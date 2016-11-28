3 мая в истории 3 мая именины празднуют: Гавриил, Александр, Афанасий, Григорий, Мария, Федор.

Всемирный день свободы печати

Всемирный день Солнца

День кондитера

Знаменательные события

1493 - Папа римский Александр VI (Alexander PP. VI) Опубликовал первую буллу Inter cetera, делящую Новый Свет между Испания и Португалия

1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку

1783 - российская императрица Екатерина Вторая запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян

1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию - первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник

1815 - образовано Царство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи

1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией

1880 – пущен первый в Украине львовский конный трамвай

1902 - в США созданы компании «Пепси-кола» и «Миннесота майнинг энд меньюфекчеринг»

1904 - американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку

1908 - в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса, была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской

1943 - в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет устанавливается трудовая повинность на неполный рабочий день

1978 - день рождения Спама. В этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение

1991 - в столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. По решению ЮНЕСКО определен как Всемирный день свободы печати

1995 - указом Президента Л. Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины - Богдана Хмельницкого

2004 - протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов

3 мая родились

1314 - Сергий Радонежский русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря

1469 - Никколо Макиавелли, политический мыслитель и государственный секретарь Флоренции

1870 - Александр Бенуа, русский и французский художник, искусствовед

1891 - Михаил Булгаков, известный советский писатель, автор романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия»

1892 - Джордж Паджет Томсон, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1937.

1897 - Бортник Януарий Демьянович, украинский режиссер и актер

1898 - Голда Меир израильский государственный и общественный деятель

1900 - Николай Яковченко, украинский актер театра и кино на характерных ролях, Народный артист УССР

1930 - Пинчук Степан Петрович, украинский критик, литературовед, переводчик

1939 - Леонид Нечаев, кинорежиссер («Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», «Проданный смех»)

1956 - Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино («Мерри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада»)

1971 - Ксения Качалина, актриса («Три сестры», «Мужские откровения»)

Умерли 3 мая

1074 – Феодосий Печерский, церковный деятель

1839 - Елизавета Хитрово русская княгиня, дочь полководца М.Кутузова

1873 – Степан Руданский, украинский поэт

1924 - Роман Клейн русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель

1924 – Николай Михновский, украинский политический и общественный деятель

1951 - Эдгар Джон Рубин датский психолог

1987 - Далида французская певица и актриса

1990 - Пимен патриарх Московский и всея Руси (1971-1990)

2004 – американо-украинский историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.