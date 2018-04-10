Кабмин планирует отменить штамп о прописке в паспорте

Министерство экономического развития и торговли инициирует отмену обязательного штампа в паспорте, который удостоверяет прописку. Об этом говорится в представленном соответствующем законопроекте, сообщает во вторник, 24 апреля, пресс-служба ведомства.

Отмечено, что информация о прописке граждан будет содержаться в электронном реестре, поэтому нет необходимости в штампе паспорта.

Также новым законопроектом предлагается упростить процесс прописки, так как хотят отказаться от справок с ЖКХ или других служб, подтверждающие проживание человека по адресу.

Как утверждают чиновники, с принятием закона перерегистрироваться по новому адресу можно будет в течение суток.

Кроме того, в Минэкономразвития уточнили, что не будут штрафовать людей за проживание не по адресу прописки.

"Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства. Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации", - говорится в сообщении.

Ранее Кабмин запретил оформлять паспорта в виде книги.

Источник: "Корреспондент"