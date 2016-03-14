8 мая в истории 8 мая именины празднуют: Сергей, Ида, Марк, Ника, Ярослав.

День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца

Знаменательные события

1541 - испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую он назвал Рика Святого Духа

1606 - в Москве состоялась свадьба Лжедмитрий I с Мариной Мнишек

1709 - русское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы

1713 - указом Петра I столицу Российской империи перенесена из Москвы в Санкт-Петербург

1847 - английский изобретатель Роберт Томсон запатентовал резиновую камеру для колес

1886 - доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продал свой лечебный эликсир. Это средство, продаваемое через аптеку, пользовалось таким спросом, что через три года его секретная формула была продана за 2300 долларов - сегодня его продают во всем мире под названием «Coca-Cola»

1909 - в Москве торжественно открыли памятник Николаю Гоголю работы скульптора Андреева

1910 - состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой

1918 - в Крыму немецкой оккупационной властью была возобновлена работа Курултая - парламента полуострова

1933 - Махатма Ганди начал голодную забастовку против британского господства в Индии

1937 - президент Чехословакии Э. Бенеш послал Сталину сообщение с предупреждением о готовящихся против него заговорах среди высшего руководства Красной Армии

1945 - подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии

1945 - завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск

1949 - в Берлине торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом

1951 - Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение

1960 - установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР

1965 - в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой»

1976 - шведская группа «ABBA» в третий раз поднялась на первую строчку британского хит-парада с песней «Fernando», которую удерживала в течение месяца

1984 - олимпийский комитет Советского Союза отказался направлять команду спортсменов для участия в XXIII Олимпиаде в Лос-Анжелесе. Бойкот аргументировался угрозами насилия по отношению к советским спортсменам, хотя в действительности это была политическая акция - ответ за бойкот американцами Московской олимпиады 1980 года

8 мая родились

1668 - Ален-Рене Лесаж французский сатирик и романист

1744 - Николай Новиков русский просветитель, издатель, журналист

1753 - Мигель Идальго, мексиканский священник, лидер мексиканской революции

1770 - Василий Пушкин русский поэт, дядя А.С. Пушкина

1779 - Константин Романов русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант

1828 - Жан Дюнан швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества «Красный Крест» 1884 - Гарри Трумэн 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель

1885 - Томас Костейн, канадский писатель («Чёрная роза», «Белое и золотое»)

1902 - Андре Львов французский микробиолог, Нобелевский лауреат

1903 - Фернандель французский актер, знаменитый комик

1904 - Борис Ливанов, актёр и режиссёр («Депутат Балтики», "Крейсер «Варяг», «Кремлёвские куранты»)

1906 - Роберто Росселлини итальянский кинорежиссёр

1917 - Данила Лидер, известный украинский педагог и сценограф

1940 - Питер Бенчли (Peter Benchley), американский писатель и сценарист, автор бестселлера «Челюсти»

1946 - Юрий Мамин, кинорежиссёр («Дожди в океане», «Окно в Париж», «Праздник Нептуна», «Фонтан»)

1954 - Григорий Безуглый, гитарист и вокалист обновлённого состава группы Круиз (рок-группа)

1961 - Владимир Шевельков, актёр («Приключения принца Флоризеля», «Европейская история», «Гардемарины, вперёд!», «Сердца трёх»)

1972 - Даррен Хейз (Darren Hayes), австралийский певец. Обрёл популярность в коллективе Savage Garden, не менее успешно выступает теперь сольно

1975 - Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias), испанский певец, сын Хулио Иглесиаса

1981 - Алексей Потапенко, украинский музыкант (Потап)

Умерли 8 мая

1880 - Гюстав Флобер французский романист

1891 - Елена Блаватская русская писательница, религиозный философ, основательница теософского общества

1903 - Поль Гоген французский живописец-постимпрессионист

1919 - Вера Засулич русская революционерка и писательница

1936 - Освальд Шпенглер немецкий историк, философ-идеалист

1992 - Сергей Образцов советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве

2009 – Игорь Пелех, украинский журналист, телепродьюсер и ведущий.