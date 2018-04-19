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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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10 мая в истории

10 мая именины празднуют: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.

Знаменательные события

1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова
1534 - мореплаватель Ж. Картье объявил Ньюфаундленд французским владением
1706 - спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге
1811 - в Англии введены бумажные деньги
1844 - столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль
1871 - подписание Франкфуртского мира положившего конец Франко-прусской войне
1906 - состоялось открытие первой Государственной Думы России
1924 - в канадской провинции Альберта отменён «сухой закон»
1933 - демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами и эсэсовцами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу
1940 - немецкие войска на Западном фронте предприняли наступление на объединённые силы союзников. Наступление было чрезвычайно успешным и стало примером образцового блицкрига
1941 - на реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолён рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолёта составила 1003,9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года
1947 - на киностудии «Ленфильм» прошёл общественный просмотр новой кинокартины «Золушка»
1956 - в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ
1965 - в Иерусалиме открылся «Музей Израиля»
1978 - в Одессе начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя»
2000 - в Греции зажжён огонь Олимпиады-2000, которая состоялась в Сиднее
2003 - на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по гуманитарной помощи Пол Нильсон заявил, что США хотят «присвоить» иракскую нефть
2005 - в Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста
2008 - активизировался крупнейший вулкан Европы - Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года

10 мая родились

1746 - Гаспар Монж, французский геометр, основатель начертательной геометрии
1760 - Клод Руже де Лилль, французский поэт и композитор, автор «Марсельезы»
1850 - Томас Джонстон Липтон, сэр. Английский лорд, яхтсмен, основатель чайной компании Липтон
1864 - Леон Гомон, основатель французской кинокомпании Gaumont - первой в мире киностудии
1879 - Симон Петлюра, лидер украинских националистов
1900 - Елена Тяпкина, актриса («Весёлые ребята», «Война и мир», «Это было в Донбассе»)
1902 - Анатоль Литвак, французский и американский режиссёр, родившийся на Украине
1929 - Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), американский пионер рок-н-ролла
1934 - Леонид Бакштаев, украинский актёр («Бумбараш», «Аты-баты, шли солдаты», «Убить шакала»)
1938 - Максим Дмитриевич Шостакович, композитор, дирижёр, сын Д. Д. Шостаковича
1938 - Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса русского происхождения
1944 - Джим Абрахамс, американский сценарист, режиссёр и продюсер («Аэроплан», «С пистолетом наголо», «Совершенно секретно», «Горячие головы»)
1948 - Мег Фостер, американская актриса
1951 - Виктор Рудский советский и российский эколог, ученый-географ, профессор
1955 - Марк Дэвид Чепмен, убийца Джона Леннона
1955 - Александр Друзь, знаток, магистр клуба «Что? Где? Когда?»
1956 - Владислав Листьев, российский журналист, телеведущий (программы «Взгляд», «Поле Чудес», «Тема»), первый генеральный директор ОРТ
1965 - Линда Евангелиста, канадская супермодель

Умерли 10 мая

 1696 - Жан де Лабрюйер французский писатель, сатирик-моралист

 1774 - Людовик XV король Франции (1715-1774)

1829 - Томас Юнг английский ученый, физик, астроном и востоковед

1843 - Никита Муравьев русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов

1889 - Михаил Салтыков-Щедрин русский писатель-прозаик, сатирик

 1960 - Юрий Олеша русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик

1964 - Михаил Ларионов русский живописец, график, театральный художник, теоретик искусства

1968 - Василий Соколовский советский военачальник, Маршал Советского Союза
2010 – Платон Григорьевич Костюк, выдающийся украинский нейрофизиолог, родоначальник школы электрофизиологии в Украине.

Общество «Место встречи изменить нельзя»
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