16 июля в истории

Знаменательные события
1054 - раскол христианской религии на две ветви: католическую и православную (данное событие произошло из-за взаимных проклятий посланника папы римского Льва IX Гумберта и Константинопольского патриарха Михаила Кирулария)
1439 - в Англии по причине эпидемии чумы запрещены поцелуи
1661 - Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты
1748 - Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи
1790 - Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона
1814 - напечатано первое стихотворение ("К другу стихотворцу") пока еще никому не известного поэта Александра Пушкина
1860 - шведский химик и изобретатель Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит
1877 - завершился первый финал теннисного турнира в Уимблдоне (Британия): победителем стал Спенсер Гор
1917 - Украинской Центральной Радой был принят ІІ Универсал.
1920 - Антанта снимает блокаду с Советской России и тем самым окончательно примиряется с фактом существования последней
1923 - в Италии запрещены азартные игры: даное решение принял диктатор Бенито Муссолини
1932 – центр Донецкой области перенесен из Артемовска (сейчас Бахмут) в Сталино (теперь Донецк)
1945 - на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв
1965 - торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом
1982 - массовое венчание в Мэдисон-Сквер-Гарден: Преподобный Мун одним махом осчастливил 4 тысячи пар
1990 – Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины
1990 - человечество узнало о существовании последнего спутника Сатурна - Пан
2010 – в Одессе открыт Первый Одесский международный кинофестиваль
16 июля родились
1194 - Клара Ассизская, основательница ордена клариссинок, итальянская святая
1746 - Джузеппе Пьяцци итальянский астроном, монах Ордена театинцев
1828 - Иосиф Владимирович Гурко, русский генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
1872 - Руаль Амундсен, норвежский полярный исследователь, первый человек, достигший Южного полюса
1877 - Айви Ледбеттер Ли, американский журналист, отец современных PR технологий
1881 - Василий Зеньковский, философ, богослов и педагог
1894 - Леон Круаза итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф
1907 - Барбара Стенвик американская киноактриса
1908 – Василий Барка, украинский писатель
1922 - Борис Бункин советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО
1928 - Роберт Шекли американский писатель-фантаст
1932 - Олег Протопопов советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион
1937 – Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино
1939 - Константин Кобец, русский генерал, приверженец курсы президента России Бориса Ельцина,
1942 – Борис Небириеридзе, украинский кинорежисер, сценарист и актер
1953 - Павел Глоба, наиболее авторитетный русский астролог
1962 - Григорий Лепс, известный певец
1967 - Уилл Феррелл, американский комедийный актёр
1968 – Ларри Сенгер, один из основателей Википедии
1968 - Леонид Агутин российский певец, поэт-песенник, композитор
Умерли 16 июля
1557 - Анна Клевская немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII
1764 - Иван VI российский император (1740-1741)
1831 - Александр Ланжерон русский военный деятель французского происхождения, граф
1846 - Василий Демут-Малиновський, российский скульптор, один из авторов памятника Владимиру Великому в Киеве
1949 - Вячеслав Иванов русский поэт-символист, философ
1963 - Николай Асеев русский и советский поэт
1985 - Генрих Теодор Белль немецкий писатель, переводчик, Нобелевский лауреат
1989 - Герберт фон Караян австрийский дирижер
1990 - Валентин Пикуль советский писатель
1990 - Михаил Матусовский советский поэт-песенник
1992 - Татьяна Пельтцер советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
2007 - Михаил Кононов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.