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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:28308

Евровидение 2018: все участники и прогнозы букмекеров

Полный список участников Евровидения 2018, порядок их выступления в полуфиналах конкурса, даты проведения отборочных этапов и финала Евровидения в Лиссабоне, и прогнозы букмекеров на победителя

Евровидение 2018 пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8 мая. Страна получила право принимать 63-й песенный конкурс, благодаря прошлогодней победе португальца Сальвадора Собрала.

Главная сцена  Евровидения 2018 будет расположена на крупнейшем стадионе Altice Arena (МЕО-Arena), вместимостью 20 тысяч зрителей. Даты  проведения конкурса: 8 и 10 мая - полуфиналы, 12 мая - гранд-финал. Начало всех шоу в 22:00 по киевскому времени.

Участники Евровидения 2018 - конкурсанты из 43 стран, являющихся членами Европейского вещательного союза. В этом году на конкурс вернется Россия. Отказались от участия в Евровидении 2018: Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово.

Во второй раз на сцене Евровидения зрители увидят триумфатора конкурса в 2009 году - Александра Рыбака (Норвегия). Также от Нидерландов выступит Waylon, который в составе группы "The Common Linets" занял 2 место на Евровидении 2014.

Участники Евровидения 2018 в первом полуфинале и ставки букмекеров Первый отборочный полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 мая. В нем заявлены участники из 19 стран. Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:

01    Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"    

02    Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice" 

03    Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

04    Бельгия - Сеннек "A Matter of Time" 

05    Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

06    Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old" 

07    Израиль - Нетта Барзилай "Toy"    

08    Белоруссия - Alekseev "Forever"    

09    Эстония - Элина Нечаева "La Forza" 

10    Болгария - EQUINOX "Bones"    

11    Македония - Eye Cue "Lost and Found" 

12    Хорватия - Франка "Crazy" 

13    Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

14    Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou" 

15    Финляндия - Саара Аалто "Monsters" 

16    Армения - Севак Ханагян "Qami" 

17    Швейцария - Zibbz "Stones" 

18    Ирландия - Райан О’Шонесси "Together" 

19    Кипр - Элени Фурейра "Fuego" 

В финал Евровидения 2018 смогут пройти только 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Букмекеры уже дали прогноз, кто попадет в десятку финалистов. По сводным данным нескольких букмекерских компаний, наибольшие шансы у Израиля, Чехии, Кипра, Болгарии, Эстонии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Азербайджана.

Во втором полуфинале Евровидения 10 мая на сцену выйдут участники из 18 стран, среди них и представитель от Украины - MELOVIN. С песней "Under the ladder" победитель украинского Нацотбора споет в завершении конкурса под №18. Букмекеры пророчат украинцу 4 место в данном отборочном этапе. Представитель Украины на Евровидении 2018 выступит во втором полуфинале.

Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале:

01    Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song" 

02    Румыния - The Humans "Goodbye" 

03    Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca" 

04    Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are" 

05    Дания  - Расмуссен "Higher Ground" 

06    Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"    

07    Молдавия - DoReDos "My Lucky Day" 

08    Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em" 

09    Австралия - Джессика Маубой "We Got Love" 

10    Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis" 

11    Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up" 

12    Мальта - Кристабель "Taboo" 

13    Венгрия - AWS  "Viszlát nyár" 

14    Латвия - Лаура Риззотто  "Funny Girl" 

15    Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off" 

16    Черногория - Ваня Радованович "Inje" 

17    Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!" 

18    Украина - MELOVIN "Under the Ladder"

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия.

Кто может победить в финале Евровидения 2018 

Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

Великобритания - SuRie "Storm" 

Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"    

Испания - Альфред & Амайя "Tu canción" 

Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente" 

Франция - Madame Monsieur "Mercy" 

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля - Нетту Барзилай. Исполнительнице пророчат победу в финале 12 мая. Однако для начала ей нужно попасть в 10-ку лучших первого полуфинала.

Также в последние дни перед конкурсом возросли букмекерские ставки на победу норвежца Александра Рыбака, ранее уже покорявшего конкурс.

Третье место в рейтинге букмекеров занимает Франция. Группа Madame Monsieur представит свою песню Mercy сразу в финале конкурса.

В первой десятке финала Евровидения 2018 также могут оказаться: Болгария, Эстония, Чехия, Швеция, Австралия, Кипр, Италия. Представителю от Украины на данный момент букмекеры пророчат 18 место.  

Источник: rbc.ua

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