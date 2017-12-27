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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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29 апреля в истории

29 апреля именины празднуют: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.

Международный день танца
Всемирный день породненных городов
День памяти всех жертв  применения химического оружия

Знаменательные события

998 - по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против папы римского Григория V патриция Кресчентиуса
1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан
1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции
1648 - Богдан Хмельницкий начал бой с поляками под Желтыми Водами
1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение  Англии и Шотландии в новое государство - Великобританию
1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии
1854 - столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник «Фаворит»,  погибли 201 человек
1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона
1913 - в  Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния»
1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве, при активной поддержке немецкого командования, гетманом Украины был избран Павел Скоропадский
1932 - в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ)
1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели
1945 - в бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад)
1955 - ЦК Компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко
1975 - последние американские военные покинули Вьетнам
1975 - в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского
1982 - население Китая превысило отметку миллиард человек
1995 - на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Н. Назарбаева в 2001 году
2000 - Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты
2011 – свадьба принца Вильяма та Кейт Миддлтон

29 апреля родились

1686 - Василий Татищев российский историк, экономист и государственный деятель

1727 - Жан Жорж Новер, французский хореограф, реформатор балета. Дату его рождения отмечают как Международный день танца - искусства, которое сближает людей
1785 - Карл фон Дрез немецкий изобретатель
1818 - Александр II Романов российский император (1855-1881)

1854 - Анри Пуанкаре, французский математик, физик, философ и теоретик науки. Пуанкаре называют последним математиком-универсалом, человеком, способным охватить все математические результаты своего времени
1863 - Вильям Херст американский газетный магнат и ведущий газетный издатель

1875 - Рафаэль Сабатини английский писатель, автор приключенческих романов
1893 - Гарольд Клейтон Юри, американский химик, обнаружил химический изотоп дейтерий в 1931 году. За эту работу в 1934 году был удостоен Нобелевской премии по химии
1897 - Шпагин Георгий, российский конструктор оружия, создатель пулемета ППШ
1899 - Дюк Эллингтон американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра

1903 - Николай Крылов советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
1942 - Галина Кулакова советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка

1955 - Лариса Ивановна Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России
1958 - Мишель Пфайффер американская актриса

1970 - Ума Турман, американская актриса («Криминальное чтиво», «Убить Билла» и многие другие)

1970 Андре Агасси американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000), олимпийский чемпион

Умерли 29 апреля

 1771 - Франческо Растрелли русский архитектор итальянского происхождения

1944 - Алексей Новиков-Прибой русский писатель-прозаик

1971 – Барабашов Николай Павлович, украинский астроном,  директор Астрономической обсерватории Харьковского университета, с 1933 – профессор Харьковского университета

1951 - Людвиг Витгенштейн австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии

1980 - Альфред Хичкок английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист

1983 - Анатолий Ляпидевский советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза 2004 - Александр Бовин советский журналист, публицист, политолог, дипломат

 2005 - Алла Андреева советская и российская художница, супруга Даниила Андреева 
1980 -  А́льфред Джозеф Хичкок, британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. До 1939 года работал в Великобритании, затем — в США
2011 – Владимир Крайнев, украинский пианист

2019 – Дмитрий Гнатюк, украинский певец.

Общество А́льфред Джозеф Хичкок Богдан Хмельницкий Гетьман Скоропадский Дмитрий Гнатюк
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