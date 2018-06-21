15 июля в истории 15 июля День ангела празднуют Арсений, Генрих.

Всемирный день навыков молодежи

День металлурга

День украинских миротворцев

Знаменательные события

1228 - папа римский Григорий IX причислил к лику святых основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского

1240 - князь Александр Невский наносит шведам сокрушительное поражение на Неве - данное событие вошло в историю как Невская битва

1410 - польско-литовско-украинские войска в Грюнвальдском сражении наголову разбивают войска Тевтонского ордена

1776 - в итальянском городе Милан открылся театр "Ла Скала", знаменитое здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини

1783 - по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход

1784 - свой первый полёт совершил первый дирижабль с баллонетом

1795 - знаменитая "Марсельеза" официально стала гимном Франции (на основании этого гимна сложился британский гимн "Боже, храни короля")

1822 - открылся один из всероссийских центров оптовой и розничной торговли - Нижегородская ярмарка

1923 - в СССР создается монополист на рынке авиаперевозок - компания "Аэрофлот"

1930 - продолжение многолетней эпохи дефицита на продукты питания в СССР - вводится карточная система на мясо

1965 - конгрессмены США провели закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья

1975 - состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона»

1989 - на Донбассе начались первые в истории Советского Союза массовые забастовки шахтеров. Поддержали их и работники угольной промышленности на Кузбассе и в Караганде

1998 - первый прямой эфир Нового канала, считается днем рождения телеканала

2014 - произошла крупнейшая за всю историю московской подземки техногенная катастрофа

15 июля родились

1606 - Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник, картины которого в настоящее время стоят баснословных денег

1867 - Жан-Батист Шарко, знаменитый французский полярный исследователь

1891 - Анатолий Николаевич Пепеляев, русский военачальник, активный участник Белого движения (был расстрелян большевиками за контрреволюционную деятельность)

1897 - Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза

1905 - Александр Хвыля, украинский актер, («Кармелюк», «Морозко»)

1918 - Бертрам Брокхауз канадский физик, Нобелевский лауреат

1924 - Махмуд Эсамбаев советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР

1939 - Мовчан Павел Михайлович, украинский писатель и общественный деятель, заслуженный деятель культуры

1945 - Юрий Шмильевич Айзеншпис, российский музыкальный продюсер (продюсировал рок-группу как "Кино")

1950 - Тони Эспозито, известный итальянский музыкант и певец (прославился своим хитом "Kalimba De Luna")

1959 - Венсан Линдон, французский актёр, прославился игрой в фильме "Студентка" (трижды номинировался на премию "Сезар", но ни разу не взял ее)

1961 - Форест Уитакер, американский актёр, четвёртый афроамериканец, получивший премию "Оскар"

1969 - Александр Георгиевич Васильев, русский рок-музыкант, солист группы "Сплин"

1976 - Дайан Крюгер,.немецкая актриса и фотомодель, знаменитая Елена из киноэпопеи "Троя"

Умерли 15 июля

1861 - Адам Чарторыйский польский и российский государственный деятель эпохи Александра I

1904 - Антон Чехов русский писатель и драматург

1916 - Илья Мечников русский и французский биолог, Нобелевский лауреат

1937 – Юрий Вухналь, украинский писатель

1939 - Зинаида Райх русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда

1939 - Ойген Блейлер швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание

1940 – Оксана Петрусенко, украинская оперная певица, исполнительниуа народных песен и романсов

1990 - Маргарет Локвуд британская актриса

1997 - Джанни Версаче итальянский модельер

2017 - Владимир Толоконников советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.