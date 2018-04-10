Микроволновые печи: функции, виды, характеристики

Второе название микроволновки – СВЧ-печь. Если в традиционных духовых шкафах продукты приготавливаются за счет огня и жара, то есть спекаются в горячем воздухе, эта печь готовит за счет микроволн СВЧ-излучения. Оно заставляет двигаться молекулы в продуктах, за счет чего возникает тепло, и пища греется.
По типу микроволновые печи разделяются на:
• «соло». Это один режим, позволяющий размораживать или подогревать готовые продукты;
• с грилем. В конструкции такой печки присутствует тэн, кварцевый или угольный гриль, на котором жарится птица, рыба мясо и овощи;
• с конвекцией. В такой микроволновке встроен вентилятор, нагнетающий горячий воздух. При использовании этого режима пища быстрее и равномернее печется.
По объему микроволновки бывают:
• до 20 л. Обычно они предназначены для размораживания и подогрева блюд;
• 20 – 25 л, эти модели еще и готовят;
• 26 – 42 л, большие СВЧ-печи оснащают грилем и конвекцией.
В зависимости от габаритов печки меняется и мощность. Чем больше объем рабочей камеры, тем мощнее печь. Средняя мощность для разогревания – 800 Вт, для приготовления еды – до 1500 Вт.
По виду управления микроволновки разделяют на:
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• механические, в которых все параметры задаются поворотными регуляторами;
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• кнопочные, в них можно задать вес и тип еды, выбрать программу;
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• сенсорные, они аналогичны печкам с кнопками, но более удобные.
По типу внутреннего покрытия у микроволновок бывает три вида защиты:
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• эмаль. Она быстро и просто отмывается, но не стойкая к высоким температурам;
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• био- или обычная керамика. Такое покрытие делает печь дороже, но оно не портится от царапин и не покрывается нагаром, легко отмываясь от жира;
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• «нержавейка». Стальное покрытие долговечное, стойкое к механическим повреждениям и высоким температурам, однако плохо очищается от налета грязи.
Стоимость микроволновки зависит от набора функций. Вы можете выбрать печь с такими возможностями:
• разморозка и разогрев;
• программируемое автоприготовление;
• пароочистка;
• удаление запахов из рабочей камеры;
• блокировка управления (защита от детей).
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