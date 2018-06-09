Анекдоты недели - 153 - Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение... - Они, наверное, еще водку не пробовали.

- Почему такой вопль из операционной?

- Да, наркоз еще не подействовал, а хирург молодой...

- Что, резать начал?!

- Да, нет, произнес фразу нехорошую, которую в присутствии пациента говорить вообще нельзя.

- ???

- Окей, гугл, с какой стороны находится аппендикс?

***

Муж радостно сообщает жене:

- А Мне тёща на День Рождения обещала «Порш Кайен»!

- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и Xpен!

***

- Пил?!

- Дорогая, смотрю в интернете новости, а там окно - "Отпразднуйте 70-летие Porsche вместе с нами". Закрываю, опять выскакивает, закрываю, опять выскакивает. Ну, я пошёл, взял бутылку, чтобы отстали.

***

Приходит мужчина к врачу-диетологу. Тот спрашивает:

- Сладкое уважаете?

- Нет!

- Мучное кушаете?

- Нет!

- Ну, хоть что-нибудь Вы любите?

- Баклажаны.

- Так вот, вам их нельзя!

***

Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.

- Мама, я хочу два кусочка.

- Ой, Моня, я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.

***

По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужика:

- Яша, я желаю, шо бы ты издох со своей водкой! У меня таки закипают мозги от мысли, как тебя дотащить до дому…

- Розочка, я имею желание узнать, где мы находимся?

- В аэропорту!

- Розочка, а шо мы таки делаем в аэропорту?

- Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!

- Та ты шо… Ну, и как там?

***

- Послушай, Вадик, ты же у нас спортсмен. Подскажи какие-нибудь упражнения, чтобы пресс там накачать, плечи, руки...

- Огород.

***

- У вас в школе родительские собрания проводятся?

- Нет, мы деньги просто через детей передаем.

***

- Доктор, я надеюсь на благополучный исход операции.

- Не волнуйтесь, о неудачном исходе вы просто не узнаете.

***

После фразы жены "Так хочется жареной соленой клубники" отец семерых детей потерял сознание.

***

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!

- Ну и что?! А вот этот вообще голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

***

В авариях виновата полиция: всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит!

***

- Туры в Америку от 3 тысяч долларов до 100 баксов.

- А почему такая разница?

- В первом случае летите самолетом, во втором - плывете кораблем.

- Все равно разница великовата.

- Грести будете сами.

***

Мужик, потерявший вчера борсетку. Знай. Семь тостов было за тебя!

***

- Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?

- Да.

- У вас слух есть?

- Ну мы же как-то ведем диалог...

***

- Мам, а ты как с папой познакомилась?

- Он сжег меня на костре в 1703 году. Я поклялась вернуться с того света, найти и отомстить…

- Как романтично!..