Чудо-яблоки в Украине Яблоки – самый популярный и полезный фрукт, выращиваемый во всем мире. Хотите попробовать органические яблочки из Франции, Швейцарии, Италии и другие импортные фрукты?

Тогда вам стоит посетить Fruitboutique – интернет-магазин, реализующий оптом и в розницу экзотику: фрукты и овощи из разных стран и континентов, такие, которые не продаются на рынках и супермаркетах.

Невозможно переоценить роль яблок в профилактике заболеваний и восстановлении здоровья. Они показаны людям, страдающим ревматизмом, атеросклерозом, экземой, низким давлением. Яблоки улучшают зрение, ногти и волосы, очищают организм от холестерина, токсинов и тяжелых металлов, а также помогают обогащать кровь железом.

Эти чудо-фрукты важная составляющая большинства диет. Отлично очищают организм разгрузочные яблочные дни: 1,5 кг яблок (свежих или запеченных) и 4 стакана чая без сахара. Врачи рекомендуют съедать хотя бы одно яблоко в день, чтобы не болеть.

В ассортименте интернет-магазина 14 сортов популярных и экзотических яблок.

• Пинк Леди, Pink Lady®. Этот сорт славится сочностью и сбалансированностью сладости и кислоты. Он подходит для еды, запекания и пирогов. Хрустящие яблочки Пинк Леди круглые, розово-салатные, гладкие и блестящие были получены при скрещении сортов Голден Делишес и Леди Уильямс.

• Голден Делишес, Golden Delicious. Эти яблоки из Америки, они известны с 1890 года. Их особенности: круглоконическая форма, крепкая желто-золотистая расцветка, сладкий вкус, устойчивость к транспортировке и хранению, а также универсальное применение.

• Гренни Смит, Granny Smith. Свое название (бабушка Смит) яблоки носят от австралийки, скрестившей местную домашнюю яблоню с французской дичкой. Крупные плоды (в среднем 300 г) с плотной кисло-сладкой мякотью и зеленой или жёлто-зелёной кожицей чаще всего используют для салатов, так как они долго не темнеют в нарезке.

• Ред, Red. Американский сорт, полученный при скрещении Вагнера и Джонатана. Характеристика: крупные плоды, темный красный цвет, блеск, сочность, сладость. Яблоки вкусны, неприхотливы при перевозке и долго хранятся.

• Гала. Сорт получен при соединении Кокс Орандж Пиппина и Голден Делишеса. Особенности: красивая расцветка – желтые полоски на красном фоне, вес 120 – 145 г, сочность, нежная сладость, хрустящая мякоть.

• Джаз, Jazz Scifresh ®. Небольшие ароматные и хрустящие зеландские яблоки вырастили, скрестив Роял Галу и Брэберн. Они сочные, сладкие, плотные, хорошо лежат и транспортируются.

• Джонаголд, Jonagold. Сорт вывели в США в 1943 году, скрестив Джонатан и Голден Делишес. Его особенности: яркий вкус и плотность, обеспечивающая долгое хранение и беспроблемную перевозку.

• Яблоки Чемпион. Популярный и всем известный в Украине сорт. Раннеспелое, урожайное яблоко со слакой мякотью и приятным ароматом.

• Под заказ. Самые дорогие и редкие сорта яблок вам привезут через неделю под заказ. К ним относятсы: Веллант, Wellant® Шантеклер, Belchard Shantecler® Канада Грис, Canada Gris® Джунами, Junamy®.

Купить яблоки в Fruit Boutique

Особая прелесть этого ресурса – возможность купить ароматные яблоки не покидая дом или офис, и при этом быть уверенным в высоком качестве фруктов и честной цене. Консультанты магазина помогают выбрать нужный сорт, а также формируют подарочные фруктовые конрзинки для поздравления родных и близких от вашего имени.

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