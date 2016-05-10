13 мая в истории

Знаменательные события
1497 - Папа римский Александр VI отлучил от церкви Джироламо Савонаролу
1501 - Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад (в ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент)
1598 - ,лагословение Бориса Годунова на великое государство Московское
1637 - Кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.
1647 - в результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьяго - будущая столица Чили.
1754 - Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк
1777 - открытие университетской библиотеки в Вене
1787 - первый корабль с каторжниками отправился из Англии в Австралию
1836 - началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург - Царское Село - Павловск
1846 - США формально объявили войну Мексике. Победив в ней, американцы аннексировали северную часть Мексики - Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас
1857 - из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.
1865 - открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова)
1871 - Ватикан включён в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской лютеранской церковью и загородной папской резиденцией
1888 - отмена рабства в Бразилии
1913 - в Петербурге в небо поднялся первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь», сконструированный киевлянином Игорем Сикорским
1918 - в США напечатаны почтовые марки с перевёрнутым изображением самолётов (ставшие коллекционной редкостью)
1919 - большевики начали военную кампанию по ликвидации восстания в Украине, которое возглавил атаман Матвей Григорьев
1921 - Совнарком издал декрет об организации домов отдыха
1927 - в Германии произошёл крах финансового и экономического рынка («чёрная пятница»)
1950 - в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»
1958 - алжирская война: начало майского путча в Алжире, завершившегося падением Четвёртой республики во Франции и приходом к власти Шарля де Голля
1958 - Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку застежки-липучки Velcrо
1991 - корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0»
1991 - впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести»
1992 - Верховная Рада Украины отменила декларацию о независимости Крыма
2003 - Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании - за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности
2014 – пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду. Вследствие нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников
13 мая родились
1750 - Лоренцо Маскерони, итальянский учёный и поэт. Аббат, профессор алгебры и геометрии, ректор Павийского университета, он писал глубокие научные трактаты, а также занимал ответственные государственные посты в Цизальпинской республике
1785 - графиня Анна Орлова-Чесменская, камер-фрейлина, меценат
1804 - Алексей Хомяков русский поэт, публицист, основоположник славянофильства
1814 - Эдуард Иванович Губер, поэт и переводчик, переведший на русский язык «Фауста» Гёте
1840 - Альфонс Доде французский прозаик и драматург
1849 - Панас Мирный (настоящее имя Афанасий Яковлевич Рудченко), украинский писатель («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Лимеривна», «Гулящая»).
1857 - Рональд Росс индийский врач, Нобелевский лауреат
1867 - Фрэнк Брэнгвин английский график и живописец
1923 - Исаак Иосифович Шварц, советский композитор, автор музыки ко многим театральным спектаклям и кинофильмам («Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Бегство мистера Мак-Кинли»), заслуженный деятель искусств России
1926 - Уна Чаплин, жена Чарли Чаплина
1937 - Роджер Желязны американский писатель-фантаст
1939 - Харви Кейтель, американский киноактёр, занимающий в списке ста лучших актёров за всю историю кинематографа почётное 37-е место
1957 - Людмила Нильская, актриса («Петровка, 38», «Гардемарины, вперёд», «Бабник»)
1964 - Маша Распутина, певица
1986 - Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант, родом из Белоруссии. Победитель Евровидения 2009, набравший рекордное количество балов - 387
Умерли 13 мая
1930 - Фритьоф Нансен норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат
1956 - Александр Фадеев советский писатель и общественный деятель
1961 – Вороной Юрий Юрьевич, украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор. Провел первую в мире операцию по пересадке органа человека
1988 - Чет Бейкер американский джазовый музыкант
2002 - Валерий Лобановский советский и украинский футбольный тренер.
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