7 мая в истории 7 мая именины празднуют: Сусанна, Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай.

День радио

Знаменательные события

1104 - крестоносцы потерпели поражение в битве при Харране

1610 - Галилео Галилей открыл первые три спутника Юпитера (Ио, Европу, Ганимед)

1755 - торжественное открытие Московского университета (сегодня — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МГУ)

1780 - Екатерина II официально дарила герб Санкт-Петербурга

1785 - француз Жан Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрис впервые пересек Ла-Манш на воздушном шаре

1824 - в Вене состоялась премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена

1875 - подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин

1887 - американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13500 миль и был в пути более трех лет

1890 - в Российской империи пересмотрены законы 1882 и 1885 о труде малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускался 9-часовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; разрешался ночной труд подростков и т.п.

1920 - украинско-польские войска захватили Киев

1934 - в РСФСР появилось новое территориальное образование

1937 - Германия и Италия объявили о создании военного союза, известного как "Ось Рим-Берлин"

1945 - в 2ч. 41мин. в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

1946 - в Токио основана компания «Токио цусин когьо», впоследствии «Sony»

1954 - правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО

1956 - Министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его вреде.

1985 - Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной компании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам

1994 - киевлянин Андрей Синепупов стал первым украинским боксером - чемпионом мира среди профессионалов

1995 - Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 000 рублей.

1996 - на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент»

7 мая родились

1713 - Алекс Кларо, французский математик, в 18 лет ставший самым молодым в истории членом французской Академии наук

1774 - Фрэнсис Бофорт, английский моряк, разработавший 12-балльную шкалу силы ветра

1812 - Роберт Браунинг английский поэт и драматург

1833 - Иоганнес Брамс немецкий композитор, пианист и дирижер 1840 - Пётр Ильич Чайковский, русский композитор, оставил обширное наследие практически во всех музыкальных жанрах (в том числе 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, 104 романса)

1840 - Марк Кропивницкий, основатель украинского профессионального театра

1855 - Никола́й Феофа́нович Ка́щенко — профессор зоологии и сравнительной анатомии и ректор Томского университета, академик АН Украинской ССР

1861 - Рабиндранат Тагор индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат

1896 - Павел Александров советский математик, академик

1903 - Николай Александрович Заболоцкий, поэт, переводчик «Слова о полку Игореве». Репрессирован в 1938 («Столбцы», «Торжество земледелия»)

1909 - Эдвин Лэнд, американский изобретатель, основатель компании «Polaroid» и создатель фотокамеры «Полароид», позволившей фотолюбителям сразу после съёмки получать готовые фотографии.

1946 - Владимир Бортко, кинорежиссёр («Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Афганский излом», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба»).

Умерли 7 мая

1682 - Федор III Алексеевич русский царь (1676-1682), старший брат Петра I

1825 - Антонио Сальери итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог

1941 - Джеймс Фрэзер английский антрополог, фольклорист и историк религии

1966 - Станислав Ежи Лец польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам

1979 - Алексей Смирнов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.