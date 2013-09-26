30 апреля в истории

Знаменательные события
311 - Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство
711 - войско Тарика бин Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевания
1789 - состоялась церемония инаугурации первого президента
1803 - США купили Луизиану у Франции за 15 млн. долларов
1812 - Луизиана стала штатом США
1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации
1840 - петербургский цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу "Кобзаря" Т. Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря
1854 - открытие первой железной дороги в Бразилии
1900 - аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами
1905 - российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания
1918 - образована киностудия «Ленфильм»
1918 - Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского
1918 - с участием немцев провозглашено создание Крымской Республики
1919 - вместо традиционных советских органов управления в Украине был создан Совет рабоче-крестьянской обороны УССР, а само государство было провозглашено единым вооруженным лагерем
1945 - советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине
1960 - в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге
1975 - вьетнамские коммунисты взяли Сайгон
1977 - британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиак (пригород Детройта), число слушателей составляло 76 299 человек
30 апреля родились
1553 - Луиза Лотарингская-Водемон королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа
1623 - Франсуа де Лаваль, первый епископ Канады
1777 - Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считающийся одним из величайших математиков всех времён
1848 - Александра Яковлевна Ефименко (урожд. Ставровская), русский и украинский историк, этнограф. Первая в России женщина - почётный доктор русской истории (1910)
1857 - Эйген Блейлер (Блюле), швейцарский психиатр и психолог. Ввёл термин шизофрения и описал её как самостоятельное заболевание
1870 - Франц Легар венгерский композитор и дирижер
1883 - Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик
1893 - Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии (1938-1945 гг.)
1897 - Умберту Мауру, бразильский режиссёр, сценарист, кинооператор и актёр
1901 - Саймон Смит Кузнец, американский экономист украинского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1971 года
1905 - Сергей Михайлович Никольский, математик, трижды лауреат Государственной премии
1916 - Клод Элвуд Шеннон, американский математик и инженер, один из создателей теории информации
1920 - Николай Григорьевич Гринько, русский советский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР. Наибольшую известность Николаю Гринько принесли роли в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублёв»
1936 - Антонина Шуранова, актриса («Война и мир», «Чайковский», «Неоконченная пьеса для механического пианино»)
1946 - Карл XVI Густаф, король Швеции с 15 сентября 1973 г.
1962 - Николай Фоменко, бывший музыкант группы «Секрет», киноактёр, ведущий телешоу
1967 - Филипп Киркоров советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист РФ
1974 - Андрей Губин, эстрадный певец
Умерли 30 апреля
1642 - Дмитрий Пожарский русский военный и политический деятель, национальный герой России
1792 - Джон Монтегю английский дипломат, который придумал «сэндвич» («сандвич»)
1883 - Эдуард Мане французский художник
1945 - Адольф Гитлер немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945)
1983 - Джордж Баланчин русско-американский балетмейстер и хореограф, новатор
2015 – Бен Кинг, американский певец в стиле соул и R & B
2017 – Борис Олейник, украинский поэт, переводчик, председатель Украинского фонда культуры, Герой Украины.
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