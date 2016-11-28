3 мая в истории

Знаменательные события
1493 - Папа римский Александр VI (Alexander PP. VI) Опубликовал первую буллу Inter cetera, делящую Новый Свет между Испания и Португалия
1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку
1783 - российская императрица Екатерина Вторая запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян
1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию - первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник
1815 - образовано Царство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи
1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией
1880 – пущен первый в Украине львовский конный трамвай
1902 - в США созданы компании «Пепси-кола» и «Миннесота майнинг энд меньюфекчеринг»
1904 - американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку
1908 - в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса, была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской
1943 - в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет устанавливается трудовая повинность на неполный рабочий день
1978 - день рождения Спама. В этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение
1991 - в столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. По решению ЮНЕСКО определен как Всемирный день свободы печати
1995 - указом Президента Л. Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины - Богдана Хмельницкого
2004 - протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов
3 мая родились
1314 - Сергий Радонежский русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря
1469 - Никколо Макиавелли, политический мыслитель и государственный секретарь Флоренции
1870 - Александр Бенуа, русский и французский художник, искусствовед
1891 - Михаил Булгаков, известный советский писатель, автор романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия»
1892 - Джордж Паджет Томсон, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1937.
1897 - Бортник Януарий Демьянович, украинский режиссер и актер
1898 - Голда Меир израильский государственный и общественный деятель
1900 - Николай Яковченко, украинский актер театра и кино на характерных ролях, Народный артист УССР
1930 - Пинчук Степан Петрович, украинский критик, литературовед, переводчик
1939 - Леонид Нечаев, кинорежиссер («Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», «Проданный смех»)
1956 - Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино («Мерри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада»)
1971 - Ксения Качалина, актриса («Три сестры», «Мужские откровения»)
Умерли 3 мая
1074 – Феодосий Печерский, церковный деятель
1839 - Елизавета Хитрово русская княгиня, дочь полководца М.Кутузова
1873 – Степан Руданский, украинский поэт
1924 - Роман Клейн русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель
1924 – Николай Михновский, украинский политический и общественный деятель
1951 - Эдгар Джон Рубин датский психолог
1987 - Далида французская певица и актриса
1990 - Пимен патриарх Московский и всея Руси (1971-1990)
2004 – американо-украинский историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.
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