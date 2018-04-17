4 мая в истории 4 мая именины празднуют: Денис, Александр, Алексей, Исаакий, Николай, Федор, Яков.

День Ивано-Франковска

Знаменательные события

1113 - на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах

1410 - в Болонье при загадочных обстоятельствах умер папа Александр V (предполагают, что он был отравлен своим преемником Иоанном XXIII)

1415 - Констанцский собор постановил сжечь тело английского теолога Джона Уайклифа, умершего за 21 год до этого

1715 - в Париже произведён первый складной зонтик

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко

1863 - состоялась торжественная закладка Одесско-Парканськой железной дороги

1878 – в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретённый им фонограф

1904 - в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс»

1927 - в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар»

1931 - на секретариате РАПП принято решение «немедленно заняться художественным показом героев пятилеток»

1935 - Сталин на выпуске красных офицеров произнёс свою знаменитую фразу: «Кадры решают всё!»

1945 - провозглашена «Декларация Провода Организации украинских националистов»

1961 - в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством

1966 - в Турине министр автопромышленности СССР Александр Тарасов подписал протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении комплекса по производству автомобилей в СССР. В Тольятти выпускался автомобиль, основанный на модели «Фиата»

1979 - Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании - первой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании

1988 - компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении

2004 - немецкие власти не разрешили актёру Тому Крузу снимать сцены для нового фильма «Миссия невыполнима 3» в Рейхстаге

4 мая родились

1006 - Ансари, персидский поэт-мистик, теолог (сборник молитв «Мунаджат»)

1655 - Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер - изобретатель фортепиано

1673 - Клод Жилло, первый французский актёр

1744 - Жан Луи Вуаль, французский художник-портретист

1772 - Фридрих Арнольд Брокгауз, немецкий издатель, основатель знаменитого энциклопедического издательства

1776 - Иоганн Фридрих Гербарт, немецкий психолог и педагог, основоположник формальной эстетики

1777 - Луи Тенар, французский химик, открывший перекись водорода

1825 - Томас Гексли английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель

1852 - Алиса Лидделл, девочка, для которой Льюис Кэролл написал «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазеркалье»

1880 - Бруно Таут немецкий архитектор и градостроитель

1881 - Александр Керенский, видный российский политический и общественный деятель, председатель Временного правительства

1899 - Фриц фон Опель, немецкий промышленник, создатель автомобилей «Опель»

1914 - Марк Фрадкин, композитор, автор песен «Комсомольцы-добровольцы», «Течёт Волга», «За того парня»

1929 - Одри Хепбёрн, британская актриса англо-голландского происхождения, часто играла невинных, полудетских персонажей («Римские каникулы», «Моя прекрасная леди»)

1930 - Татьяна Тимофеевна Деревянко, украинский киновед

1931 - Геннадий Рождественский, дирижёр, пианист и педагог, главный дирижёр Стокгольмской филармонии и Симфонического оркестра Би-Би-Си, профессор Московской филармонии

1934 - Татьяна Евгеньевна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России

1941 - Наталья Величко, актриса кино, заслуженная артистка России («Щит и меч», «Кража»)

Умерли 4 мая

1839 - Денис Давыдов русский поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан

1943 - Жорж Андре французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр

1955 - Джордже Энеску румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог

1953 – Холодный Николай Григорьевич, украинский ботаник и микробиолог

1962 – Меллер Вадим Георгиевич, украинский художник – авангардист (кубофутурист, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор, архитектор

1970 - Касьян Голейзовский русский и совесткий артист балета и балетмейстер

2014 - Татьяна Самойлова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.