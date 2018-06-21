15 июля в истории

Всемирный день навыков молодежи
День металлурга
День украинских миротворцев
Знаменательные события
1228 - папа римский Григорий IX причислил к лику святых основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского
1240 - князь Александр Невский наносит шведам сокрушительное поражение на Неве - данное событие вошло в историю как Невская битва
1410 - польско-литовско-украинские войска в Грюнвальдском сражении наголову разбивают войска Тевтонского ордена
1776 - в итальянском городе Милан открылся театр "Ла Скала", знаменитое здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини
1783 - по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход
1784 - свой первый полёт совершил первый дирижабль с баллонетом
1795 - знаменитая "Марсельеза" официально стала гимном Франции (на основании этого гимна сложился британский гимн "Боже, храни короля")
1822 - открылся один из всероссийских центров оптовой и розничной торговли - Нижегородская ярмарка
1923 - в СССР создается монополист на рынке авиаперевозок - компания "Аэрофлот"
1930 - продолжение многолетней эпохи дефицита на продукты питания в СССР - вводится карточная система на мясо
1965 - конгрессмены США провели закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья
1975 - состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона»
1989 - на Донбассе начались первые в истории Советского Союза массовые забастовки шахтеров. Поддержали их и работники угольной промышленности на Кузбассе и в Караганде
1998 - первый прямой эфир Нового канала, считается днем рождения телеканала
2014 - произошла крупнейшая за всю историю московской подземки техногенная катастрофа
15 июля родились
1606 - Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник, картины которого в настоящее время стоят баснословных денег
1867 - Жан-Батист Шарко, знаменитый французский полярный исследователь
1891 - Анатолий Николаевич Пепеляев, русский военачальник, активный участник Белого движения (был расстрелян большевиками за контрреволюционную деятельность)
1897 - Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза
1905 - Александр Хвыля, украинский актер, («Кармелюк», «Морозко»)
1918 - Бертрам Брокхауз канадский физик, Нобелевский лауреат
1924 - Махмуд Эсамбаев советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР
1939 - Мовчан Павел Михайлович, украинский писатель и общественный деятель, заслуженный деятель культуры
1945 - Юрий Шмильевич Айзеншпис, российский музыкальный продюсер (продюсировал рок-группу как "Кино")
1950 - Тони Эспозито, известный итальянский музыкант и певец (прославился своим хитом "Kalimba De Luna")
1959 - Венсан Линдон, французский актёр, прославился игрой в фильме "Студентка" (трижды номинировался на премию "Сезар", но ни разу не взял ее)
1961 - Форест Уитакер, американский актёр, четвёртый афроамериканец, получивший премию "Оскар"
1969 - Александр Георгиевич Васильев, русский рок-музыкант, солист группы "Сплин"
1976 - Дайан Крюгер,.немецкая актриса и фотомодель, знаменитая Елена из киноэпопеи "Троя"
Умерли 15 июля
1861 - Адам Чарторыйский польский и российский государственный деятель эпохи Александра I
1904 - Антон Чехов русский писатель и драматург
1916 - Илья Мечников русский и французский биолог, Нобелевский лауреат
1937 – Юрий Вухналь, украинский писатель
1939 - Зинаида Райх русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда
1939 - Ойген Блейлер швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание
1940 – Оксана Петрусенко, украинская оперная певица, исполнительниуа народных песен и романсов
1990 - Маргарет Локвуд британская актриса
1997 - Джанни Версаче итальянский модельер
2017 - Владимир Толоконников советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.