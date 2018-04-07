Анекдоты недели - 144

Жена - мужу:
- Ты снова разлегся на диване!
- Ха! Зато ты всегда знаешь, где меня можно найти.
***
Пять раз из музея был похищен «Квадрат» Малевича. И пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета.
***
— Вас удовлетворяет ваша работа?
— Ну, как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу, девки стоят красивые — хочется! Иду я с работы, те же девки стоят — не хочется. Наверное, удовлетворяет.
***
Чтобы футболисты лучше ориентировались на поле, им разрешили играть с навигаторами.
***
НБУ заявил, что нет оснований для паники, за одну гривну по-прежнему дают сто копеек.
***
— Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянствовала, блудила...
— Знаю, дочь моя.
— Откуда?!
— Подписан на твой инстаграм.
***
Водку продают с 21 года из-за того, что на всех иначе не хватит.
***
Искать себе пару — это как искать место для парковки. Ты проезжаешь мимо первого, потому что думаешь, что найдешь себе лучше. Не находишь. Возвращаешься — и видишь, что первое уже занято.
***
— Фима, вчера звонил Абрам. Из Америки. Невероятно, но он таки вылечился от заикания!
— Сёма, а шо тут удивляться?! Такой дорогой роуминг!
***
В автобус заходит мужик с недопитой поллитрой водки.
Садится и как будто что-то вспоминает.
Тут к нему обращается кондуктор:
— Мужчина, за проезд.
Лицо мужика светлеет:
— Точно! Ну — за проезд!
***
— Помню, как-то мой супруг сел за рояль и...
— О, ваш муж играл?!
— Мой муж его украл.
***
Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу. Денег нет.
***
— Мама, а правда, что я получился нечаянно?
— Сынок, буду откровенна: не очень-то ты и получился.
***
— И с чего ты решил, что у нас будет ceкc?
— Ну, во-первых, я физически сильнее...
***
Мать — дочери:
— Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит... Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда не будет ничего нового!
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