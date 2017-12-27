29 апреля в истории

Знаменательные события
998 - по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против папы римского Григория V патриция Кресчентиуса
1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан
1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции
1648 - Богдан Хмельницкий начал бой с поляками под Желтыми Водами
1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение Англии и Шотландии в новое государство - Великобританию
1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии
1854 - столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник «Фаворит», погибли 201 человек
1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона
1913 - в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния»
1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве, при активной поддержке немецкого командования, гетманом Украины был избран Павел Скоропадский
1932 - в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ)
1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели
1945 - в бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад)
1955 - ЦК Компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко
1975 - последние американские военные покинули Вьетнам
1975 - в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского
1982 - население Китая превысило отметку миллиард человек
1995 - на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Н. Назарбаева в 2001 году
2000 - Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты
2011 – свадьба принца Вильяма та Кейт Миддлтон
29 апреля родились
1686 - Василий Татищев российский историк, экономист и государственный деятель
1727 - Жан Жорж Новер, французский хореограф, реформатор балета. Дату его рождения отмечают как Международный день танца - искусства, которое сближает людей
1785 - Карл фон Дрез немецкий изобретатель
1818 - Александр II Романов российский император (1855-1881)
1854 - Анри Пуанкаре, французский математик, физик, философ и теоретик науки. Пуанкаре называют последним математиком-универсалом, человеком, способным охватить все математические результаты своего времени
1863 - Вильям Херст американский газетный магнат и ведущий газетный издатель
1875 - Рафаэль Сабатини английский писатель, автор приключенческих романов
1893 - Гарольд Клейтон Юри, американский химик, обнаружил химический изотоп дейтерий в 1931 году. За эту работу в 1934 году был удостоен Нобелевской премии по химии
1897 - Шпагин Георгий, российский конструктор оружия, создатель пулемета ППШ
1899 - Дюк Эллингтон американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра
1903 - Николай Крылов советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
1942 - Галина Кулакова советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка
1955 - Лариса Ивановна Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России
1958 - Мишель Пфайффер американская актриса
1970 - Ума Турман, американская актриса («Криминальное чтиво», «Убить Билла» и многие другие)
1970 Андре Агасси американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000), олимпийский чемпион
Умерли 29 апреля
1771 - Франческо Растрелли русский архитектор итальянского происхождения
1944 - Алексей Новиков-Прибой русский писатель-прозаик
1971 – Барабашов Николай Павлович, украинский астроном, директор Астрономической обсерватории Харьковского университета, с 1933 – профессор Харьковского университета
1951 - Людвиг Витгенштейн австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии
1980 - Альфред Хичкок английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист
1983 - Анатолий Ляпидевский советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза 2004 - Александр Бовин советский журналист, публицист, политолог, дипломат
2005 - Алла Андреева советская и российская художница, супруга Даниила Андреева
1980 - А́льфред Джозеф Хичкок, британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. До 1939 года работал в Великобритании, затем — в США
2011 – Владимир Крайнев, украинский пианист
2019 – Дмитрий Гнатюк, украинский певец.
2 января именины празднуют: Гаспар, Даниил (Данила), Иван. Игнатий (Игнат)....
27 декабря День Ангела празднуют Илларион и Николай....