30 апреля в истории 30 апреля именины празднуют: Адриан, Александр, Иван, Федор.

Международный день джаза

Знаменательные события

311 - Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство

711 - войско Тарика бин Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевания

1789 - состоялась церемония инаугурации первого президента

1803 - США купили Луизиану у Франции за 15 млн. долларов

1812 - Луизиана стала штатом США

1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации

1840 - петербургский цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу "Кобзаря" Т. Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря

1854 - открытие первой железной дороги в Бразилии

1900 - аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами

1905 - российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания

1918 - образована киностудия «Ленфильм»

1918 - Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского

1918 - с участием немцев провозглашено создание Крымской Республики

1919 - вместо традиционных советских органов управления в Украине был создан Совет рабоче-крестьянской обороны УССР, а само государство было провозглашено единым вооруженным лагерем

1945 - советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине

1960 - в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге

1975 - вьетнамские коммунисты взяли Сайгон

1977 - британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиак (пригород Детройта), число слушателей составляло 76 299 человек

30 апреля родились

1553 - Луиза Лотарингская-Водемон королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа

1623 - Франсуа де Лаваль, первый епископ Канады

1777 - Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считающийся одним из величайших математиков всех времён

1848 - Александра Яковлевна Ефименко (урожд. Ставровская), русский и украинский историк, этнограф. Первая в России женщина - почётный доктор русской истории (1910)

1857 - Эйген Блейлер (Блюле), швейцарский психиатр и психолог. Ввёл термин шизофрения и описал её как самостоятельное заболевание

1870 - Франц Легар венгерский композитор и дирижер

1883 - Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик

1893 - Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии (1938-1945 гг.)

1897 - Умберту Мауру, бразильский режиссёр, сценарист, кинооператор и актёр

1901 - Саймон Смит Кузнец, американский экономист украинского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1971 года

1905 - Сергей Михайлович Никольский, математик, трижды лауреат Государственной премии

1916 - Клод Элвуд Шеннон, американский математик и инженер, один из создателей теории информации

1920 - Николай Григорьевич Гринько, русский советский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР. Наибольшую известность Николаю Гринько принесли роли в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублёв»

1936 - Антонина Шуранова, актриса («Война и мир», «Чайковский», «Неоконченная пьеса для механического пианино»)

1946 - Карл XVI Густаф, король Швеции с 15 сентября 1973 г.

1962 - Николай Фоменко, бывший музыкант группы «Секрет», киноактёр, ведущий телешоу

1967 - Филипп Киркоров советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист РФ

1974 - Андрей Губин, эстрадный певец

Умерли 30 апреля

1642 - Дмитрий Пожарский русский военный и политический деятель, национальный герой России

1792 - Джон Монтегю английский дипломат, который придумал «сэндвич» («сандвич»)

1883 - Эдуард Мане французский художник

1945 - Адольф Гитлер немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945)

1983 - Джордж Баланчин русско-американский балетмейстер и хореограф, новатор

2015 – Бен Кинг, американский певец в стиле соул и R & B

2017 – Борис Олейник, украинский поэт, переводчик, председатель Украинского фонда культуры, Герой Украины.