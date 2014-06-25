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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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5 мая в истории

5 мая именины празднуют: Виталий, Всеволод, Гавриил, Галактион, Климент, Федор.

Международный день борьбы за права инвалидов
Международный день акушерки
День Львова

Знаменательные события

1581 - в Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый русский календарь
1764 - в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц
1821 - на острове Святой Елены умер Наполеон I
1836 - в Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога
1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев
1865 - в штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда
1912 - вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати)
1912  - открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция)
1920 - войска Директории УНР и польские войска взяли Киев
1921 - во Франции впервые представлены духи «Шанель»
1941 - в Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне)
1944 - югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия
1945 - в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов
1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов
1945  - началась Пражская наступательная операция советских войск
1949 - начал действовать Совет Европы
1956 - в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо
1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова
1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос
1983 - специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», являются фальшивкой
1988 - первая телетрансляция с вершины Эверест
1992 - крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса
1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово
1999 - впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента. 

5 мая родились

1512 - Герард Меркатор, фламандский картограф
1811 - Джон Драпер, американский химик, первым сделавший фотографию Луны
1815 - Эжен Марен Лабиш, французский драматург, комедиограф, автор водевилей («Соломенная шляпка»)
1818 - Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма
1830 - Джон Баттерсон Стетсон, американский предприниматель - производитель шляп.
1846 - Генрик Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.
1877 - Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь
1900 - Ю́рий Ива́нович Ли́па, украинский общественно-политический деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из основных идеологов украинского национализма

1907 - Ири́на Ви́льде (Дарина Макогон), украинская советская писательница, внесённая ЮНЕСКО в список знаменитых людей XX столетия и второго тысячелетия

1915 - Евгений Долматовский советский поэт и прозаик

1923 - Сергей Ахромеев советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

 1928 - Анатолий Степанович Иванов, писатель («Тени исчезают в полдень», «Вечный зов»)
1937 - Юрий Назаров, советский актёр театра и кино (фильмы «Андрей Рублёв», «Адъютант его превосходительства», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой»)
1940 - Лион Измайлов, писатель-сатирик. Окончил Московский авиационный институт, трижды становился лауреатом премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты»
1941 - Александр Рагулин советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель
1944 - Жан-Пьер Лео, французский актёр («400 ударов», «Сделано в США», «Последнее танго в Париже»)
1957 - Ричард Э.Грант, английский актёр
1966 - Ирина Салтыкова, российская поп-вокалистка
1976 - Сейдж Сталлоне, американский актёр
1981 - Крейг Дэвид, британский поп-вокалист и музыкант

Умерли 5 мая

 1821 - Наполеон I Бонапарт французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)

1957 - Михаил Гнесин советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор

 1972 - Мартирос Сарьян армянский художник

1977 - Людвиг Эрхард немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда

1995 - Михаил Ботвинник советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер

2002 - Андрей Ростоцкий советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, Заслуженный артист РСФСР.

Общество Львов Наполеон Независимость Крыма
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