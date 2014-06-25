5 мая в истории 5 мая именины празднуют: Виталий, Всеволод, Гавриил, Галактион, Климент, Федор.

Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день акушерки

День Львова

Знаменательные события

1581 - в Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый русский календарь

1764 - в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц

1821 - на острове Святой Елены умер Наполеон I

1836 - в Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога

1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев

1865 - в штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда

1912 - вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати)

1912 - открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция)

1920 - войска Директории УНР и польские войска взяли Киев

1921 - во Франции впервые представлены духи «Шанель»

1941 - в Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне)

1944 - югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия

1945 - в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов

1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов

1945 - началась Пражская наступательная операция советских войск

1949 - начал действовать Совет Европы

1956 - в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо

1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова

1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос

1983 - специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», являются фальшивкой

1988 - первая телетрансляция с вершины Эверест

1992 - крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса

1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово

1999 - впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.

5 мая родились

1512 - Герард Меркатор, фламандский картограф

1811 - Джон Драпер, американский химик, первым сделавший фотографию Луны

1815 - Эжен Марен Лабиш, французский драматург, комедиограф, автор водевилей («Соломенная шляпка»)

1818 - Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма

1830 - Джон Баттерсон Стетсон, американский предприниматель - производитель шляп.

1846 - Генрик Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.

1877 - Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь

1900 - Ю́рий Ива́нович Ли́па, украинский общественно-политический деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из основных идеологов украинского национализма

1907 - Ири́на Ви́льде (Дарина Макогон), украинская советская писательница, внесённая ЮНЕСКО в список знаменитых людей XX столетия и второго тысячелетия

1915 - Евгений Долматовский советский поэт и прозаик

1923 - Сергей Ахромеев советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

1928 - Анатолий Степанович Иванов, писатель («Тени исчезают в полдень», «Вечный зов»)

1937 - Юрий Назаров, советский актёр театра и кино (фильмы «Андрей Рублёв», «Адъютант его превосходительства», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой»)

1940 - Лион Измайлов, писатель-сатирик. Окончил Московский авиационный институт, трижды становился лауреатом премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты»

1941 - Александр Рагулин советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель

1944 - Жан-Пьер Лео, французский актёр («400 ударов», «Сделано в США», «Последнее танго в Париже»)

1957 - Ричард Э.Грант, английский актёр

1966 - Ирина Салтыкова, российская поп-вокалистка

1976 - Сейдж Сталлоне, американский актёр

1981 - Крейг Дэвид, британский поп-вокалист и музыкант

Умерли 5 мая

1821 - Наполеон I Бонапарт французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)

1957 - Михаил Гнесин советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор

1972 - Мартирос Сарьян армянский художник

1977 - Людвиг Эрхард немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда

1995 - Михаил Ботвинник советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер

2002 - Андрей Ростоцкий советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, Заслуженный артист РСФСР.