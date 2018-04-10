Kabanchik.ua: поиск мастеров и заказов на выполнение работ Устали от отвратительного сервиса в сфере услуг? Не можете быстро найти подработку или нужного специалиста? Сталкивались с некачественными исполнителями? Вам «забывали» оплатить работу? Решение ваших проблем – Kabanchik.ua.

Интернет-сервис «Метнись кабанчиком» Kabanchik.ua – это удобная онлайн площадка для поиска исполнителей и заявок на работу в сфере бытовых и бизнес услуг. Компания, стартовав в 2012 году, сегодня работает во всех крупных городах Украины, России, Беларуси и Казахстана.

Строительные работы и услуги

На сайте Kabanchik.ua можно заказать мастеров и найти работу в таких категориях: проектные, сварочные, токарные, бетонные, буровые, кровельные, кладочные, земляные, фундаментные, ландшафтные и другие строительные работы.

Среди услуг крупные заявки на возведение здание и мелкие ремонтные услуги, задания для разнорабочих, монтаж заборов, ворот и небольших архитектурно-строительных форм, а также утепление зданий и другой промышленный альпинизм.

Сервис дает возможность воспользоваться калькулятором, ввести исходные данные и узнать примерную стоимость заказа. В каждой категории есть предложения мастеров и объявления заказчиков.

Kabanchik.ua гарантирует безопасность, так как все мастера на сайте проверенные, о качестве их работы говорят отзывы предыдущих клиентов и рейтинги. Сервис выполняет задачи быстро, качественно и выгодно (с экономией до 50% при оплате услуг).

Курьерская доставка

Сервис Kabanchik.ua позволяет найти профессиональных курьеров для доставки в Сумах, иногда по району, области в другие города. Курьеры обеспечивают быструю доставку товаров из супермаркетов, аптек, интернет-магазинов, ресторанов и т. д.

В зависимости от срочности и расстояний доставка может занимать всего несколько часов или даже минут. Среди доставляемых товаров: лекарства, продукты, одежда, игрушки, цветы, бытовая техника, подарки, документы, драгоценности, готовые блюда и т. д.

Безопасность и качество исполнения гарантирует сервис-ресурс, рейтинги и отзывы о проверенном курьере от других заказчиков. Заявка на сайте оформляется всего за несколько минут и ее получает один из 286 исполнителей в данной категории.

Стоимость услуги заказчик определяет самостоятельно, она зависит от срочности исполнения и типа задания. Курьеры могут пользоваться общественным транспортом или доставлять посылку на своем авто, отправлять поездом и маршруткой, забирать с почты и стоять в очереди.

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