Евровидение 2018: все участники и прогнозы букмекеров Полный список участников Евровидения 2018, порядок их выступления в полуфиналах конкурса, даты проведения отборочных этапов и финала Евровидения в Лиссабоне, и прогнозы букмекеров на победителя

Евровидение 2018 пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8 мая. Страна получила право принимать 63-й песенный конкурс, благодаря прошлогодней победе португальца Сальвадора Собрала.

Главная сцена Евровидения 2018 будет расположена на крупнейшем стадионе Altice Arena (МЕО-Arena), вместимостью 20 тысяч зрителей. Даты проведения конкурса: 8 и 10 мая - полуфиналы, 12 мая - гранд-финал. Начало всех шоу в 22:00 по киевскому времени.

Участники Евровидения 2018 - конкурсанты из 43 стран, являющихся членами Европейского вещательного союза. В этом году на конкурс вернется Россия. Отказались от участия в Евровидении 2018: Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово.

Во второй раз на сцене Евровидения зрители увидят триумфатора конкурса в 2009 году - Александра Рыбака (Норвегия). Также от Нидерландов выступит Waylon, который в составе группы "The Common Linets" занял 2 место на Евровидении 2014.

Участники Евровидения 2018 в первом полуфинале и ставки букмекеров Первый отборочный полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 мая. В нем заявлены участники из 19 стран. Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:

01 Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"

02 Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice"

03 Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

04 Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"

05 Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

06 Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"

07 Израиль - Нетта Барзилай "Toy"

08 Белоруссия - Alekseev "Forever"

09 Эстония - Элина Нечаева "La Forza"

10 Болгария - EQUINOX "Bones"

11 Македония - Eye Cue "Lost and Found"

12 Хорватия - Франка "Crazy"

13 Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

14 Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"

15 Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

16 Армения - Севак Ханагян "Qami"

17 Швейцария - Zibbz "Stones"

18 Ирландия - Райан О’Шонесси "Together"

19 Кипр - Элени Фурейра "Fuego"

В финал Евровидения 2018 смогут пройти только 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Букмекеры уже дали прогноз, кто попадет в десятку финалистов. По сводным данным нескольких букмекерских компаний, наибольшие шансы у Израиля, Чехии, Кипра, Болгарии, Эстонии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Азербайджана.

Во втором полуфинале Евровидения 10 мая на сцену выйдут участники из 18 стран, среди них и представитель от Украины - MELOVIN. С песней "Under the ladder" победитель украинского Нацотбора споет в завершении конкурса под №18. Букмекеры пророчат украинцу 4 место в данном отборочном этапе. Представитель Украины на Евровидении 2018 выступит во втором полуфинале.

Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале:

01 Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

02 Румыния - The Humans "Goodbye"

03 Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

04 Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

05 Дания - Расмуссен "Higher Ground"

06 Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

07 Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

08 Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

09 Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10 Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

11 Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12 Мальта - Кристабель "Taboo"

13 Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14 Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15 Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16 Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17 Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18 Украина - MELOVIN "Under the Ladder"

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия.

Кто может победить в финале Евровидения 2018

Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

Великобритания - SuRie "Storm"

Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"

Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"

Франция - Madame Monsieur "Mercy"

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля - Нетту Барзилай. Исполнительнице пророчат победу в финале 12 мая. Однако для начала ей нужно попасть в 10-ку лучших первого полуфинала.

Также в последние дни перед конкурсом возросли букмекерские ставки на победу норвежца Александра Рыбака, ранее уже покорявшего конкурс.

Третье место в рейтинге букмекеров занимает Франция. Группа Madame Monsieur представит свою песню Mercy сразу в финале конкурса.

В первой десятке финала Евровидения 2018 также могут оказаться: Болгария, Эстония, Чехия, Швеция, Австралия, Кипр, Италия. Представителю от Украины на данный момент букмекеры пророчат 18 место.

Источник: rbc.ua