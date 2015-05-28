6 мая в истории

Знаменательные события
319 - Святая Равноапостольная Нино крестила царя Грузии Мириана и его сановников. Православие становится государственной религией в Грузии
1312 - Венский собор одобрил намерение папы Римского объявить крестовый поход
1715 - России издан первый «Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии
1835 - вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк геральд»
1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США
1890 - церковь мормонов отказалась от многожёнства
1906 - опубликованы «Основные государственные законы Российской империи»
1914 - в британском парламенте палатой лордов отклонён законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса
1919 - Одессе провозгласили создание временного рабоче-крестьянского правительства Бессарабии
1934 - в «Известиях» и «Литературной газете» опубликован проект Устава Союза советских писателей
1941 - И. В. Сталин становится председателем Совнаркома
1942 - на стадионе «Динамо» в осаждённом Ленинграде прошёл футбольный матч
1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем ещё семь раз повторить все снова
1953 – американский хирург Джон Гибон первым успешно применил «искусственное сердце - легкие»
1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов
1968 - В связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли университет Сорбонна.
1979 - Постановление Центрального Комитета КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы»
1985 - австралийский бизнесмен Руперт Мёрдок приобрёл большую часть телевизионных станций «Метромедиа» и создал телекомпанию «Фокс телевижн инк.»
1986 - было объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС
1994 - Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли туннель между Францией и Англией под проливом Ла-Манш
1998 - столица Казахстана Акмола была переименована в Астану
2007 - во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.
6 мая родились
1501 - Марцелл II (в миру Марчелло Червини), папа Римский
1686 - результате «Вечного мира» между Россией и Польшей Левобережье и Киев отошли под контроль Москвы
1758 - Робеспьер, деятель Великой французской революции
1856 - Зигмунд Фрейд, врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа
1868 - Гастон Леру, французский писатель, роман которого «Призрак оперы» был восемь раз экранизирован
1870 - Амадео Джаннини, американский банкир, основатель Банка Америки
1871 - Виктор Гриньяр французский химик, Нобелевский лауреат
1872 - Виллем де Ситтер нидерландский астроном
1889 - Джекоб Морено американский психиатр, социальный психолог
1904 - Макс Маллоуэн, английский археолог, муж Агаты Кристи
1907 - Николай Гастелло советский военный лётчик, герой Великой Отечественной войны
1915 - Джордж Орсон Уэллес, американский кинорежиссёр и актёр, обладатель двух «Оскаров»
1923 - Владимир Этуш, актёр театра и кино («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Цирк зажигает огни», «Тень»)
1932 - Александр Белявский, киноактёр («Иду на грозу», «Июльский дождь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Место встречи изменить нельзя», «В начале славных дел», «Операция Кооперация»)
1939 - Джеральд Левин, американский бизнесмен, глава крупнейшей в мире медиакомпании «Тайм Уорнер»
1953 - Тони Блер, премьер-министр Великобритании с 1997 года по 2007
1961 - Джордж Клуни, американский киноактёр (телесериал «Скорая помощь», «От заката до рассвета», «Тонкая красная нить», «Вне поля зрения», «Три короля»)
1968 - Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер
1970 - Мелания Кнаусс, фото-модель, супруга американского миллиардера, действующего президента США Дональда Трампа
1983 - Даниэл Алвес, футболист, игрок сборной Бразилии и ФК Барселона
Умерли 6 мая
1859 - Александр Гумбольдт немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник
1877 - Йохан Людвиг Рунеберг финский поэт шведского происхождения
1880 - Иван Суриков русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе
1949 - Морис Метерлинк бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат
1958 - Борис Ромашов советский драматург, актер, режиссер и театральный критик
1972 - Виктор Драгунский советский писатель
1992 - Марлен Дитрих немецкая и американская киноактриса
2006 - Константин Бесков советский футболист и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
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