15 мая в истории 15 мая именины празднуют: Глеб, Афанасий, Борис, Герасим, Давид, Зоя, Марк, Тамара.

Международный день семей

Международный день климата

Знаменательные события

1115 - на Руси учреждается первый православный праздник - День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

1157 - на пиру у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий

1252 - Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси

1536 - Анна Болейн и её брат лорд Рочфорд обвинены супругом Анны, королём Генрихом VIII в любовной связи. Оба казнены

1618 - немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет

1756 - Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне

1770 - состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего, будущего короля Франции, Людовика XVI

1848 – во Львове начала выходить первая еженедельная газета «Зоря Галицкая» - печатный орган Главной Русской Рады

1867 - основано Российское общество Красного Креста

1905 - основан город Лас-Вегас в штате Невада, США

1921 - Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы

1922 - Марина Цветаева с дочерью прибыли в Берлин

1923 - Польша аннексировала Галичину

1928 - впервые появился мультипликационный герой Микки-Маус (мультфильм «Plane Crazy»), но вначале он ещё не имел голоса и мало походил на себя взрослого

1932 - Декретом правительства за подписью Сталина объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны»

1935 - состоялось открытие первой линии Московского метрополитена

1940 - в США в продаже появились нейлоновые чулки

1969 - Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман

1969 - в Канаде смягчены наказания за аборты, запрещённые законом

1973 - женщины решили ни в чём не уступать мужчинам: в США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600тыс.)

1990 - принята программа возвращения крымских татар в Крым

2009 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах

15 мая родились

1567 - Клаудио Монтеверди, итальянский композитор («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи»)

1798 - Иван Пущин русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина

1845 - Илья Мечников русский и французский биолог, Нобелевский лауреат

1848 - Виктор Михайлович Васнецов, русский художник («Три богатыря», «Алёнушка», «Царь Иван Грозный»)

1856 - Лаймен Фрэнк Баум, американский писатель, автор «Волшебника Изумрудного города»

1859 – Афанасий Ка́рпович Саксага́нский (настоящая фамилия — Тобиле́вич), украинский советский актёр, театральный режиссёр, драматург и педагог школы М. Кропивницкого, корифей украинского бытового театра. Народный артист СССР

1859 - Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года

1873 - Павел Скоропадский, украинский политик, гетман украинского гетманата

1891 - Михаил Булгаков, русский писатель и драматург («Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»)

1900 - Николай Охлопков советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1906 - Ирина Мурзаева, актриса («Сердца четырёх», «Очень важная персона», «Сказка, рассказанная ночью»)

1914 - Тенцинг Норгей непальский шерпа, альпинист, покоритель Эвереста

1915 - Борис Филиппович Савков, график-карикатурист, чьи карикатуры несколько десятилетий украшали страницы журнала «Крокодил»

1925 - Людмила Касаткина, актриса («Укротительница тигров», «Большая перемена», «Принцесса цирка»), жена кинорежиссёра Сергея Колосова

1937 - Мадлен Олбрайт (настоящее имя Мария Яна Корбелова), государственный секретарь США (1997-2000 гг.)

1938 - Мирей Дарк (настоящая фамилия Эгроз), французская актриса, жена Алена Делона

1940 - Светлана Светличная, актриса («Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя»). Вдова актёра Владимира Ивашова

1980 - Адам Островски, известный под псевдонимом O.S.T.R., известный польский рэп-исполнитель и музыкант

Умерли 15 мая

1157 - Юрий Долгорукий князь суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха

1857 - Василий Тропинин русский художник, мастер портрета

1935 - Казимир Малевич русский художник-абстракционист

1974 - Джекоб Морено американский психиатр, социальный психолог

2002 - Татьяна Окуневская советская актриса театра и кино

2005 - Наталья Гундарева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.