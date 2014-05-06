9 мая в истории 9 мая именины празднуют: Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Знаменательные события

1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое, путешествие в Америку

1719 - Пётр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов

1754 - Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру

1791 - Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце

1907 - американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США

1913 - на экраны Франции вышел фильм «Фантомас» - первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника

1917 - Временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати

1922 - взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон

1936 - Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии

1944 - советские войска освободили Севастополь

1945 - учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

1950 - создано Европейское объединение угля и стали - первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза

1952 - во Франции на экран вышел фильм Рене Клемана «Запрещённые игры», названный в следующем году Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом

1958 - Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам

1960 - состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга

1960 - в США поступили в продажу первые в мире противозачаточные пилюли

1964 - во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнитель - великий Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly»

1967 - Мухаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжёлом весе среди профессионалов советом ВБА после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США

1981- в Киеве открылся «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1993 - в храме Святой Троицы в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачёва и Филипп Киркоров

1998 - в Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с песней «Дива» победила представительница Израиля Дана Интернешнл, которая ранее была мужчиной

2003 - на главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel - Corsa, Astra и Vectra

9 мая родились

1439 - Пий III, папа римский

1683 - Христофор Миних русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал

1741 - Джованни Паизиело, итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы

1837 - Адам Опель, основатель компании Adam Opel GmbH, в настоящее время известного производителя автомобилей

1849 - Витольд Карлович Цераский, астроном, один из пионеров применения фотографии в астрономии

1873 - Говард Картер, британский археолог-египтолог, в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона

1877 - Архиепископ Лука русский хирург и духовный писатель

1890 - Кири́лл Ива́нович Осьма́к — украинский политик, деятель ОУН, в 1944 — Президент Украинского Главного Освободительного Совета

1900 - Яковченко, Николай Фёдорович, актёр. Снимался в фильмах: «Захар Беркут», «За двумя зайцами», «Среди высоких хлебов», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Калиновая роща», «Тревожная молодость» и др.

1924 - Булат Окуджава, поэт, бард, прозаик, сценарист

1932 - Игорь Ледогоров, актёр («Горячий снег», «Фронт за линией фронта», «Поздняя ягода», «Пусть я умру, господи»)

1936 - Альберт Финни, английский актёр и режиссёр. Четырежды номинировался на «Оскар», но не сумел победить ни разу («Том Джонс», «Убийство в восточном экспрессе»)

1938 - Виктор Данилов-Данильян советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор

1946 - Кэндис Берген, американская актриса, вдова французского кинорежиссёра Луи Малля («Ганди»)

1949 - Билли Джоэл американский автор-исполнитель песен и пианист

1962 - Валерий Тодоровский, кинорежиссёр («Подмосковные вечера»)

1962 - Дэвид Гаан, вокалист британской группы «Depeche Mode»

1967 - Фёдор Бондарчук, российский актёр, режиссёр, сценарист, ведущий на ТВ

Умерли 9 мая

1805 - Фридрих Шиллер немецкий поэт, философ, историк и драматург

1850 - Жозеф Луи Гей-Люссак французский физик, химик, открывший бор, изобретатель

1931 - Альберт Абрахам Майкельсон американский физик, Нобелевский лауреат

1978 - Альдо Моро итальянский государственный и политический деятель

1986 - Тенцинг Норгей непальский шерпа, альпинист, покоритель Эвереста

1995 - Эдвард Бернейс австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR 2017 - Роберт Майлз итальянский диджей и композитор, один из родоначальников стиля Dreamhouse.