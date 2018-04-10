«Зеленый тариф» и солнечные электростанции для населения Украины Для чего разработан и что такое «зеленый тариф»? Выгодный узаконенный тариф на солнечное электричество. Правила установки солнечной электростанции. СЭС «под ключ» с доставкой по Украине.

Электроэнергия ежегодно дорожает, и против использования атомных, тепловых и гидроэлектростанций выступают защитники экологии. Поэтому сегодня все чаще домовладельцы и руководители предприятий покупают солнечные электростанции.

Для чего разработан и что такое «зеленый тариф»

Для усиления привлекательности приобретения солнечных электростанций (СЭС) государство разработало программу «зеленый тариф», благодаря которой фотоэлектрическая установка быстро окупается и начинает приносить стабильную прибыль.

Излишки вырабатываемой солнцем энергии владелец (физлицо или частная фирма) реализует государственному предприятию «Энергорынок» по выгодной стоимости. Если на вашем здании смонтирована СЭС не нужно платить за электроэнергию, еще и можно продавать излишки.

Как показывает практика разных владельцев солнечных электростанций, энергии вырабатывается значительно больше, чем требуется для освещения и отопления дома, то есть во всех случаях будет электричество на продажу.

Еще один важный момент – на установку СЭС мощностью до 30 кВт лицензия не требуется. В интернет-магазине «Правильное электропитание» солнечная электростанция под зеленый тариф предлагается по доступной стоимости, а также на сайте есть информация детально.

Закон о «зеленом тарифе»

В Украине до 31 декабря 2030 года действует закон, утверждающий тариф на покупку государством электричества, произведенного при помощи возобновляемых источников энергии. На 1017 – 19 годы стоимость электроэнергии, полученной от солнечных панелей мощностью не больше 30 кВт и смонтированных на крыше, составляет 0,163 евро за кВт-ч.

Цена меняется в зависимости от рыночной конъектуры, но всегда остается выгодной. Как показывает практика, домашняя солнечная электростанция приносит в год 6500 у. е.

Что необходимо для установки СЗС

Население имеет возможность приобретать без лицензии и других разрешительных документов оборудование с мощностью не больше 30 кВт. Однако есть ряд требований:

• нужна прочная и достаточная по площади поверхность для установки солнечных батарей;

• монтаж осуществляют строго с конкретными углами наклона и на южной стороне здания.

Чтобы продавать государству электричество, вырабатываемое собственной СЭС, нужно:

владеть частным зданием или сооружением; получить технические условия на выделенную мощность; открыть расчетный счет (банк подходит любой); подать уведомляющую заявку в энергокомпанию; иметь схему подключения оснащения; подписать 2 договора (на установку узла автоучета и о купле – продаже энергии).

В качестве узла, фиксирующего произведенную и потребленную энергию, применяется двунаправленный счетчик.

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