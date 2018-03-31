Анекдоты недели - 142

В любом возрасте есть своя прелесть.
51 год, например, без остатка делится на 17.
***
Лауреат международного конкурса по игре на балалайке быстрее всех натирает картошку на деруны.
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Внеплановая и несанкционированная проверка карманов мужа привела к серьезным доначислениям налогов и сборов в семейный бюджет.
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- Почему вы расстались со своим парнем?
- А ты смогла быть с тем, кто пьет, много курит, ругается матом и постоянно дерется?!
- Нет!
- Ну вот и он не смог...
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В каждой женщине живет стриптизерша. Главное - смешать напитки в правильной пропорции.
***
Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
***
- Алло, привет! Как дела, чем занят?
- Да вот, сбрасываю лишние килограммы...
- О! В спортзале?
- В туалете...
***
Пить он не любил: плохо ему становилось раньше, чем хорошо.
***
Только благодаря кризису я снова на ногах.
Машину забрал банк…
***
Хочу познакомиться по бpачному объявлению. Отвечу на письмо с фотогpафией. Пейзажи не пpисылать.
***
Местный ликероводочный завод предупреждает:"Курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья".
***
— Мам, мы летом на море поедем?
— На море, сынок, поедут твои репетиторы.
***
Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Со всем вполне справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
***
— Молодой человек, лотерейный билет не купите?
— Нет, мне убеждения не позволяют.
— А кто вы?
— Я статистик.
***
— Девушка, что вы делаете сегодня вечером?
— Я совершенно свободна. А что?
— Я бы на вашем месте сходил в спортзал.
***
— Дорогой, купи мне телефон.
— А как же тот другой, который у тебя есть?
— Другой купит мне шубу.
***
— Знаешь, Оля, мне тебя очень не хватает! Придется, наверное, еще одну бабу завести...
***
Водку продают с 21 года из-за того, что иначе на всех не хватит.
— Девушка, это не вы вчера на корпоративе танцевали в одном нижнем белье?
– Я? В нижнем белье? Вы,...
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