10 мая в истории 10 мая именины празднуют: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.

Знаменательные события

1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова

1534 - мореплаватель Ж. Картье объявил Ньюфаундленд французским владением

1706 - спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге

1811 - в Англии введены бумажные деньги

1844 - столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль

1871 - подписание Франкфуртского мира положившего конец Франко-прусской войне

1906 - состоялось открытие первой Государственной Думы России

1924 - в канадской провинции Альберта отменён «сухой закон»

1933 - демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами и эсэсовцами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу

1940 - немецкие войска на Западном фронте предприняли наступление на объединённые силы союзников. Наступление было чрезвычайно успешным и стало примером образцового блицкрига

1941 - на реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолён рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолёта составила 1003,9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года

1947 - на киностудии «Ленфильм» прошёл общественный просмотр новой кинокартины «Золушка»

1956 - в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ

1965 - в Иерусалиме открылся «Музей Израиля»

1978 - в Одессе начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя»

2000 - в Греции зажжён огонь Олимпиады-2000, которая состоялась в Сиднее

2003 - на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по гуманитарной помощи Пол Нильсон заявил, что США хотят «присвоить» иракскую нефть

2005 - в Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста

2008 - активизировался крупнейший вулкан Европы - Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года

10 мая родились

1746 - Гаспар Монж, французский геометр, основатель начертательной геометрии

1760 - Клод Руже де Лилль, французский поэт и композитор, автор «Марсельезы»

1850 - Томас Джонстон Липтон, сэр. Английский лорд, яхтсмен, основатель чайной компании Липтон

1864 - Леон Гомон, основатель французской кинокомпании Gaumont - первой в мире киностудии

1879 - Симон Петлюра, лидер украинских националистов

1900 - Елена Тяпкина, актриса («Весёлые ребята», «Война и мир», «Это было в Донбассе»)

1902 - Анатоль Литвак, французский и американский режиссёр, родившийся на Украине

1929 - Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), американский пионер рок-н-ролла

1934 - Леонид Бакштаев, украинский актёр («Бумбараш», «Аты-баты, шли солдаты», «Убить шакала»)

1938 - Максим Дмитриевич Шостакович, композитор, дирижёр, сын Д. Д. Шостаковича

1938 - Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса русского происхождения

1944 - Джим Абрахамс, американский сценарист, режиссёр и продюсер («Аэроплан», «С пистолетом наголо», «Совершенно секретно», «Горячие головы»)

1948 - Мег Фостер, американская актриса

1951 - Виктор Рудский советский и российский эколог, ученый-географ, профессор

1955 - Марк Дэвид Чепмен, убийца Джона Леннона

1955 - Александр Друзь, знаток, магистр клуба «Что? Где? Когда?»

1956 - Владислав Листьев, российский журналист, телеведущий (программы «Взгляд», «Поле Чудес», «Тема»), первый генеральный директор ОРТ

1965 - Линда Евангелиста, канадская супермодель

Умерли 10 мая

1696 - Жан де Лабрюйер французский писатель, сатирик-моралист

1774 - Людовик XV король Франции (1715-1774)

1829 - Томас Юнг английский ученый, физик, астроном и востоковед

1843 - Никита Муравьев русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов

1889 - Михаил Салтыков-Щедрин русский писатель-прозаик, сатирик

1960 - Юрий Олеша русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик

1964 - Михаил Ларионов русский живописец, график, театральный художник, теоретик искусства

1968 - Василий Соколовский советский военачальник, Маршал Советского Союза

2010 – Платон Григорьевич Костюк, выдающийся украинский нейрофизиолог, родоначальник школы электрофизиологии в Украине.