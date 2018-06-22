17 июля в истории 16 июля именины празднуют: Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп.

День международного правосудия

День этнографа

Знаменательные события

1429 - во Франции коронуется в Реймсе Карл VII, решающую роль в этом сыграла народная героиня Жанна д’Арк

1453 - англичане терпят поражение от французов в битве при Кастийоне в ходе Столетней войны и окончательно отказываются от притязаний на французские земли

1505 - Мартин Лютер поступил в августинский монастырь

1868 - Токио стал японской столицей, ранее эта честь принадлежала Киото

1915 - Германия и Австрия путем заключения секретного договора с Болгарией втягивают последнюю в Первую мировую войну

1918 - большевики расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома семью последнего императора Николая II

1933 - выход пассажирского парохода Киев − Херсон в первый рейс

1936 - в Испании началась Гражданская война

1941 - приказом Гитлера Галичина перешла в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный округ «Галичина»

1942 - началась Сталинградская битва Сталинградская битва, одно из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны

1945 - в Потсдаме началась конференция «Большой тройки»

1955 - в США открылся первый «Диснейленд»

1962 - советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли

1975 - знаменитое космическое братание: состоялась стыковка советского космического корабля "Союз" и американского "Аполлон"

1976 - открылись XXI летние Олимпийские игры в Монреале (Канада)

1986 - одна из участниц телемоста Ленинград-Бостон бросила фразу "У нас секса нет…"

1995 - Европейский союз и Россия заключили договор об экономическом сотрудничестве

1998 - состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году

2014 – российским зенитным комплексом «Бук» под Донецком был сбит самолет «Boeing-777» компании Malaysia Airlines, погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек

17 июля - родились

1787 - Фридрих Крупп, немецкий промышленник

1797 - Поль Деларош, французский художник, представитель академизма в живописи

1846 - Николай Миклухо-Маклай, исследователь юго-восточной Азии, Австралии и Океании

1849 – Олена Пчилка, (О́льга Петро́вна Ко́сач), украинская писательница, публицист, этнограф, член-корреспондент Всеукраинской Академии наук, сестра Михаила Драгоманова, мать Леси Украинки

1868 - Михаил Бахирев, российский военачальник и флотоводец, герой многих войн

1889 - Эрл Стэнли Гарднер, американский писатель, автор увлекательных и запутанных детективов

1891 - Борис Лавренёв, русский писатель и драматург

1894 - Жорж Леметр, бельгийский астроном и математик, автор теории большого взрыва

1898 - Беренис Эббот американский фотограф

1912 - Дмитрий Иванов русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья

1932 - Войцех Киляр, польский композитор, получил известность благодаря написанию музыки к кинофильмам

1945 Алексей Рыбников советский и российский композитор

1949 - Чико Фримен американский джазовый тенор-саксофонист

1954 - Ангела Доротея Меркель, немецкий политик, 8-й Федеральный канцлер Германии (известна прагматичным подходом в решении политических вопросов)

Умерли 17 июля

1453 - Дмитрий Шемяка великий князь Московский (1445-1447), князь Углицкий и Галицкий

1793 - Шарлотта Корде французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата

1907 - Гектор Мало французский писатель

1912 - Жюль Анри Пуанкаре французский математик, физик, астроном и теоретик науки

1918 - Александра Федоровна Романова российская императрица (1894-1917), супруга Николая II

1918 - Николай II Романов последний российский император (1894-1917)

1918 - Алексей Романов российский Цесаревич и Великий Князь

1959 - Билли Холидей американская джазовая певица

1975 - Борис Бабочкин советский актер и режиссер, педагог, Народный артист СССР

1976 - Михаил Яншин советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1980 - Николай Цицин советский ботаник, генетик и селекционер, академик

2005 - Спартак Мишулин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.