Ральф Уолдо Эмерсон американский поэт и философ, основатель трансцендентализма

1904 – Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, театральный и культурный деятель

1914 - Александр Беггров русский живописец-маринист, академик

1915 - Александр Скрябин русский пианист и композитор

1917 - Людвик Заменгоф польский врач и лингвист, создатель эсперанто

1988 - Валерий Легасов советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России

1989 - Коносукэ Мацусита японский бизнесмен, основатель корпорации «Panasonic»

1998 - Карлос Кастанеда американский писатель-эзотерик

2007 - Кирилл Лавров советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

2007 - Мстислав Ростропович советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель

2016 - Валентин Зорин советский и российский политолог, журналист, телеведущий.