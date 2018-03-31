Анекдоты недели - 142 Тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что десять лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить...

В любом возрасте есть своя прелесть.

51 год, например, без остатка делится на 17.

***

Лауреат международного конкурса по игре на балалайке быстрее всех натирает картошку на деруны.

***

Внеплановая и несанкционированная проверка карманов мужа привела к серьезным доначислениям налогов и сборов в семейный бюджет.

***

- Почему вы расстались со своим парнем?

- А ты смогла быть с тем, кто пьет, много курит, ругается матом и постоянно дерется?!

- Нет!

- Ну вот и он не смог...

***

В каждой женщине живет стриптизерша. Главное - смешать напитки в правильной пропорции.

***

Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.

***

- Алло, привет! Как дела, чем занят?

- Да вот, сбрасываю лишние килограммы...

- О! В спортзале?

- В туалете...

***

Пить он не любил: плохо ему становилось раньше, чем хорошо.

***

Только благодаря кризису я снова на ногах.

Машину забрал банк…

***

Хочу познакомиться по бpачному объявлению. Отвечу на письмо с фотогpафией. Пейзажи не пpисылать.

***

Местный ликероводочный завод предупреждает:"Курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья".

***

— Мам, мы летом на море поедем?

— На море, сынок, поедут твои репетиторы.

***

Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Со всем вполне справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

***

— Молодой человек, лотерейный билет не купите?

— Нет, мне убеждения не позволяют.

— А кто вы?

— Я статистик.

***

— Девушка, что вы делаете сегодня вечером?

— Я совершенно свободна. А что?

— Я бы на вашем месте сходил в спортзал.

***

— Дорогой, купи мне телефон.

— А как же тот другой, который у тебя есть?

— Другой купит мне шубу.

***

— Знаешь, Оля, мне тебя очень не хватает! Придется, наверное, еще одну бабу завести...

***

Водку продают с 21 года из-за того, что иначе на всех не хватит.