29 апреля в истории 29 апреля именины празднуют: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.

Международный день танца

Всемирный день породненных городов

День памяти всех жертв применения химического оружия

Знаменательные события

998 - по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против папы римского Григория V патриция Кресчентиуса

1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан

1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции

1648 - Богдан Хмельницкий начал бой с поляками под Желтыми Водами

1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение Англии и Шотландии в новое государство - Великобританию

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии

1854 - столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник «Фаворит», погибли 201 человек

1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона

1913 - в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния»

1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве, при активной поддержке немецкого командования, гетманом Украины был избран Павел Скоропадский

1932 - в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ)

1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели

1945 - в бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад)

1955 - ЦК Компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко

1975 - последние американские военные покинули Вьетнам

1975 - в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского

1982 - население Китая превысило отметку миллиард человек

1995 - на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Н. Назарбаева в 2001 году

2000 - Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты

2011 – свадьба принца Вильяма та Кейт Миддлтон

29 апреля родились

1686 - Василий Татищев российский историк, экономист и государственный деятель

1727 - Жан Жорж Новер, французский хореограф, реформатор балета. Дату его рождения отмечают как Международный день танца - искусства, которое сближает людей

1785 - Карл фон Дрез немецкий изобретатель

1818 - Александр II Романов российский император (1855-1881)

1854 - Анри Пуанкаре, французский математик, физик, философ и теоретик науки. Пуанкаре называют последним математиком-универсалом, человеком, способным охватить все математические результаты своего времени

1863 - Вильям Херст американский газетный магнат и ведущий газетный издатель

1875 - Рафаэль Сабатини английский писатель, автор приключенческих романов

1893 - Гарольд Клейтон Юри, американский химик, обнаружил химический изотоп дейтерий в 1931 году. За эту работу в 1934 году был удостоен Нобелевской премии по химии

1897 - Шпагин Георгий, российский конструктор оружия, создатель пулемета ППШ

1899 - Дюк Эллингтон американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра

1903 - Николай Крылов советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

1942 - Галина Кулакова советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка

1955 - Лариса Ивановна Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России

1958 - Мишель Пфайффер американская актриса

1970 - Ума Турман, американская актриса («Криминальное чтиво», «Убить Билла» и многие другие)

1970 Андре Агасси американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000), олимпийский чемпион

Умерли 29 апреля

1771 - Франческо Растрелли русский архитектор итальянского происхождения

1944 - Алексей Новиков-Прибой русский писатель-прозаик

1971 – Барабашов Николай Павлович, украинский астроном, директор Астрономической обсерватории Харьковского университета, с 1933 – профессор Харьковского университета

1951 - Людвиг Витгенштейн австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии

1980 - Альфред Хичкок английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист

1983 - Анатолий Ляпидевский советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза 2004 - Александр Бовин советский журналист, публицист, политолог, дипломат

2005 - Алла Андреева советская и российская художница, супруга Даниила Андреева

1980 - А́льфред Джозеф Хичкок, британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. До 1939 года работал в Великобритании, затем — в США

2011 – Владимир Крайнев, украинский пианист

2019 – Дмитрий Гнатюк, украинский певец.