12 мая в истории 12 мая именины празднуют: Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.

Всемирный день справедливой торговли

Международный день медицинской сестры

Всемирный день мигрирующих птиц

День экологического образования

Знаменательные события

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.

1311 - инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте

1664 - состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф»

1785 - Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз

1830 - провозглашено образование республики Эквадор

1926 - государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского

1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины - «Гроно»

1931 - Народное собрание Китая приняло конституцию, которая вступила в действие 1 июня

1945 - завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков

1949 - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина

1954 - Украина стала членом ЮНЕСКО

1959 - Элизабет Тейлор в четвёртый раз вышла замуж - за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет

1962 - в ЮАР введена смертная казнь за саботаж

1967 - в Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией

1969 - в Великобритании принят Закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет

1971 - в Сен-Тропе Мик Джаггер женился на Бианке Перес-Мора Масияс

1975 - на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко

1976 - создана Московская Хельсинкская группа

2004 - во Франции открылся 57-й Каннский фестиваль

2004 – в Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети

2007 – Андрей Данилко занял 2 место на «Евровиденье», уступив первое место сербской певице Марии Шерифович

12 мая родились

1496 - Густав I Васа, король Швеции (1523-1560)

1755 - Джованни Виотти, итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы

1820 - Флоренс Найтингейл, английская медсестра. Организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853-1856)

1823 - Джон Расселл Хайнд, английский астроном, открывший 10 астероидов, 2 кометы, переменную туманность в созвездии Тельца, несколько переменных звёзд

1842 - Жюль Массне, французский композитор, автор лирических опер: «Манон», «Вертер», «Таис», «Сафо». Профессор Парижской консерватории

1899 - Индра Деви мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира

1904 - Вилис Лацис латышский писатель и государственный деятель

1907 - Кэтрин Хепбёрн, американская киноактриса, обладательница четырёх «Оскаров»

1924 - Анатолий Митяев советский писатель, сценарист, редактор

1933 - Андрей Вознесенский советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель

1936 - Иван Степанович Марчук, современный украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т.Шевченко. В 2007 году попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph

1938 - Андрей Алексеевич Амальрик, литератор, диссидент, автор книги «Просуществует ли СССР до 1984 года?»

1950 - Гэбриэл Бирн, ирландский киноактёр («Никита», «Крутой мир», «Человек в железной маске», «Враг государства», «Стигматы»)

1958 – Холстинин Владимир Петрович, музыкант, участник группы «Ария»

1966 - Стивен Болдуин, американский актёр

1983 - Алина Кабаева российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель

1987 - Виктория Дайнеко, российская певица

Умерли 12 мая

1859 - Сергей Аксаков русский писатель, литературный и театральный критик

1894 - Екатерина Мекленбург-Стрелицкая русская великая княгиня, внучка Павла I

1916 - Владимир Хохряков, русский педагог-просветитель, краевед

1935 - Юзеф Пилсудский, польский государственный и политический деятель

1970 - Нелли Закс немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат

1978 - Василий Меркурьев, советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР

1994 - Эрик Эриксон американский психолог и психоаналитик

1999 - Сол Стейнберг американский художник, мастер карикатуры

2008 - Роберт Раушенберг американский художник.