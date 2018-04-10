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Кондиционеры - необходимость для жаркого лета и находка при случае похолоданий ®

Обычно о кондиционере вспоминают в разгар невыносимой жары, а когда погода налаживается – снова откладывают его установку. Интернет-магазин «Эра Электроники» рекомендует позаботится о своем комфорте сейчас. И тому – три веских для покупателя причины.

1. Производители обновили модельный ряд, а магазин уже привез актуальный ассортимент кондиционеров на свой склад

Поэтому у вас есть выбор – торговой марки, мощности, навороченности функционала. Вы покупаете то, что действительно нужно, а не перебираете остатки.

2. Стоимость установки – разумна

Еще месяц-полтора, и ко всем специалистам по монтажу кондиционеров выстроится огромнейшая очередь, соответственно, и цены на их услуги сильно подскочат.

3. У «Эры электроники» всегда есть скидки

Многие уверены, что магазины предложат скидки в конце сезона. Так и будет, но коснется это не особо популярных, завалявшихся на складах кондиционеров. Захотите ли вы устанавливать такой у себя дома – большой вопрос. С другой стороны, на многие позиции «Эра электроники» сразу предлагает акционные цены. У постоянных покупателей еще больше возможностей сэкономить – магазин поддерживает накопительную дисконтную систему. 

Купив кондиционер сейчас, вы сможете на полную наслаждаться летом – ведь вы будете возвращаться домой в уютную прохладу и отлично высыпаться.

Для климата Украины предлагаем купить кондиционер с функцией обогрева – холода у нас обычно длятся дольше, чем отопительный сезон.

«Эра электроники» предлагает качественную официальную технику по выгодным ценам

В каталоге магазина – большой выбор:

  • • бюджетных решений достойного качества;

  • • продуктов среднего класса, в которых реализован более широкий функционал;

  • • премиальных кондиционеров, вобравших лучшие идеи дизайна, новейшие технологические наработки, в том числе совместимость с системами «Умный дом».

Вся техника ввезена официально. Вы получаете полную гарантию производителя. Если торговая марка еще не организовала представительства в Украине, магазин в полном объеме выполнит все гарантийные обязательства.

При этом цены не содержат лишних накруток – магазин сотрудничает с напрямую с производителями кондиционеров или их официальными представителями. 

Благодаря огромному собственному складу и прямой работе со складами партнеров доставка кондиционеров занимает от 1 до 5 дней после подтверждения заказа. А откликнуться менеджеры не позднее, чем через 15 минут.

Кондиционеры высылаются во все города Украины. 

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