Евровидение 2018: все участники и прогнозы букмекеров

Евровидение 2018 пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8 мая. Страна получила право принимать 63-й песенный конкурс, благодаря прошлогодней победе португальца Сальвадора Собрала.
Главная сцена Евровидения 2018 будет расположена на крупнейшем стадионе Altice Arena (МЕО-Arena), вместимостью 20 тысяч зрителей. Даты проведения конкурса: 8 и 10 мая - полуфиналы, 12 мая - гранд-финал. Начало всех шоу в 22:00 по киевскому времени.
Участники Евровидения 2018 - конкурсанты из 43 стран, являющихся членами Европейского вещательного союза. В этом году на конкурс вернется Россия. Отказались от участия в Евровидении 2018: Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово.
Во второй раз на сцене Евровидения зрители увидят триумфатора конкурса в 2009 году - Александра Рыбака (Норвегия). Также от Нидерландов выступит Waylon, который в составе группы "The Common Linets" занял 2 место на Евровидении 2014.
Участники Евровидения 2018 в первом полуфинале и ставки букмекеров Первый отборочный полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 мая. В нем заявлены участники из 19 стран. Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:
01 Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"
02 Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice"
03 Албания - Евгент Бушпепа "Mall"
04 Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"
05 Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"
06 Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"
07 Израиль - Нетта Барзилай "Toy"
08 Белоруссия - Alekseev "Forever"
09 Эстония - Элина Нечаева "La Forza"
10 Болгария - EQUINOX "Bones"
11 Македония - Eye Cue "Lost and Found"
12 Хорватия - Франка "Crazy"
13 Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"
14 Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"
15 Финляндия - Саара Аалто "Monsters"
16 Армения - Севак Ханагян "Qami"
17 Швейцария - Zibbz "Stones"
18 Ирландия - Райан О’Шонесси "Together"
19 Кипр - Элени Фурейра "Fuego"
В финал Евровидения 2018 смогут пройти только 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Букмекеры уже дали прогноз, кто попадет в десятку финалистов. По сводным данным нескольких букмекерских компаний, наибольшие шансы у Израиля, Чехии, Кипра, Болгарии, Эстонии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Азербайджана.
Во втором полуфинале Евровидения 10 мая на сцену выйдут участники из 18 стран, среди них и представитель от Украины - MELOVIN. С песней "Under the ladder" победитель украинского Нацотбора споет в завершении конкурса под №18. Букмекеры пророчат украинцу 4 место в данном отборочном этапе. Представитель Украины на Евровидении 2018 выступит во втором полуфинале.
Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале:
01 Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"
02 Румыния - The Humans "Goodbye"
03 Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
04 Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
05 Дания - Расмуссен "Higher Ground"
06 Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
07 Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
08 Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"
09 Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10 Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"
11 Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12 Мальта - Кристабель "Taboo"
13 Венгрия - AWS "Viszlát nyár"
14 Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"
15 Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16 Черногория - Ваня Радованович "Inje"
17 Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"
18 Украина - MELOVIN "Under the Ladder"
По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия.
Кто может победить в финале Евровидения 2018
Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":
Великобритания - SuRie "Storm"
Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"
Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"
Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"
Франция - Madame Monsieur "Mercy"
Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля - Нетту Барзилай. Исполнительнице пророчат победу в финале 12 мая. Однако для начала ей нужно попасть в 10-ку лучших первого полуфинала.
Также в последние дни перед конкурсом возросли букмекерские ставки на победу норвежца Александра Рыбака, ранее уже покорявшего конкурс.
Третье место в рейтинге букмекеров занимает Франция. Группа Madame Monsieur представит свою песню Mercy сразу в финале конкурса.
В первой десятке финала Евровидения 2018 также могут оказаться: Болгария, Эстония, Чехия, Швеция, Австралия, Кипр, Италия. Представителю от Украины на данный момент букмекеры пророчат 18 место.
Источник: rbc.ua