Анекдоты недели - 144 У одного из королей Саудовской Аравии было 45 сыновей. Страшно представить, в каком состоянии доходили вещи до младшего.

Жена - мужу:

- Ты снова разлегся на диване!

- Ха! Зато ты всегда знаешь, где меня можно найти.

***

Пять раз из музея был похищен «Квадрат» Малевича. И пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета.

***

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну, как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу, девки стоят красивые — хочется! Иду я с работы, те же девки стоят — не хочется. Наверное, удовлетворяет.

***

Чтобы футболисты лучше ориентировались на поле, им разрешили играть с навигаторами.

***

НБУ заявил, что нет оснований для паники, за одну гривну по-прежнему дают сто копеек.

***

— Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянствовала, блудила...

— Знаю, дочь моя.

— Откуда?!

— Подписан на твой инстаграм.

***

Водку продают с 21 года из-за того, что на всех иначе не хватит.

***

Искать себе пару — это как искать место для парковки. Ты проезжаешь мимо первого, потому что думаешь, что найдешь себе лучше. Не находишь. Возвращаешься — и видишь, что первое уже занято.

***

— Фима, вчера звонил Абрам. Из Америки. Невероятно, но он таки вылечился от заикания!

— Сёма, а шо тут удивляться?! Такой дорогой роуминг!

***

В автобус заходит мужик с недопитой поллитрой водки.

Садится и как будто что-то вспоминает.

Тут к нему обращается кондуктор:

— Мужчина, за проезд.

Лицо мужика светлеет:

— Точно! Ну — за проезд!

***

— Помню, как-то мой супруг сел за рояль и...

— О, ваш муж играл?!

— Мой муж его украл.

***

Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу. Денег нет.

***

— Мама, а правда, что я получился нечаянно?

— Сынок, буду откровенна: не очень-то ты и получился.

***

— И с чего ты решил, что у нас будет ceкc?

— Ну, во-первых, я физически сильнее...

***

Мать — дочери:

— Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит... Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда не будет ничего нового!