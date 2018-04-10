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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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28 апреля в истории

28 апреля именины празднуют: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Федор.

Всемирный день охраны труда
Международный день ветеринарного врача

Знаменательные события

1180 - 14-летний французский король Филипп II Август женился на Изабель, племяннице графа Фландрского
1563 - первопечатник Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги
1635 - заключен военный союз между Францией и Швецией
1709 - шведские войска Карла XII выдвинулись на Полтаву
1814 - Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба
1891 - Российский император Александр III одобрил для производства образец трехлинейной винтовки Степана Мосина
1914 - в США запатентован воздушный кондиционер
1938 - по обвинению в шпионаже в Москве арестован профессор Лев Ландау, ведущего советского физика-теоретика
1939 - заявление Адольфа Гитлера о денонсации Польско-германского договора о ненападении (1934) и Англо-германского морского соглашения (1935)
1943 - во Львове нацисты объявили о создании дивизии «СС-Галичина»
1945 - итальянские партизаны расстреляли Бенито Муссолини на севере Италии
1947 - норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики»
1947 - польские власти начали операцию «Висла» по выселению украинского Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу
1952 - подписанием мирного договора с Японией, завершилась послевоенная оккупация страны. СССР не принимал участия в подписании договора
1955 - началось строительство космодрома Байконур
1967 - американский боксер Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) лишен возможности участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США
1968 - на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»
1969 - Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошл его вопрос о конституционной реформе
1987 - в США впервые в мире выпустили компакт-диск
1996 - американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок
2001 - полет первого космического туриста Денниса Тито

28 апреля  родились

1442 - Эдуард IV, первый король Англии (1461-1470, 1471-1483) из династии Йорков
1753 - Франц Карл Ахард, немецкий физик и химик, построивший в Силезии первый свекольно-сахарный завод и первый описал рецепты приготовления из сахарной свеклы спирта и уксуса
1758 - Джеймс Монро 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат
1774 - Франсис Бейли, английский астроном, один из основателей Лондонского королевского астрономического общества (1820), четырежды избирался его президентом
1874 - Александр Остужев русский и советский актер, Народный артист СССР

1874 - Карл Краус, австрийский журналист, писатель, издатель, критик  Первой мировой войны («Последние дни человечества»)
1883 - Владимир Каппель российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири

1906 - Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики 1908 - Шиндлер Оскар, немецкий бизнесмен, спасший 1100 евреев из концлагеря Аушвиц во время Второй мировой войны
1916 - Ламборгини Ферручио, итальянский бизнесмен, разработчик автомобилей «Ламборгини»
1922 - Алистер Маклин, английский писатель, автор детективов
1924 - Кеннет Каунда, первый президент Замбии
1924 - Донатас Банионис советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1926 - Харпер Ли американская писательница

1932 - Юрий Волынцев советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1937 - Саддам Хусейн, иракский политический деятель, президент Ирака (с 1979 г.), председатель совета революционного командования, верховный главнокомандующий, генеральный секретарь партии Баас, маршал
1938 - Банников Виктор, советский футболист, вратарь киевского «Динамо», автор рекордной «сухой» серии в чемпионатах СССР
1941 - Ирина Асмус советская актриса, клоунесса

1941 года -  Ираида (Ирина) Владимировна Жиленко, украинская поэтесса, детская писательница, журналист, мемуарист, общественно-культурный деятель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

1948 - Терри Пратчетт английский писатель-фантаст
1956 - Литвин Владимир Михайлович, Председатель Верховной Рады Украины

1974 - Пенелопа Крус испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»

Умерли 28 апреля

1813 - Михаил Кутузов русский полководец, генерал-фельдмаршал

1920 - Климент Тимирязев русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений

1945 - Бенито Муссолини итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор 1973 - Клас Тунберг финский конькобежец, пятикратный олимпийский чемпион

1993 - Валентина Гризодубова советская летчица, Герой Советского Союза

1994 - Олег Борисов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

 2000 - Овидий Горчаков советский разведчик, писатель и сценарист

2002 - Александр Лебедь российский политический и военный деятель

 2009 - Екатерина Максимова русская балерина и хореограф, Народная артистка СССР. 

Общество Международный день ветеринарного врача
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