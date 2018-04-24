14 мая в истории 14 мая именины празднуют: Василий, Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Максим, Никита, Нина, Тамара.

Знаменательные события

1147 - Конрад и немецкие крестоносцы покидают Регенсбург

1572 - Римским папой становится Григорий XIII

1643 - после смерти короля Людовика XIII на французский престол вступает Людовик XIV, которому всего лишь 4 года

1692 - спуск первого военного корабля на Руси, который был построен трудами Петра I и 16 солдат Преображенского полка

1783 - в правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Новороссии (Украина)

1796 - английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу

1835 - вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке» написанная А.C. Пушкиным

1853 - в США запатентовано сгущённое молоко

1872 - Канцлер Германии Отто фон Бисмарк провозгласил кампанию «Культуркампф», целью которой была борьба с католиками

1878 - название «вазелин» запатентовано как торговая марка. Это средство изобрёл эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро

1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер

1905 - состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя

1906 - открывается движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина - 19,8 км

1915 - из Великобритании начата депортация всех лиц, заподозренных в сотрудничестве с неприятельскими государствами

1924 - Английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав

1941 - в Париже немецкими нацистами арестованы 3600 евреев

1948 - провозглашено государство Израиль

1955 - создана Организация Варшавского договора

1960 - в Париже началась встреча «Большой четвёрки» - глав Великобритании, СССР, США и Франции

1973 - состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции

1975 - киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков

1986 - в телеобращении М. Горбачёв отрицал серьёзность последствий чернобыльской аварии

2007 - в США в Сан-Франциско состоялась мировая кинопремьера анимационного фильма «Шрек Третий»

2008 - футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграл Кубок УЕФА

14 мая родились

1265 - Данте Алигьери, итальянский поэт эпохи Возрождения

1316 - Карл IV, германский король, император Священной Римской империи (1347-1378 гг.)

1553 - Маргарита Валуа королева Франции (1589-1599), супруга Генриха IV

1727 - Томас Гейнсборо, английский живописец и рисовальщик, создавший портреты и пейзажи, отличавшиеся удивительной лёгкостью и одухотворённостью

1771 - Роберт Оуэн английский промышленник, социалист-утопист

1835 - Григорий Пушкин русский офицер, младший сын великого поэта А.С. Пушкина

1836 - Вильгельм Стейниц австрийский шахматист, 1-й чемпион мира по шахматам, шахматный теоретик 1871 - Василий Стефаник , украинский писатель

1884 - Клаудиус Дорнье немецкий авиаконструктор и предприниматель

1885 - Николай Крыленко советский государственный деятель, один из организаторов сталинских репрессий 1897 - Роберт Бартини итальянский аристократ, советский авиаконструктор, ученый

1913 - Игорь Костецкий, украинский писатель, переводчик, литературный критик, режиссер, издатель

1927 - Наум Иосифович Осташинский, заслуженный учитель УССР, создатель и бессменный руководитель первой на Украине и в СССР Детской художественной студии в городе Киеве. Художник-график, писатель, поэт.

1929 - Зинаида Шарко, актриса театра и кино. Народная артистка России («Собака на сене», «Чужие письма», «Криминальный талант»)

1942 - Валерий Брумель советский легкоатлет, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР

1944 - Джордж Лукас, американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист («Звездные войны»)

1949 - Александр Орлов российский ученый в области технических и экономических наук, эколог, профессор 1952 - Владимир Матецкий российский композитор-песенник, продюсер, радиоведущий

1952 - Роберт Земекис, американский кинорежиссёр и продюсер («Назад в будущее», «Форрест Гамп», «Кто подставил кролика Роджера» и др.)

1965 - Сергей Лемох (настоящая фамилия Огурцов), лидер группы «Кар-Мэн»

1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса («Елизавета», «Талантливый мистер Рипли», «Властелин колец»)

1973 - Натали Джейн Эпплтон, участница английской вокальной группы «All Saints»

1975 – Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер рок-группы «Океан Эльзы», народный депутат Украины 6-го созыва

1984 - Марк Цукерберг американский программист, основатель и разработчик сети Facebook

Умерли 14 мая

1073 - Антоний Печерский святой Русской церкви, основатель Киево-Печерской Лавры

1610 - Генрих IV Бурбон король Франции (1589-1610), основатель французской королевской династии Бурбонов

1931 - Дэвид Беласко американский драматург и режиссер

1983 - Федор Абрамов советский писатель, литературовед, публицист

1987 - Елизавета Зарубина советская разведчица, подполковник госбезопасности

1991 - Цзян Цин супруга лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна

1998 - Фрэнк Синатра американский певец и актер

2008 - Юрий Рытхэу чукотский советский писатель

2015 - Би Би Кинг американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.