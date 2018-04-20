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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:08125

12 мая в истории

12 мая именины празднуют: Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.

Всемирный день справедливой торговли
Международный день медицинской сестры
Всемирный день мигрирующих птиц
День экологического образования

Знаменательные события

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.
1311 - инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.
1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте
1664 - состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф»
1785 - Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз
1830 - провозглашено образование республики Эквадор
1926 - государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского
1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины - «Гроно»
1931 - Народное собрание Китая приняло конституцию, которая вступила в действие 1 июня
1945 - завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков
1949 - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина
1954 - Украина стала членом ЮНЕСКО
1959 - Элизабет Тейлор в четвёртый раз вышла замуж - за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет
1962 - в ЮАР введена смертная казнь за саботаж
1967 - в Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией
1969 - в Великобритании принят Закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет
1971 - в Сен-Тропе Мик Джаггер женился на Бианке Перес-Мора Масияс
1975 - на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко
1976 - создана Московская Хельсинкская группа
2004 - во Франции открылся 57-й Каннский фестиваль
2004 – в Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети
2007 – Андрей Данилко занял 2 место на «Евровиденье», уступив первое место сербской певице Марии Шерифович

12 мая родились

1496 - Густав I Васа, король Швеции (1523-1560)
1755 - Джованни Виотти, итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы
1820 - Флоренс Найтингейл, английская медсестра. Организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853-1856)
1823 - Джон Расселл Хайнд, английский астроном, открывший 10 астероидов, 2 кометы, переменную туманность в созвездии Тельца, несколько переменных звёзд
1842 - Жюль Массне, французский композитор, автор лирических опер: «Манон», «Вертер», «Таис», «Сафо». Профессор Парижской консерватории
1899 - Индра Деви мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира

1904 - Вилис Лацис латышский писатель и государственный деятель
1907 - Кэтрин Хепбёрн, американская киноактриса, обладательница четырёх «Оскаров»
1924 - Анатолий Митяев советский писатель, сценарист, редактор
1933 - Андрей Вознесенский советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель

1936 - Иван Степанович Марчук,  современный украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т.Шевченко. В 2007 году попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph

1938 - Андрей Алексеевич Амальрик, литератор, диссидент, автор книги «Просуществует ли СССР до 1984 года?»
1950 - Гэбриэл Бирн, ирландский киноактёр («Никита», «Крутой мир», «Человек в железной маске», «Враг государства», «Стигматы»)
1958 – Холстинин  Владимир Петрович, музыкант, участник группы «Ария»
1966 - Стивен Болдуин, американский актёр
1983 - Алина Кабаева российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель
1987 - Виктория Дайнеко, российская певица

Умерли 12 мая

 1859 - Сергей Аксаков русский писатель, литературный и театральный критик

1894 - Екатерина Мекленбург-Стрелицкая русская великая княгиня, внучка Павла I

1916 - Владимир Хохряков, русский педагог-просветитель, краевед

1935 - Юзеф Пилсудский,  польский государственный и политический деятель

1970 - Нелли Закс немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат

1978 - Василий Меркурьев,  советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР

 1994 - Эрик Эриксон американский психолог и психоаналитик

1999 - Сол Стейнберг американский художник, мастер карикатуры

 2008 - Роберт Раушенберг американский художник. 

Общество Международный день медицинской сестры
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