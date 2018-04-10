Май 2018: когда и сколько выходных Выходные в мае в Украине: сколько праздничных выходных ждать украинцам в мае 2018 года и когда. День Победы традиционно - выходной, в этом году - выпадает на среду.

На майские праздники 2018 в Украине будет традиционно несколько дополнительных выходных. Минсоцполитики уже установило, что отдыхать будем: во вторник, 1 мая, среду - 9 мая, а также в понедельник, 28 мая 2018 года.

Для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования, Кабинетом министров Украины было принято решение о переносе рабочего дня, который предшествует выходному. Так, 1 мая 2018 года (День труда) выпадает на вторник, значит понедельник, 30 апреля, тоже будет выходным. При этом рабочий день переносится на субботу, 5 мая. Таким образом майские праздники украинцы будут праздновать с 28 апреля по 2 мая 2018 года.

День Победы над нацизмом во Второй мировой войне ежегодно отмечают 9 мая. В этот день вспоминают тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира. Он традиционно - выходной, в этом году - выпадает на среду.