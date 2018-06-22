16 июля в истории 16 июля именины празднуют: Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп.

День бухгалтера и аудитора

Знаменательные события

1054 - раскол христианской религии на две ветви: католическую и православную (данное событие произошло из-за взаимных проклятий посланника папы римского Льва IX Гумберта и Константинопольского патриарха Михаила Кирулария)

1439 - в Англии по причине эпидемии чумы запрещены поцелуи

1661 - Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты

1748 - Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи

1790 - Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона

1814 - напечатано первое стихотворение ("К другу стихотворцу") пока еще никому не известного поэта Александра Пушкина

1860 - шведский химик и изобретатель Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит

1877 - завершился первый финал теннисного турнира в Уимблдоне (Британия): победителем стал Спенсер Гор

1917 - Украинской Центральной Радой был принят ІІ Универсал.

1920 - Антанта снимает блокаду с Советской России и тем самым окончательно примиряется с фактом существования последней

1923 - в Италии запрещены азартные игры: даное решение принял диктатор Бенито Муссолини

1932 – центр Донецкой области перенесен из Артемовска (сейчас Бахмут) в Сталино (теперь Донецк)

1945 - на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв

1965 - торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом

1982 - массовое венчание в Мэдисон-Сквер-Гарден: Преподобный Мун одним махом осчастливил 4 тысячи пар

1990 – Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины

1990 - человечество узнало о существовании последнего спутника Сатурна - Пан

2010 – в Одессе открыт Первый Одесский международный кинофестиваль

16 июля родились

1194 - Клара Ассизская, основательница ордена клариссинок, итальянская святая

1746 - Джузеппе Пьяцци итальянский астроном, монах Ордена театинцев

1828 - Иосиф Владимирович Гурко, русский генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

1872 - Руаль Амундсен, норвежский полярный исследователь, первый человек, достигший Южного полюса

1877 - Айви Ледбеттер Ли, американский журналист, отец современных PR технологий

1881 - Василий Зеньковский, философ, богослов и педагог

1894 - Леон Круаза итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф

1907 - Барбара Стенвик американская киноактриса

1908 – Василий Барка, украинский писатель

1922 - Борис Бункин советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО

1928 - Роберт Шекли американский писатель-фантаст

1932 - Олег Протопопов советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион

1937 – Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино

1939 - Константин Кобец, русский генерал, приверженец курсы президента России Бориса Ельцина,

1942 – Борис Небириеридзе, украинский кинорежисер, сценарист и актер

1953 - Павел Глоба, наиболее авторитетный русский астролог

1962 - Григорий Лепс, известный певец

1967 - Уилл Феррелл, американский комедийный актёр

1968 – Ларри Сенгер, один из основателей Википедии

1968 - Леонид Агутин российский певец, поэт-песенник, композитор

Умерли 16 июля

1557 - Анна Клевская немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII

1764 - Иван VI российский император (1740-1741)

1831 - Александр Ланжерон русский военный деятель французского происхождения, граф

1846 - Василий Демут-Малиновський, российский скульптор, один из авторов памятника Владимиру Великому в Киеве

1949 - Вячеслав Иванов русский поэт-символист, философ

1963 - Николай Асеев русский и советский поэт

1985 - Генрих Теодор Белль немецкий писатель, переводчик, Нобелевский лауреат

1989 - Герберт фон Караян австрийский дирижер

1990 - Валентин Пикуль советский писатель

1990 - Михаил Матусовский советский поэт-песенник

1992 - Татьяна Пельтцер советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

2007 - Михаил Кононов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.