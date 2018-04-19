11 мая в истории 11 мая именины празднуют: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Знаменательные события

330 - торжественная церемония освящения Константинополя

868 - китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ

1900 - на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора»

1907 - в Киеве основано Украинское Научное общество

1911 - мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Квидад-Хуарес

1916 - Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относительности

1920 - совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах

1927 - образована Американская академия киноискусств

1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач

1931 - банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе

1939 - начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол, между СССР и Японией на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией

1949 - Израиль вступил в ООН

1949 - королевство Сиам переименовывается в Таиланд

1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов

1964 - основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

1991 - шведский дуэт «Roxette» занял первое место в американском хит-параде с песней «Joyride»

1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue»

2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора

2003 - Пол Маккартни (Paul McCartney) стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовали всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе

2004 - легендарный аргентинский футболист Диего Марадона помещён в психиатрическую клинику «Кастелар» в пригороде Буэнос-Айреса для лечения от наркозависимости

2004 - на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити-шоу «Дом-2», занесённое в книгу рекордов Гиннесса

11 мая родились

1670 - Яков Вилимович Брюс, российский государственный деятель и учёный, сподвижник Петра I, генерал-фельдмаршал, граф, выходец из знатного шотландского рода

1720 - Карл Фридрих Иероним Фон Мюнхаузен, немецкий барон, имя которого стало нарицательным

1855 - Анатолий Константинович Лядов, композитор, автор оркестровых миниатюр «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», профессор Петербургской консерватории

1864 - Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор «Овода». Родилась в семье знаменитого английского математика Джорджа Буля

1889 - Уолтер Хаас, американский бизнесмен, сделавший процветающей фирму «Levi Strauss & Co.»

1890 - Владимир Огиевский, украинский ученый-радиотехник

1894 - Марта Грэхэм, американская танцовщица, хореограф, педагог и режиссёр

1902 - Кирилл Москаленко советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

1904 - Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист

1905 - Михаил Шолохов, классик русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии по литературе

1937 - Георгий Шенгелая советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист Грузии

1941 - Эрик Бердон, английский рок-музыкант, вокалист группы «Энималз»

1963 - Константин Меладзе - продюсер, композитор, поэт, певец

1966 - Кристоф Шнайдер, барабанщик немецкой группы Rammstein

1978 - Лаэтиция Каста, французская манекенщица и актриса

Умерли 11 мая

912 - Лев VI Философ византийский император (886-912) Македонской династии

1686 - Отто фон Герике немецкий физик, инженер и философ

1939 - Полина Осипенко советская летчица, Герой Советского Союза

1963 - Герберт Спенсер Гассер американский психолог, Нобелевский лауреат

1973 - Григорий Козинцев советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР

1977 – Виктор Маслов, тренер киевского «Динамо»

1981 - Боб Марли ямайский музыкант стиля регги

1988 - Ким Филби английский разведчик, агент советской разведки

1990 - Венедикт Ерофеев советский писатель

2011 - Георгий Граубин советский и российский писатель и поэт, автор стихотворений для детей.