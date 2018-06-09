Анекдоты недели - 153

- Почему такой вопль из операционной?
- Да, наркоз еще не подействовал, а хирург молодой...
- Что, резать начал?!
- Да, нет, произнес фразу нехорошую, которую в присутствии пациента говорить вообще нельзя.
- ???
- Окей, гугл, с какой стороны находится аппендикс?
***
Муж радостно сообщает жене:
- А Мне тёща на День Рождения обещала «Порш Кайен»!
- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и Xpен!
***
- Пил?!
- Дорогая, смотрю в интернете новости, а там окно - "Отпразднуйте 70-летие Porsche вместе с нами". Закрываю, опять выскакивает, закрываю, опять выскакивает. Ну, я пошёл, взял бутылку, чтобы отстали.
***
Приходит мужчина к врачу-диетологу. Тот спрашивает:
- Сладкое уважаете?
- Нет!
- Мучное кушаете?
- Нет!
- Ну, хоть что-нибудь Вы любите?
- Баклажаны.
- Так вот, вам их нельзя!
***
Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.
- Мама, я хочу два кусочка.
- Ой, Моня, я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.
***
По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужика:
- Яша, я желаю, шо бы ты издох со своей водкой! У меня таки закипают мозги от мысли, как тебя дотащить до дому…
- Розочка, я имею желание узнать, где мы находимся?
- В аэропорту!
- Розочка, а шо мы таки делаем в аэропорту?
- Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!
- Та ты шо… Ну, и как там?
***
- Послушай, Вадик, ты же у нас спортсмен. Подскажи какие-нибудь упражнения, чтобы пресс там накачать, плечи, руки...
- Огород.
***
- У вас в школе родительские собрания проводятся?
- Нет, мы деньги просто через детей передаем.
***
- Доктор, я надеюсь на благополучный исход операции.
- Не волнуйтесь, о неудачном исходе вы просто не узнаете.
***
После фразы жены "Так хочется жареной соленой клубники" отец семерых детей потерял сознание.
***
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
***
В авариях виновата полиция: всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит!
***
- Туры в Америку от 3 тысяч долларов до 100 баксов.
- А почему такая разница?
- В первом случае летите самолетом, во втором - плывете кораблем.
- Все равно разница великовата.
- Грести будете сами.
***
Мужик, потерявший вчера борсетку. Знай. Семь тостов было за тебя!
***
- Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?
- Да.
- У вас слух есть?
- Ну мы же как-то ведем диалог...
***
- Мам, а ты как с папой познакомилась?
- Он сжег меня на костре в 1703 году. Я поклялась вернуться с того света, найти и отомстить…
- Как романтично!..
Классная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить компьютер и телевизор, повязать передник, положить мобильник... И стоит...
Когда бабушка говорит: "Я тебе борщ налила, сметану сам положишь", это ловушка.
Там нет места для сметаны....
- Сема: не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А не то получится - дама готова к сексу, а у вас...
Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили....
Вчера мне казалось, что уже набралась ума-разума… Сегодня проснулась, оказалось - нет, просто набралась…...