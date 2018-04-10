Гордон: благодаря новому госсекретарю США отношение к России станет жестче

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что на должности госсекретаря США Майк Помпео будет проводить более жесткую политику в отношении России, чем Рекс Тиллерсон. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я бы не называл Тиллерсона жестким по отношению к России. Наоборот, мягким он был, потому что у него хвост и, думаю, уши торчат в России. Тиллерсон – кавалер российского ордена Дружбы, он вел бизнес с Россией и имел там огромные бизнес-связи. Вы же поймите: большие деньги рождают большие связи. Иногда, когда речь идет о больших деньгах, интересы государств и совесть отходят на задний план. А среди политиков первой величины очень много людей, которые удавятся не то что за доллар – за цент", – сказал Гордон.
Помпео, по мнению журналиста, "шутить с Россией не будет".
"Что касается Помпео – это очень серьезный парень, который шутить не будет. Я вообще хочу сказать, что эпоха шуток с Россией закончилась и она стоит на пороге очень больших потрясений. До всех, даже туго думающих политиков на Западе дошло наконец, что Россия зашла в своем поведении очень далеко и перешла все мыслимые и немыслимые красные линии. Разговор с ней может быть только один – с позиции силы. Этот разговор начат, все это будет усугубляться, список мер действительно очень большой", – считает Гордон.
В качестве примера он привел последние санкции, которые США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.
"Смотрите на санкции против богатых людей. США берут несколько олигархов (всех сразу не берут) и показывают на примере того же [миллиардера Олега] Дерипаски, что с ними будет. Это наглядный пример. В результате раздирают бизнес-империю человека, который создавал ее годами и находился на вершине финансового и политического успеха. От Дерипаски не оставят камня на камне, а потом будут разговаривать с другими людьми: с [Романом] Абрамовичем, [Алишером] Усмановым и так далее. Им как бы говорят: "Вы видели пацана? Хорошо стоял, а теперь смотрите, что мы с ним сделали. Какие дальше ваши намерения? Что вы собираетесь делать? Оставаться с [президентом РФ Владимиром] Путиным или будем разговаривать?" – прогнозирует возможный вариант развития ситуации Гордон.
12 апреля, выступая перед членами сенатского комитета по международным отношениям, Помпео сказал, что США "недостаточно прижали Путина". "Он должен понимать, что использование Россией советской модели приведет только к проблемам", – заявил претендент на должность главы Госдепартамента США.
Источник: "Гордон"