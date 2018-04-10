Микроволновые печи: функции, виды, характеристики Современные микроволновки разогревают и готовят пищу, размораживают и запекают. Они бывают разных габаритов и обладают всевозможными функциями. Как выбрать микроволновую печь и где ее лучше купить?

Как работает микроволновая печь

Второе название микроволновки – СВЧ-печь. Если в традиционных духовых шкафах продукты приготавливаются за счет огня и жара, то есть спекаются в горячем воздухе, эта печь готовит за счет микроволн СВЧ-излучения. Оно заставляет двигаться молекулы в продуктах, за счет чего возникает тепло, и пища греется.

Виды микроволновок

По типу микроволновые печи разделяются на:

• «соло». Это один режим, позволяющий размораживать или подогревать готовые продукты; • с грилем. В конструкции такой печки присутствует тэн, кварцевый или угольный гриль, на котором жарится птица, рыба мясо и овощи; • с конвекцией. В такой микроволновке встроен вентилятор, нагнетающий горячий воздух. При использовании этого режима пища быстрее и равномернее печется.

По объему микроволновки бывают:

• до 20 л. Обычно они предназначены для размораживания и подогрева блюд; • 20 – 25 л, эти модели еще и готовят; • 26 – 42 л, большие СВЧ-печи оснащают грилем и конвекцией.

В зависимости от габаритов печки меняется и мощность. Чем больше объем рабочей камеры, тем мощнее печь. Средняя мощность для разогревания – 800 Вт, для приготовления еды – до 1500 Вт.

По виду управления микроволновки разделяют на:

• механические, в которых все параметры задаются поворотными регуляторами;

• кнопочные, в них можно задать вес и тип еды, выбрать программу;

• сенсорные, они аналогичны печкам с кнопками, но более удобные.

По типу внутреннего покрытия у микроволновок бывает три вида защиты:

• эмаль. Она быстро и просто отмывается, но не стойкая к высоким температурам;

• био- или обычная керамика. Такое покрытие делает печь дороже, но оно не портится от царапин и не покрывается нагаром, легко отмываясь от жира;

• «нержавейка». Стальное покрытие долговечное, стойкое к механическим повреждениям и высоким температурам, однако плохо очищается от налета грязи.

Функции и возможности СВЧ-печей

Стоимость микроволновки зависит от набора функций. Вы можете выбрать печь с такими возможностями:

• разморозка и разогрев; • программируемое автоприготовление; • пароочистка; • удаление запахов из рабочей камеры; • блокировка управления (защита от детей).

Где купить микроволновую печь

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