13 мая в истории 13 мая именины празднуют: Игнатий (Игнат), Василий, Климент, Максим, Никита, Яков.

День матери

Знаменательные события

1497 - Папа римский Александр VI отлучил от церкви Джироламо Савонаролу

1501 - Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад (в ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент)

1598 - ,лагословение Бориса Годунова на великое государство Московское

1637 - Кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

1647 - в результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьяго - будущая столица Чили.

1754 - Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк

1777 - открытие университетской библиотеки в Вене

1787 - первый корабль с каторжниками отправился из Англии в Австралию

1836 - началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург - Царское Село - Павловск

1846 - США формально объявили войну Мексике. Победив в ней, американцы аннексировали северную часть Мексики - Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас

1857 - из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.

1865 - открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова)

1871 - Ватикан включён в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской лютеранской церковью и загородной папской резиденцией

1888 - отмена рабства в Бразилии

1913 - в Петербурге в небо поднялся первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь», сконструированный киевлянином Игорем Сикорским

1918 - в США напечатаны почтовые марки с перевёрнутым изображением самолётов (ставшие коллекционной редкостью)

1919 - большевики начали военную кампанию по ликвидации восстания в Украине, которое возглавил атаман Матвей Григорьев

1921 - Совнарком издал декрет об организации домов отдыха

1927 - в Германии произошёл крах финансового и экономического рынка («чёрная пятница»)

1950 - в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»

1958 - алжирская война: начало майского путча в Алжире, завершившегося падением Четвёртой республики во Франции и приходом к власти Шарля де Голля

1958 - Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку застежки-липучки Velcrо

1991 - корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0»

1991 - впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести»

1992 - Верховная Рада Украины отменила декларацию о независимости Крыма

2003 - Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании - за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности

2014 – пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду. Вследствие нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников

13 мая родились

1750 - Лоренцо Маскерони, итальянский учёный и поэт. Аббат, профессор алгебры и геометрии, ректор Павийского университета, он писал глубокие научные трактаты, а также занимал ответственные государственные посты в Цизальпинской республике

1785 - графиня Анна Орлова-Чесменская, камер-фрейлина, меценат

1804 - Алексей Хомяков русский поэт, публицист, основоположник славянофильства

1814 - Эдуард Иванович Губер, поэт и переводчик, переведший на русский язык «Фауста» Гёте

1840 - Альфонс Доде французский прозаик и драматург

1849 - Панас Мирный (настоящее имя Афанасий Яковлевич Рудченко), украинский писатель («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Лимеривна», «Гулящая»).

1857 - Рональд Росс индийский врач, Нобелевский лауреат

1867 - Фрэнк Брэнгвин английский график и живописец

1923 - Исаак Иосифович Шварц, советский композитор, автор музыки ко многим театральным спектаклям и кинофильмам («Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Бегство мистера Мак-Кинли»), заслуженный деятель искусств России

1926 - Уна Чаплин, жена Чарли Чаплина

1937 - Роджер Желязны американский писатель-фантаст

1939 - Харви Кейтель, американский киноактёр, занимающий в списке ста лучших актёров за всю историю кинематографа почётное 37-е место

1957 - Людмила Нильская, актриса («Петровка, 38», «Гардемарины, вперёд», «Бабник»)

1964 - Маша Распутина, певица

1986 - Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант, родом из Белоруссии. Победитель Евровидения 2009, набравший рекордное количество балов - 387

Умерли 13 мая

1930 - Фритьоф Нансен норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат

1956 - Александр Фадеев советский писатель и общественный деятель

1961 – Вороной Юрий Юрьевич, украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор. Провел первую в мире операцию по пересадке органа человека

1988 - Чет Бейкер американский джазовый музыкант

2002 - Валерий Лобановский советский и украинский футбольный тренер.