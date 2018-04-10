Гордон: благодаря новому госсекретарю США отношение к России станет жестче

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что на должности госсекретаря США Майк Помпео будет проводить более жесткую политику в отношении России, чем Рекс Тиллерсон. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы не называл Тиллерсона жестким по отношению к России. Наоборот, мягким он был, потому что у него хвост и, думаю, уши торчат в России. Тиллерсон – кавалер российского ордена Дружбы, он вел бизнес с Россией и имел там огромные бизнес-связи. Вы же поймите: большие деньги рождают большие связи. Иногда, когда речь идет о больших деньгах, интересы государств и совесть отходят на задний план. А среди политиков первой величины очень много людей, которые удавятся не то что за доллар – за цент", – сказал Гордон.

Помпео, по мнению журналиста, "шутить с Россией не будет".

"Что касается Помпео – это очень серьезный парень, который шутить не будет. Я вообще хочу сказать, что эпоха шуток с Россией закончилась и она стоит на пороге очень больших потрясений. До всех, даже туго думающих политиков на Западе дошло наконец, что Россия зашла в своем поведении очень далеко и перешла все мыслимые и немыслимые красные линии. Разговор с ней может быть только один – с позиции силы. Этот разговор начат, все это будет усугубляться, список мер действительно очень большой", – считает Гордон.

В качестве примера он привел последние санкции, которые США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.

"Смотрите на санкции против богатых людей. США берут несколько олигархов (всех сразу не берут) и показывают на примере того же [миллиардера Олега] Дерипаски, что с ними будет. Это наглядный пример. В результате раздирают бизнес-империю человека, который создавал ее годами и находился на вершине финансового и политического успеха. От Дерипаски не оставят камня на камне, а потом будут разговаривать с другими людьми: с [Романом] Абрамовичем, [Алишером] Усмановым и так далее. Им как бы говорят: "Вы видели пацана? Хорошо стоял, а теперь смотрите, что мы с ним сделали. Какие дальше ваши намерения? Что вы собираетесь делать? Оставаться с [президентом РФ Владимиром] Путиным или будем разговаривать?" – прогнозирует возможный вариант развития ситуации Гордон.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место экс-главы ЦРУ Помпео. Его кандидатуру сначала должен утвердить Сенат США.