17 июля в истории

Знаменательные события
1429 - во Франции коронуется в Реймсе Карл VII, решающую роль в этом сыграла народная героиня Жанна д’Арк
1453 - англичане терпят поражение от французов в битве при Кастийоне в ходе Столетней войны и окончательно отказываются от притязаний на французские земли
1505 - Мартин Лютер поступил в августинский монастырь
1868 - Токио стал японской столицей, ранее эта честь принадлежала Киото
1915 - Германия и Австрия путем заключения секретного договора с Болгарией втягивают последнюю в Первую мировую войну
1918 - большевики расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома семью последнего императора Николая II
1933 - выход пассажирского парохода Киев − Херсон в первый рейс
1936 - в Испании началась Гражданская война
1941 - приказом Гитлера Галичина перешла в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный округ «Галичина»
1942 - началась Сталинградская битва Сталинградская битва, одно из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны
1945 - в Потсдаме началась конференция «Большой тройки»
1955 - в США открылся первый «Диснейленд»
1962 - советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли
1975 - знаменитое космическое братание: состоялась стыковка советского космического корабля "Союз" и американского "Аполлон"
1976 - открылись XXI летние Олимпийские игры в Монреале (Канада)
1986 - одна из участниц телемоста Ленинград-Бостон бросила фразу "У нас секса нет…"
1995 - Европейский союз и Россия заключили договор об экономическом сотрудничестве
1998 - состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году
2014 – российским зенитным комплексом «Бук» под Донецком был сбит самолет «Boeing-777» компании Malaysia Airlines, погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек
17 июля - родились
1787 - Фридрих Крупп, немецкий промышленник
1797 - Поль Деларош, французский художник, представитель академизма в живописи
1846 - Николай Миклухо-Маклай, исследователь юго-восточной Азии, Австралии и Океании
1849 – Олена Пчилка, (О́льга Петро́вна Ко́сач), украинская писательница, публицист, этнограф, член-корреспондент Всеукраинской Академии наук, сестра Михаила Драгоманова, мать Леси Украинки
1868 - Михаил Бахирев, российский военачальник и флотоводец, герой многих войн
1889 - Эрл Стэнли Гарднер, американский писатель, автор увлекательных и запутанных детективов
1891 - Борис Лавренёв, русский писатель и драматург
1894 - Жорж Леметр, бельгийский астроном и математик, автор теории большого взрыва
1898 - Беренис Эббот американский фотограф
1912 - Дмитрий Иванов русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья
1932 - Войцех Киляр, польский композитор, получил известность благодаря написанию музыки к кинофильмам
1945 Алексей Рыбников советский и российский композитор
1949 - Чико Фримен американский джазовый тенор-саксофонист
1954 - Ангела Доротея Меркель, немецкий политик, 8-й Федеральный канцлер Германии (известна прагматичным подходом в решении политических вопросов)
Умерли 17 июля
1453 - Дмитрий Шемяка великий князь Московский (1445-1447), князь Углицкий и Галицкий
1793 - Шарлотта Корде французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата
1907 - Гектор Мало французский писатель
1912 - Жюль Анри Пуанкаре французский математик, физик, астроном и теоретик науки
1918 - Александра Федоровна Романова российская императрица (1894-1917), супруга Николая II
1918 - Николай II Романов последний российский император (1894-1917)
1918 - Алексей Романов российский Цесаревич и Великий Князь
1959 - Билли Холидей американская джазовая певица
1975 - Борис Бабочкин советский актер и режиссер, педагог, Народный артист СССР
1976 - Михаил Яншин советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР
1980 - Николай Цицин советский ботаник, генетик и селекционер, академик
2005 - Спартак Мишулин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.