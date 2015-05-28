6 мая в истории 6 мая именины празднуют: Валерия, Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Юрий.

День пограничника

Знаменательные события

319 - Святая Равноапостольная Нино крестила царя Грузии Мириана и его сановников. Православие становится государственной религией в Грузии

1312 - Венский собор одобрил намерение папы Римского объявить крестовый поход

1715 - России издан первый «Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии

1835 - вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк геральд»

1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США

1890 - церковь мормонов отказалась от многожёнства

1906 - опубликованы «Основные государственные законы Российской империи»

1914 - в британском парламенте палатой лордов отклонён законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса

1919 - Одессе провозгласили создание временного рабоче-крестьянского правительства Бессарабии

1934 - в «Известиях» и «Литературной газете» опубликован проект Устава Союза советских писателей

1941 - И. В. Сталин становится председателем Совнаркома

1942 - на стадионе «Динамо» в осаждённом Ленинграде прошёл футбольный матч

1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем ещё семь раз повторить все снова

1953 – американский хирург Джон Гибон первым успешно применил «искусственное сердце - легкие»

1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов

1968 - В связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли университет Сорбонна.

1979 - Постановление Центрального Комитета КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы»

1985 - австралийский бизнесмен Руперт Мёрдок приобрёл большую часть телевизионных станций «Метромедиа» и создал телекомпанию «Фокс телевижн инк.»

1986 - было объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС

1994 - Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли туннель между Францией и Англией под проливом Ла-Манш

1998 - столица Казахстана Акмола была переименована в Астану

2007 - во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.

6 мая родились

1501 - Марцелл II (в миру Марчелло Червини), папа Римский

1686 - результате «Вечного мира» между Россией и Польшей Левобережье и Киев отошли под контроль Москвы

1758 - Робеспьер, деятель Великой французской революции

1856 - Зигмунд Фрейд, врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа

1868 - Гастон Леру, французский писатель, роман которого «Призрак оперы» был восемь раз экранизирован

1870 - Амадео Джаннини, американский банкир, основатель Банка Америки

1871 - Виктор Гриньяр французский химик, Нобелевский лауреат

1872 - Виллем де Ситтер нидерландский астроном

1889 - Джекоб Морено американский психиатр, социальный психолог

1904 - Макс Маллоуэн, английский археолог, муж Агаты Кристи

1907 - Николай Гастелло советский военный лётчик, герой Великой Отечественной войны

1915 - Джордж Орсон Уэллес, американский кинорежиссёр и актёр, обладатель двух «Оскаров»

1923 - Владимир Этуш, актёр театра и кино («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Цирк зажигает огни», «Тень»)

1932 - Александр Белявский, киноактёр («Иду на грозу», «Июльский дождь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Место встречи изменить нельзя», «В начале славных дел», «Операция Кооперация»)

1939 - Джеральд Левин, американский бизнесмен, глава крупнейшей в мире медиакомпании «Тайм Уорнер»

1953 - Тони Блер, премьер-министр Великобритании с 1997 года по 2007

1961 - Джордж Клуни, американский киноактёр (телесериал «Скорая помощь», «От заката до рассвета», «Тонкая красная нить», «Вне поля зрения», «Три короля»)

1968 - Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер

1970 - Мелания Кнаусс, фото-модель, супруга американского миллиардера, действующего президента США Дональда Трампа

1983 - Даниэл Алвес, футболист, игрок сборной Бразилии и ФК Барселона

Умерли 6 мая

1859 - Александр Гумбольдт немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник

1877 - Йохан Людвиг Рунеберг финский поэт шведского происхождения

1880 - Иван Суриков русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе

1949 - Морис Метерлинк бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат

1958 - Борис Ромашов советский драматург, актер, режиссер и театральный критик

1972 - Виктор Драгунский советский писатель

1992 - Марлен Дитрих немецкая и американская киноактриса

2006 - Константин Бесков советский футболист и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.