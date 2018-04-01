Анекдоты недели - 143

Я никогда не ругался грязным матом!
Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.
***
В комнату вбегает бледная горничная:
- Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.
- Наконец-то прибыла заказанная мною шуба!
***
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
***
Тяжело делать бизнес в одиночку.
Бухгалтер - ты.
Уборщик - ты.
Продавец - ты.
Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.
***
- Сержант Петренко! Хотите лейтенанта получить?
- Еще как, товарищ капитан!
- Тогда бери документы и дуй бегом в вытрезвитель получать лейтенанта Шмаленко.
***
Весь вечер смотрели альбомы с фотографиями, но где 1000 гривен заныкали, так и не нашли.
***
Минздраву на заметку. Люди, покупающие сигареты поштучно, не знают, что курение убивает.
***
- Девушка, переспите со мной за 100 баксов.
- Нет!
- Ну, пожалуйста, мне очень нужны деньги.
***
Всегда был уверен, что в жизни всё сложится и получится. Но вот, что настолько хреново...
***
Способность человека выходить из себя показывает - выход есть всегда.
***
В выходные дни Валера старался встать пораньше. А чтобы до вечерней зорьки успеть напиться дважды.
***
От неуверенности до самоуверенности — один стакан...
***
— Три года назад положил в туалете англо—русский словарь.
— И как? Наверно, язык уже выучил?
— Нет, но теперь когда слышу английскую речь хочу какать.
***
— Диночка Исааковна, я вас поздравляю с днем рождения и желаю всего-всего самого-самого!
— Спасибо, дорогая! Ни одна сволочь, кроме тебя, меня так и не поздравила!
***
В нашем доме глава семьи — жена, так уж истерически сложилось.
***
Наш дедушка пять раз переписывал завещание. Сам виноват. Не фиг было на учительнице русского языка жениться.
***
Губернатор после приема у врача забыл кошелек в больнице. И это был первый случай, когда бюджетные деньги дошли до медицинского учреждения.
Тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что десять лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить......
— Девушка, это не вы вчера на корпоративе танцевали в одном нижнем белье?
– Я? В нижнем белье? Вы,...
Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена....
У меня в детстве была кукла - не оторвать глаз. Но я росла девочкой сильной и глаз таки оторвала…...
Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель......