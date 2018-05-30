13 июля в истории

Знаменательные события
1260 - в Битве при Дурбе армия Тевтонского Ордена потерпела самое крупное поражение в XIII веке. 150 рыцарей погибли от войск жемайтов
1772 - Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание
1837 - Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце
1871 - в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек
1882 - первые телефонные станции появились в России
1882 - появление первой телефонной сети в Риге (53 аппарата).
1897 - патент на радио был выдан Гульельмо Маркони
1908 - открылись IV Олимпийские игры в Лондоне, в которых впервые приняли участие женщины
1920 - в Украине открылось общество Красного Креста
1923 - в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Hollywood»
1923 - Английский парламент проголосовал за закон, внесенный леди Астор, который запрещал продажу алкоголя лицам моложе 18 лет
1930 - открытие первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае
1964 - Хрущев был обвинен Китаем в капиталистических методах управления страной
1972 - на Харьковском турбинном заводе начат серийный выпуск турбин для атомных электростанций
1973 - мир увидел первый альбом группы "Queen"
13 июля родились
1608 - Фердинанд III император Священной Римской империи (1637-1657)
1798 - Александра Романова российская императрица (1825-1855), супруга Николая I
1854 - Аристарх Белопольский русский и советский астроном, академик
1894 - автор "Одесские рассказы" и сборника "Конармия", русский писатель, журналист и драматург Исаак Бабель
1910 – Петр Степанович Непорожний, украинский и советский энергетик и ученый, министр энергетики СССР с 1962 по 1985
1922 - советская актриса театра и кино, Виноградова Мария Сергеевна
1928 - знаменитый писатель, автор популярных исторических романов, Валентин Пикуль
1923 - Пуговкин Михаил Иванович, российский и советский киноактер ("Свадьба в Малиновке", "Спортлото-82", "Иван Васильевич меняет профессию")
1932 Петр Фоменко советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России 1933 - Пьеро Мандзони итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве
1934 - Алексей Елисеев советский космонавт, дважды Герой Советского Союза
1938 - Мирослав Скорик советский и украинский композитор и музыковед, Народный артист Украины
1940 - Иван Григорьевич Сокульский, будущий украинский поэт, правозащитник, общественный деятель, диссидент
1942 - актер Форд. Харрисон
1944 - изобретатель знаменитого "кубика-рубика" Эрне Рубик.
1967 - Бенни Бенасси, композитор и продюсер, диджей
1969 - украинский политический обозреватель, телеведущий, писатель Олесь Бузина
1974 - Трулли Ярно, гонщик Формулы-1
1976 – Олег Сенцов, украинский режиссер, политический заключенный России
Умерли 13 июля
1632 - Памво Берында украинский и русский лексикограф, переводчик и издатель
1793 - Жан-Поль Марат французский революционер, лидер якобинцев
1944 - Сергий Булгаков русский богослов, философ, православный священник
1954 - Фрида Кало мексиканская художница
1956 - Владимир Захаров советский композитор, музыкальный деятель, Народный артист СССР.
2004 - Карлос Клайбер австрийский дирижер.
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