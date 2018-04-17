4 мая в истории

Знаменательные события
1113 - на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах
1410 - в Болонье при загадочных обстоятельствах умер папа Александр V (предполагают, что он был отравлен своим преемником Иоанном XXIII)
1415 - Констанцский собор постановил сжечь тело английского теолога Джона Уайклифа, умершего за 21 год до этого
1715 - в Париже произведён первый складной зонтик
1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко
1863 - состоялась торжественная закладка Одесско-Парканськой железной дороги
1878 – в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретённый им фонограф
1904 - в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс»
1927 - в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар»
1931 - на секретариате РАПП принято решение «немедленно заняться художественным показом героев пятилеток»
1935 - Сталин на выпуске красных офицеров произнёс свою знаменитую фразу: «Кадры решают всё!»
1945 - провозглашена «Декларация Провода Организации украинских националистов»
1961 - в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством
1966 - в Турине министр автопромышленности СССР Александр Тарасов подписал протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении комплекса по производству автомобилей в СССР. В Тольятти выпускался автомобиль, основанный на модели «Фиата»
1979 - Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании - первой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании
1988 - компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении
2004 - немецкие власти не разрешили актёру Тому Крузу снимать сцены для нового фильма «Миссия невыполнима 3» в Рейхстаге
4 мая родились
1006 - Ансари, персидский поэт-мистик, теолог (сборник молитв «Мунаджат»)
1655 - Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер - изобретатель фортепиано
1673 - Клод Жилло, первый французский актёр
1744 - Жан Луи Вуаль, французский художник-портретист
1772 - Фридрих Арнольд Брокгауз, немецкий издатель, основатель знаменитого энциклопедического издательства
1776 - Иоганн Фридрих Гербарт, немецкий психолог и педагог, основоположник формальной эстетики
1777 - Луи Тенар, французский химик, открывший перекись водорода
1825 - Томас Гексли английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель
1852 - Алиса Лидделл, девочка, для которой Льюис Кэролл написал «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазеркалье»
1880 - Бруно Таут немецкий архитектор и градостроитель
1881 - Александр Керенский, видный российский политический и общественный деятель, председатель Временного правительства
1899 - Фриц фон Опель, немецкий промышленник, создатель автомобилей «Опель»
1914 - Марк Фрадкин, композитор, автор песен «Комсомольцы-добровольцы», «Течёт Волга», «За того парня»
1929 - Одри Хепбёрн, британская актриса англо-голландского происхождения, часто играла невинных, полудетских персонажей («Римские каникулы», «Моя прекрасная леди»)
1930 - Татьяна Тимофеевна Деревянко, украинский киновед
1931 - Геннадий Рождественский, дирижёр, пианист и педагог, главный дирижёр Стокгольмской филармонии и Симфонического оркестра Би-Би-Си, профессор Московской филармонии
1934 - Татьяна Евгеньевна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России
1941 - Наталья Величко, актриса кино, заслуженная артистка России («Щит и меч», «Кража»)
Умерли 4 мая
1839 - Денис Давыдов русский поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан
1943 - Жорж Андре французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр
1955 - Джордже Энеску румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог
1953 – Холодный Николай Григорьевич, украинский ботаник и микробиолог
1962 – Меллер Вадим Георгиевич, украинский художник – авангардист (кубофутурист, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор, архитектор
1970 - Касьян Голейзовский русский и совесткий артист балета и балетмейстер
2014 - Татьяна Самойлова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.