13 июля в истории 13 июля именины празднуют: Матвей, Андрей, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Степан, Филипп, Яков.

Знаменательные события

1260 - в Битве при Дурбе армия Тевтонского Ордена потерпела самое крупное поражение в XIII веке. 150 рыцарей погибли от войск жемайтов

1772 - Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание

1837 - Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце

1871 - в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек

1882 - первые телефонные станции появились в России

1882 - появление первой телефонной сети в Риге (53 аппарата).

1897 - патент на радио был выдан Гульельмо Маркони

1908 - открылись IV Олимпийские игры в Лондоне, в которых впервые приняли участие женщины

1920 - в Украине открылось общество Красного Креста

1923 - в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Hollywood»

1923 - Английский парламент проголосовал за закон, внесенный леди Астор, который запрещал продажу алкоголя лицам моложе 18 лет

1930 - открытие первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае

1964 - Хрущев был обвинен Китаем в капиталистических методах управления страной

1972 - на Харьковском турбинном заводе начат серийный выпуск турбин для атомных электростанций

1973 - мир увидел первый альбом группы "Queen"

13 июля родились

1608 - Фердинанд III император Священной Римской империи (1637-1657)

1798 - Александра Романова российская императрица (1825-1855), супруга Николая I

1854 - Аристарх Белопольский русский и советский астроном, академик

1894 - автор "Одесские рассказы" и сборника "Конармия", русский писатель, журналист и драматург Исаак Бабель

1910 – Петр Степанович Непорожний, украинский и советский энергетик и ученый, министр энергетики СССР с 1962 по 1985

1922 - советская актриса театра и кино, Виноградова Мария Сергеевна

1928 - знаменитый писатель, автор популярных исторических романов, Валентин Пикуль

1923 - Пуговкин Михаил Иванович, российский и советский киноактер ("Свадьба в Малиновке", "Спортлото-82", "Иван Васильевич меняет профессию")

1932 Петр Фоменко советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России 1933 - Пьеро Мандзони итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве

1934 - Алексей Елисеев советский космонавт, дважды Герой Советского Союза

1938 - Мирослав Скорик советский и украинский композитор и музыковед, Народный артист Украины

1940 - Иван Григорьевич Сокульский, будущий украинский поэт, правозащитник, общественный деятель, диссидент

1942 - актер Форд. Харрисон

1944 - изобретатель знаменитого "кубика-рубика" Эрне Рубик.

1967 - Бенни Бенасси, композитор и продюсер, диджей

1969 - украинский политический обозреватель, телеведущий, писатель Олесь Бузина

1974 - Трулли Ярно, гонщик Формулы-1

1976 – Олег Сенцов, украинский режиссер, политический заключенный России

Умерли 13 июля

1632 - Памво Берында украинский и русский лексикограф, переводчик и издатель

1793 - Жан-Поль Марат французский революционер, лидер якобинцев

1944 - Сергий Булгаков русский богослов, философ, православный священник

1954 - Фрида Кало мексиканская художница

1956 - Владимир Захаров советский композитор, музыкальный деятель, Народный артист СССР.

2004 - Карлос Клайбер австрийский дирижер.