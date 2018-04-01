Анекдоты недели - 143 Никто из сотрудников зоопарка не переваривал директора, а вот питон смог.

Я никогда не ругался грязным матом!

Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.

***

В комнату вбегает бледная горничная:

- Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.

- Наконец-то прибыла заказанная мною шуба!

***

Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!

***

Тяжело делать бизнес в одиночку.

Бухгалтер - ты.

Уборщик - ты.

Продавец - ты.

Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.

***

- Сержант Петренко! Хотите лейтенанта получить?

- Еще как, товарищ капитан!

- Тогда бери документы и дуй бегом в вытрезвитель получать лейтенанта Шмаленко.

***

Весь вечер смотрели альбомы с фотографиями, но где 1000 гривен заныкали, так и не нашли.

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Минздраву на заметку. Люди, покупающие сигареты поштучно, не знают, что курение убивает.

***

- Девушка, переспите со мной за 100 баксов.

- Нет!

- Ну, пожалуйста, мне очень нужны деньги.

***

Всегда был уверен, что в жизни всё сложится и получится. Но вот, что настолько хреново...

***

Способность человека выходить из себя показывает - выход есть всегда.

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В выходные дни Валера старался встать пораньше. А чтобы до вечерней зорьки успеть напиться дважды.

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От неуверенности до самоуверенности — один стакан...

***

— Три года назад положил в туалете англо—русский словарь.

— И как? Наверно, язык уже выучил?

— Нет, но теперь когда слышу английскую речь хочу какать.

***

— Диночка Исааковна, я вас поздравляю с днем рождения и желаю всего-всего самого-самого!

— Спасибо, дорогая! Ни одна сволочь, кроме тебя, меня так и не поздравила!

***

В нашем доме глава семьи — жена, так уж истерически сложилось.

***

Наш дедушка пять раз переписывал завещание. Сам виноват. Не фиг было на учительнице русского языка жениться.

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Губернатор после приема у врача забыл кошелек в больнице. И это был первый случай, когда бюджетные деньги дошли до медицинского учреждения.