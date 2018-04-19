11 мая в истории

Знаменательные события
330 - торжественная церемония освящения Константинополя
868 - китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ
1900 - на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора»
1907 - в Киеве основано Украинское Научное общество
1911 - мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Квидад-Хуарес
1916 - Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относительности
1920 - совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах
1927 - образована Американская академия киноискусств
1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач
1931 - банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе
1939 - начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол, между СССР и Японией на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией
1949 - Израиль вступил в ООН
1949 - королевство Сиам переименовывается в Таиланд
1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов
1964 - основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»
1991 - шведский дуэт «Roxette» занял первое место в американском хит-параде с песней «Joyride»
1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue»
2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора
2003 - Пол Маккартни (Paul McCartney) стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовали всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе
2004 - легендарный аргентинский футболист Диего Марадона помещён в психиатрическую клинику «Кастелар» в пригороде Буэнос-Айреса для лечения от наркозависимости
2004 - на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити-шоу «Дом-2», занесённое в книгу рекордов Гиннесса
11 мая родились
1670 - Яков Вилимович Брюс, российский государственный деятель и учёный, сподвижник Петра I, генерал-фельдмаршал, граф, выходец из знатного шотландского рода
1720 - Карл Фридрих Иероним Фон Мюнхаузен, немецкий барон, имя которого стало нарицательным
1855 - Анатолий Константинович Лядов, композитор, автор оркестровых миниатюр «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», профессор Петербургской консерватории
1864 - Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор «Овода». Родилась в семье знаменитого английского математика Джорджа Буля
1889 - Уолтер Хаас, американский бизнесмен, сделавший процветающей фирму «Levi Strauss & Co.»
1890 - Владимир Огиевский, украинский ученый-радиотехник
1894 - Марта Грэхэм, американская танцовщица, хореограф, педагог и режиссёр
1902 - Кирилл Москаленко советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
1904 - Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист
1905 - Михаил Шолохов, классик русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии по литературе
1937 - Георгий Шенгелая советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист Грузии
1941 - Эрик Бердон, английский рок-музыкант, вокалист группы «Энималз»
1963 - Константин Меладзе - продюсер, композитор, поэт, певец
1966 - Кристоф Шнайдер, барабанщик немецкой группы Rammstein
1978 - Лаэтиция Каста, французская манекенщица и актриса
Умерли 11 мая
912 - Лев VI Философ византийский император (886-912) Македонской династии
1686 - Отто фон Герике немецкий физик, инженер и философ
1939 - Полина Осипенко советская летчица, Герой Советского Союза
1963 - Герберт Спенсер Гассер американский психолог, Нобелевский лауреат
1973 - Григорий Козинцев советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1977 – Виктор Маслов, тренер киевского «Динамо»
1981 - Боб Марли ямайский музыкант стиля регги
1988 - Ким Филби английский разведчик, агент советской разведки
1990 - Венедикт Ерофеев советский писатель
2011 - Георгий Граубин советский и российский писатель и поэт, автор стихотворений для детей.