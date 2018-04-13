1 мая в истории 1 мая именины празднуют: Феликс, Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара.

День труда или Международный день солидарности трудящихся

Всемирный день борьбы с астмой

Знаменательные события

305 - Римский император Диоклетиан, который начал службу обычным солдатом и правил империей двадцать лет, добровольно отказался от власти. Остаток своей жизни он провел на острове Сплит

381 - Восточноримский император Феодосий І Великий созвал Второй Вселенский собор, который фактически завершил формирование государственной христианской церкви

1497 - мученической смертью от татар погиб митрополит Киевский Макарий. Нетленные мощи святого покоятся во Владимирском соборе

1840 - в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка - "Черный Пенни"

1876 - в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро»

1917 - в Украине впервые Первомай стал официальным праздником, вся страна праздновала открыто, свободно и без надзора полиции

1924 - с конвейера Харьковского паровозостроительного завода вышла первая партия первого советского трактора на гусеничном ходу «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец»

1937 - Президент США Франклин Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе

1948 - провозглашено создание Народно-Демократической Республики Корея (Северная Корея)

1960 - американский летчик Фрэнсис Пауэрс нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе Свердловска

1966 - студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг

1970 - Элтон Джон и поэт Берни Тапен начали свою совместную работу над альбомом «Elton John», к которому вошел первый хит Элтона Джона «Your Song»

1990 - в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции 1 мая 1990 года в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции

1994 - во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе машин «Формула-1» Айртон Сенна

1997 - на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия

1998 - бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против тутси, имевший место в 1994 году и привел к гибели более полумиллиона человек

1999 - во время обстрела моста в близи Приштины (Косово) ракета НАТО попала в гражданский автобус и убила 34 человека (из них 15 - дети)

1 мая родились

1672 - Джозеф Аддисон, английский писатель, публицист, просветитель, зачинатель английской журналистики.

1764 - Бенджамин Латроб, американский архитектор (здание Капитолия в Вашингтоне).

1842 - Николай Цингер русский астроном, геодезист и картограф

1852 - Джейн Каламити, американская кавалерист-девица, переодевшаяся мужчиной для поисков приключений на диком Западе

1853 - Яков Гордин, еврейский драматург («Еврейский король Лир», «Бог, человек и дьявол»)

1880 - Альберт Ласкер, американский филантроп, отец современной рекламы

1895 - Николай Ежов советский государственный и политический деятель, нарком НКВД

1905 - Александр Фёдорович Борисов, киноактёр («Академик Иван Павлов», «Мусоргский», «Верные друзья», «Егор Булычёв и другие», «Максим Перепелица»), народный артист СССР

1916 - Гленн Форд, американский киноактёр

1917 - Фёдор Савельевич Хитрук, кинорежиссёр-мультипликатор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР («Приключения Бонифация», «Винни-Пух»).

1924 - Виктор Астафьев советский и российский писатель

1928 - Виталий Мельников, режиссёр («Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота»)

1929 - Станислав Микульский, польский актёр, исполнитель роли капитана Клосса в сериале «Ставка больше, чем жизнь».

1929 - Игорь Иванович Акимушкин, писатель, биолог, автор книг о природе и животных («Мир животных» в 6 томах).

1939 - украинский композитор Лев Николаевич Колодуб

– Василий Зинкевмч, украинский певец, народный артист Украины

1946 - Джон Ву, гонконгско-американский режиссёр («Трудная мишень», «Сломанная стрела» и другие боевики)

1949 - Ядвига Поплавская, белорусская певица, участница группы «Верасы» («Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег»)

1966 - Чарли Шлэттер, американский актёр

1975 - Светлана Чуйкина, российская актриса театра и кино.

Умерли 1 мая

1873 - Давид Ливингстон английский миссионер, выдающийся исследователь Африки

1904 - Антонин Дворжак чешский композитор

1927 - Оскар Сван шведский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион

1978 - Арам Хачатурян советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР

1979 - Виль Липатов советский писатель

1994 - Айртон Сенна бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 1995 - Анатолий Воронов советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор

2000 - Стивен Ривз американский актер и легендарный культурист

2001 - Георгий Менглет советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

2017 - Анатолий Алексин советский и российский писатель и общественный деятель.